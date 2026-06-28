El SoFi Stadium de Inglewood, California, será escenario de un duelo de eliminación directa entre Sudáfrica y Canadá por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Este domingo 28 de junio, los Bafana Bafana dirigidos por Hugo Broos se enfrentarán a los Canucks bajo las órdenes de Jesse Marsch con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda. Con figuras como Alphonse Davies, Anthony David y Stephen Eustáquio, el anfitrión del certamen futbolístico apelará a lo mejor de su juego para superar a los sudafricanos. El encuentro se disputará desde las 3:00 p.m. ET (12:00 p.m. PT) y contará con transmisión oficial de Telemundo Deportes para todo Estados Unidos. Si quieres saber dónde ver el partido Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO por TV o streaming, aquí te explicamos todas las opciones disponibles según el estado y la plataforma que utilices.

Detalle del cruce entre Sudáfrica y Canadá en vivo hoy por el Mundial 2026. Conozca a qué hora juega y qué canal transmite el encuentro en señal abierta y televisión digital en México y EE.UU. | Crédito: fifa.com / Composición Depor / Ronie Bautista

¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Sudáfrica vs. Canadá por streaming desde Estados Unidos?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Sudáfrica y Canadá por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026 mediante distintas plataformas digitales disponibles en territorio estadounidense. Estas son las principales opciones para ver la transmisión EN VIVO por streaming:

App Telemundo (iOS y Android): permite ver la señal en vivo iniciando sesión con un proveedor de TV compatible. También ofrece contenido bajo demanda y compatibilidad con Chromecast.

permite ver la señal en vivo iniciando sesión con un proveedor de TV compatible. También ofrece contenido bajo demanda y compatibilidad con Chromecast. Peacock: plataforma oficial de NBCUniversal que transmitirá el partido EN VIVO y bajo demanda.

plataforma oficial de NBCUniversal que transmitirá el partido EN VIVO y bajo demanda. Hulu + Live TV: incluye la señal de Telemundo en mercados seleccionados dentro de Estados Unidos.

incluye la señal de Telemundo en mercados seleccionados dentro de Estados Unidos. YouTube TV: ofrece canales locales y almacenamiento DVR en la nube en regiones compatibles.

ofrece canales locales y almacenamiento DVR en la nube en regiones compatibles. Fubo: servicio de streaming enfocado en deportes que incluye Telemundo en varios planes.

¿Qué canal transmite Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO por Telemundo en USA?

La transmisión del partido entre Sudáfrica y Canadá por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 estará disponible en distintas señales locales de Telemundo y operadores de cable en varias ciudades de Estados Unidos.

Ciudad Señal local Cable / Operador Nueva York, NY Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami, FL Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Chicago, IL Canal 5.3 y 44 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas, TX Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston, TX Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando, FL Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix, AZ Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 San Francisco, CA Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Seattle, WA Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406

Horarios por ciudades y estados de Estados Unidos para ver Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO

Debido a las diferencias horarias dentro de Estados Unidos, estos son los horarios confirmados para seguir el encuentro entre Sudáfrica y Canadá por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026:

Ciudad / Estado Hora local Nueva York, NY 6:00 p.m. ET Miami, FL 6:00 p.m. ET Atlanta, GA 6:00 p.m. ET Chicago, IL 5:00 p.m. CT Dallas, TX 5:00 p.m. CT Houston, TX 5:00 p.m. CT Denver, CO 4:00 p.m. MT Phoenix, AZ 4:00 p.m. MT Las Vegas, NV 3:00 p.m. PT Los Ángeles, CA 3:00 p.m. PT San Francisco, CA 3:00 p.m. PT Seattle, WA 3:00 p.m. PT

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 28/06/2026.- Horarios y canales para ver EN VIVO el partido Canadá vs. Sudáfrica por los 16avos de final del Mundial 2026 en SoFi Stadium, Los Ángeles, California, Estados Unidos. FOTO creada por Gemini.

¿Dónde se jugará el partido Sudáfrica vs. Canadá?

El partido entre Sudáfrica y Canadá por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se disputará en el SoFi Stadium, uno de los recintos deportivos más importantes de Miami y casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL.

Datos del SoFi Stadium

Información Detalles Estadio SoFi Stadium Dirección 1001 S Stadium Dr, Inglewood, CA 90301, Estados Unidos Ciudad Inglewood Estado California Código postal CA 90301 Capacidad 70,000 espectadores Superficie Césped artificial (se instaló césped natural para el Mundial 2026) Inauguración 2020 Teléfono +1 424-541-9100 Equipos locales Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers Ubicación Inglewood (área metropolitana de Los Ángeles)

El SoFi Stadium se encuentra ubicado en la ciudad de Inglewood, en el área metropolitana de Los Ángeles, California, Estados Unidos.Está situado específicamente en el Hollywood Park (1001 S. Stadium Drive), un complejo deportivo y de entretenimiento a gran escala cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

¿Cómo llegar al Hard Rock Stadium?

Para llegar de forma rápida y evitar el fuerte tráfico de la ciudad, te conviene usar el transporte público o un servicio de traslado, ya que el estacionamiento es limitado y requiere reserva previa.

1. En Transporte Público (Recomendado para eventos grandes)

El sistema de Metro de Los Ángeles ofrece opciones combinadas con autobuses o shuttles (lanzaderas):

Línea C (Verde): Puedes bajar en la estación Hawthorne/Lennox y tomar el autobús lanzadera gratuito hacia el estadio.

Puedes bajar en la estación y tomar el autobús lanzadera gratuito hacia el estadio. Línea K (K Line): Otra opción es bajar en la estación Downtown Inglewood. Desde ahí, puedes caminar entre 25 a 30 minutos (por la calle Locust hasta Manchester, y luego por Prairie) o conectar con el autobús de la línea 212.

2. En Uber, Lyft o Taxi

Los servicios de viaje compartido te dejarán y recogerán en una zona designada oficialmente, ubicada en Kareem Court, justo al norte del estadio y cerca del Kia Forum. Es recomendable llegar un par de horas antes del evento para evitar los peores embotellamientos.

3. Conducir y Estacionamiento

Si decides llevar tu vehículo, compra tu pase de estacionamiento con anticipación a través de la página oficial del SoFi Stadium. Sin reserva previa, es muy difícil encontrar aparcamiento el día del evento.

Mapa del SoFi Stadium en Miami, Florida

Aquí puedes revisar la ubicación exacta del estadio donde se jugará el partido entre Sudáfrica y Canadá por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 mediante Google Maps:

¿Dónde ver Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO ONLINE?

Además de la transmisión televisiva, los aficionados podrán seguir el amistoso internacional mediante Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV, Fubo y la app oficial de Telemundo Deportes, disponibles para Smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras.

Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO: horario, TV y dónde ver el Mundial 2026

Datos del partido Información Partido Sudáfrica vs. Canadá Instancia Dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Fecha Domingo, 28 de junio de 2026 Hora 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT TV en Estados Unidos Telemundo Deportes Streaming Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo Estadio SoFi Stadium Ciudad Inglewood, California

Tanto la selección de Sudáfrica como la de Canadá buscarán el pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras finalizar en el segundo puesto del Grupo A y B con 4 puntos, respectivamente.