El Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, será escenario del último ensayo de la selección de Estados Unidos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este domingo 31 de mayo, el equipo dirigido por Gregg Berhalter se enfrentará a Senegal en un amistoso internacional que servirá para afinar detalles tácticos y consolidar el funcionamiento colectivo de cara al debut mundialista. Con figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie, Gio Reyna y Timothy Weah liderando la convocatoria, la expectativa es alta entre los los aficionados de las Barras y las Estrellas.

El encuentro se disputará desde las 3:30 p.m. ET (12:30 p.m. PT) y contará con transmisión oficial de Telemundo Deportes para todo Estados Unidos. Si quieres saber dónde ver el partido EN VIVO por TV o streaming, aquí te explicamos todas las opciones disponibles según el estado y la plataforma que utilices.

¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Estados Unidos vs. Senegal por streaming desde Estados Unidos?

Los aficionados podrán seguir el amistoso entre Estados Unidos y Senegal mediante distintas plataformas digitales disponibles en territorio estadounidense. Estas son las principales opciones para ver la transmisión EN VIVO por streaming:

App Telemundo (iOS y Android): permite ver la señal en vivo iniciando sesión con un proveedor de TV compatible. También ofrece contenido bajo demanda y compatibilidad con Chromecast.

permite ver la señal en vivo iniciando sesión con un proveedor de TV compatible. También ofrece contenido bajo demanda y compatibilidad con Chromecast. Peacock: plataforma oficial de NBCUniversal que transmitirá el partido EN VIVO y bajo demanda.

plataforma oficial de NBCUniversal que transmitirá el partido EN VIVO y bajo demanda. Hulu + Live TV: incluye la señal de Telemundo en mercados seleccionados dentro de Estados Unidos.

incluye la señal de Telemundo en mercados seleccionados dentro de Estados Unidos. YouTube TV: ofrece canales locales y almacenamiento DVR en la nube en regiones compatibles.

ofrece canales locales y almacenamiento DVR en la nube en regiones compatibles. Fubo: servicio de streaming enfocado en deportes que incluye Telemundo en varios planes.

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Senegal EN VIVO por Telemundo en USA?

La transmisión del amistoso entre Estados Unidos y Senegal estará disponible en distintas señales locales de Telemundo y operadores de cable en varias ciudades de Estados Unidos.

Ciudad Señal local Cable / Operador Nueva York, NY Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami, FL Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Chicago, IL Canal 5.3 y 44 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas, TX Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston, TX Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando, FL Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix, AZ Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 San Francisco, CA Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Seattle, WA Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406

Horarios por ciudades y estados de Estados Unidos para ver Estados Unidos vs. Senegal EN VIVO

Debido a las diferencias horarias dentro de Estados Unidos, estos son los horarios confirmados para seguir el amistoso internacional entre la USMNT y Senegal:

Ciudad / Estado Hora local Nueva York, NY 3:30 p.m. ET Miami, FL 3:30 p.m. ET Atlanta, GA 3:30 p.m. ET Chicago, IL 2:30 p.m. CT Dallas, TX 2:30 p.m. CT Houston, TX 2:30 p.m. CT Denver, CO 1:30 p.m. MT Phoenix, AZ 12:30 p.m. MT Las Vegas, NV 12:30 p.m. PT Los Ángeles, CA 12:30 p.m. PT San Francisco, CA 12:30 p.m. PT Seattle, WA 12:30 p.m. PT

¿Dónde se jugará el partido Estados Unidos vs. Senegal?

El amistoso internacional entre Estados Unidos y Senegal se disputará en el Bank of America Stadium, uno de los recintos deportivos más importantes de Carolina del Norte y sede habitual de los Carolina Panthers de la NFL y Charlotte FC de la MLS.

Datos del Bank of America Stadium

Información Detalles Estadio Bank of America Stadium Dirección 800 S Mint St, Charlotte, NC 28202, Estados Unidos Ciudad Charlotte Estado Carolina del Norte Código postal NC 28202 Capacidad Aproximadamente 74,000 espectadores Superficie Césped natural Inauguración 1996 Teléfono +1 704-358-7000 Equipos locales Carolina Panthers y Charlotte FC Ubicación Uptown Charlotte

El estadio se encuentra ubicado en el centro de Charlotte y cuenta con múltiples accesos mediante transporte público, estacionamientos privados y rutas rápidas desde distintos puntos de la ciudad.

¿Cómo llegar al Bank of America Stadium?

Los aficionados que asistan al amistoso entre Estados Unidos y Senegal podrán llegar al estadio utilizando diferentes alternativas de transporte dentro de Charlotte:

Aeropuerto cercano: Charlotte Douglas International Airport (CLT), ubicado a aproximadamente 15 minutos del estadio.

Charlotte Douglas International Airport (CLT), ubicado a aproximadamente 15 minutos del estadio. Metro / Tren ligero: Lynx Blue Line con estaciones cercanas en Uptown Charlotte.

Lynx Blue Line con estaciones cercanas en Uptown Charlotte. Estacionamiento: existen múltiples parkings privados alrededor del estadio disponibles durante eventos deportivos.

existen múltiples parkings privados alrededor del estadio disponibles durante eventos deportivos. Transporte por aplicación: Uber y Lyft cuentan con zonas habilitadas para ascenso y descenso de pasajeros.

Uber y Lyft cuentan con zonas habilitadas para ascenso y descenso de pasajeros. Zona céntrica: el recinto está rodeado de hoteles, restaurantes y áreas comerciales en el distrito Uptown.

Mapa del Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte

Aquí puedes revisar la ubicación exacta del estadio donde se jugará el amistoso entre Estados Unidos y Senegal mediante Google Maps:

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Senegal EN VIVO ONLINE?

Además de la transmisión televisiva, los aficionados podrán seguir el amistoso internacional mediante Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV, Fubo y la app oficial de Telemundo Deportes, disponibles para Smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras.

Estados Unidos vs. Senegal EN VIVO: horario, TV y dónde ver el amistoso internacional

Datos del partido Información Partido Estados Unidos vs. Senegal Competencia Amistoso internacional previo al Mundial 2026 Fecha domingo 31 de mayo de 2026 Hora 3:30 p.m. ET / 12:30 p.m. PT TV en Estados Unidos Telemundo Deportes Streaming Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo Estadio Bank of America Stadium Ciudad Charlotte, Carolina del Norte

La selección de Estados Unidos buscará despedirse de su afición con buenas sensaciones antes de iniciar su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo que también permitirá medir el nivel competitivo del equipo frente a una selección física y exigente como Senegal.