Telemundo Deportes transmite por TV y Streaming Online el partido de octavos de final entre México vs. Inglaterra EN VIVO GRATIS por la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca. (Foto: Composición Mag)
Telemundo Deportes transmite por TV y Streaming Online el partido de octavos de final entre México vs. Inglaterra EN VIVO GRATIS por la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El equipo de Javier Aguirre recibe a los ingleses en los octavos de final del Mundial 2026 en la búsqueda de acceder, por primera vez, a un sexto partido. La Tri tiene una cita con la historia este domingo 5 de julio, cuando México vs. Inglaterra se midan a partir de las 18:00 horas (Tiempo Centro de México), en el Estadio Azteca. ¿Quieres ver el partido en vivo en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos? La transmisión oficial desde Estados Unidos está a cargo de Telemundo Deportes. A continuación, se detallan los canales de TV y los servicios de streaming habilitados para seguir el encuentro.

Desde EE.UU. y México, conoce qué canales de TV por señal abierta, cable y streaming online pasan el partido México vs. Inglaterra por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Desde EE.UU. y México, conoce qué canales de TV por señal abierta, cable y streaming online pasan el partido México vs. Inglaterra por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
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¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, México vs. Inglaterra por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre México vs. Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en los Estados Unidos.

  • App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
  • Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
  • Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
  • YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
  • Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el partido México vs. Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en los Estados Unidos.

Ciudad / ÁreaEstado / DistritoSeñal abierta / localXfinity / ComcastSpectrumCoxOptimumOtros cable localesDishDIRECTV
AlbuquerqueNuevo MéxicoCanal 2 señal localCanal 18835406, 407
AtlantaGeorgiaCanal 47.2 señal localCanal 18Canal 24835406, 407
AustinTexasCanal 42.2 señal localCanal 55835406, 407
BakersfieldCaliforniaCanal 13 señal localCanal 30835406, 407
BaltimoreMarylandCanal 4.3 señal localCanal 565835406, 407
BronxNueva YorkCanal 47 señal localCanal 47Canales 16 y 1007835406, 407
BrooklynNueva YorkCanal 47 señal localCanal 47Canales 16 y 1007835406, 407
BuffaloNueva YorkCanal 60835406, 407
CharlotteCarolina del NorteCanal 9.2 señal localCanal 803835406, 407
ChicagoIllinoisCanales 5.3 y 44 señal localCanal 4835406, 407
CincinnatiOhioCanal 25 señal localCanal 803835406, 407
ClevelandOhioCanal 6 señal localCanal 25835406, 407
Colorado SpringsColoradoCanal 13.2 señal localCanal 13835406, 407
ColumbusOhioCanal 23.3 señal localCanal 25835406, 407
DallasTexasCanal 39 señal localCanal 10835406, 407
DenverColoradoCanal 25 señal abiertaCanal 11835406, 407
DetroitMichiganCanal 611835406, 407
El PasoTexasCanal 48 señal localCanal 11835406, 407
Fort LauderdaleFloridaCanal 51 señal localCanal 13835406, 407
Fort WorthTexasCanal 30 señal localCanal 10835406, 407
FresnoCaliforniaCanal 51 señal localCanal 11835406, 407
HoustonTexasCanal 47 señal localCanal 11835406, 407
IndianápolisIndianaCanal 47 señal localCanal 245Canal 355835406, 407
JacksonvilleFloridaCanal 30.4 señal localCanal 221835406, 407
Las VegasNevadaCanal 39 señal abiertaCanal 9835406, 407
LouisvilleKentuckyCanal 358835406, 407
MemphisTennessee835406, 407
MiamiFloridaCanal 51 señal localCanal 13835406, 407
MilwaukeeWisconsinCanal 17 señal localCanal 27835406, 407
MinneapolisMinnesotaCanal 25 señal abiertaCanal 100835406, 407
Nueva York (ciudad)Nueva YorkCanal 47 señal abiertaCanal 47Canales 16 y 1007835406, 407
Oklahoma CityOklahomaCanal 30 señal localCanal 5835406, 407
OrlandoFloridaCanal 31 señal localCanal 21Canal 62835406, 407
FiladelfiaPensilvaniaCanal 62 señal localCanal 24835406, 407
PhoenixArizonaCanal 39 señal localCanal 20835406, 407
PittsburghPensilvaniaCanal 565835406, 407
PortlandOregónCanal 29 señal localCanal 26835406, 407
SacramentoCaliforniaCanal 33 señal localCanal 25835406, 407
St. PaulMinnesotaCanal 25 señal localCanal 100835406, 407
Salt Lake CityUtahCanal 20 señal localCanal 20835406, 407
San AntonioTexasCanal 60 señal localCanal 17835406, 407
San DiegoCaliforniaCanal 48 señal localCanal 20835406, 407
San FranciscoCaliforniaCanal 48 señal localCanal 18835406, 407
San JoséCaliforniaCanal 48 señal localCanal 18835406, 407
SeattleWashingtonCanal 7.4 señal localCanal 326835406, 407
TampaFloridaCanal 49 señal localCanal 21Canal 19835406, 407
TucsonArizonaCanal 40 señal localCanal 10Canal 10835406, 407
Distrito de ColumbiaDistrito de ColumbiaCanal 44 señal local835406, 407

México vs. Inglaterra: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los octavos de final del Mundial 2026?

El partido México vs. Inglaterra se juega este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas (tiempo del centro de México):

  • Partido: México vs. Inglaterra
  • Instancia: Octavos de final del Mundial 2026
  • Fecha: Domingo 5 de julio
  • Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Estadio Ciudad de México
  • Transmisión: Telemundo (Telemundo Deportes)
  • VER Telemundo en Streaming: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV
  • Canales TV locales: Azteca 7, Azteca Deportes, Nu9ve, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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