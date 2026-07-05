El equipo de Javier Aguirre recibe a los ingleses en los octavos de final del Mundial 2026 en la búsqueda de acceder, por primera vez, a un sexto partido. La Tri tiene una cita con la historia este domingo 5 de julio, cuando México vs. Inglaterra se midan a partir de las 18:00 horas (Tiempo Centro de México), en el Estadio Azteca. ¿Quieres ver el partido en vivo en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos? La transmisión oficial desde Estados Unidos está a cargo de Telemundo Deportes. A continuación, se detallan los canales de TV y los servicios de streaming habilitados para seguir el encuentro.
¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, México vs. Inglaterra por streaming desde Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre México vs. Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en los Estados Unidos.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026 en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el partido México vs. Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en los Estados Unidos.
|Ciudad / Área
|Estado / Distrito
|Señal abierta / local
|Xfinity / Comcast
|Spectrum
|Cox
|Optimum
|Otros cable locales
|Dish
|DIRECTV
|Albuquerque
|Nuevo México
|Canal 2 señal local
|Canal 18
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Atlanta
|Georgia
|Canal 47.2 señal local
|Canal 18
|Canal 24
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Austin
|Texas
|Canal 42.2 señal local
|—
|Canal 55
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Bakersfield
|California
|Canal 13 señal local
|—
|Canal 30
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Baltimore
|Maryland
|Canal 4.3 señal local
|Canal 565
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Bronx
|Nueva York
|Canal 47 señal local
|—
|Canal 47
|—
|Canales 16 y 1007
|—
|835
|406, 407
|Brooklyn
|Nueva York
|Canal 47 señal local
|—
|Canal 47
|—
|Canales 16 y 1007
|—
|835
|406, 407
|Buffalo
|Nueva York
|—
|—
|Canal 60
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Charlotte
|Carolina del Norte
|Canal 9.2 señal local
|—
|Canal 803
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Chicago
|Illinois
|Canales 5.3 y 44 señal local
|Canal 4
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Cincinnati
|Ohio
|Canal 25 señal local
|—
|Canal 803
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Cleveland
|Ohio
|Canal 6 señal local
|—
|Canal 25
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Colorado Springs
|Colorado
|Canal 13.2 señal local
|Canal 13
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Columbus
|Ohio
|Canal 23.3 señal local
|—
|Canal 25
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Dallas
|Texas
|Canal 39 señal local
|—
|Canal 10
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Denver
|Colorado
|Canal 25 señal abierta
|Canal 11
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Detroit
|Michigan
|—
|Canal 611
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|El Paso
|Texas
|Canal 48 señal local
|—
|Canal 11
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Fort Lauderdale
|Florida
|Canal 51 señal local
|Canal 13
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Fort Worth
|Texas
|Canal 30 señal local
|—
|Canal 10
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Fresno
|California
|Canal 51 señal local
|Canal 11
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Houston
|Texas
|Canal 47 señal local
|Canal 11
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Indianápolis
|Indiana
|Canal 47 señal local
|Canal 245
|Canal 355
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Jacksonville
|Florida
|Canal 30.4 señal local
|Canal 221
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Las Vegas
|Nevada
|Canal 39 señal abierta
|—
|—
|Canal 9
|—
|—
|835
|406, 407
|Louisville
|Kentucky
|—
|—
|Canal 358
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Memphis
|Tennessee
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Miami
|Florida
|Canal 51 señal local
|Canal 13
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Milwaukee
|Wisconsin
|Canal 17 señal local
|Canal 27
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Minneapolis
|Minnesota
|Canal 25 señal abierta
|Canal 100
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Nueva York (ciudad)
|Nueva York
|Canal 47 señal abierta
|—
|Canal 47
|—
|Canales 16 y 1007
|—
|835
|406, 407
|Oklahoma City
|Oklahoma
|Canal 30 señal local
|—
|—
|Canal 5
|—
|—
|835
|406, 407
|Orlando
|Florida
|Canal 31 señal local
|Canal 21
|Canal 62
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Filadelfia
|Pensilvania
|Canal 62 señal local
|Canal 24
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Phoenix
|Arizona
|Canal 39 señal local
|—
|—
|Canal 20
|—
|—
|835
|406, 407
|Pittsburgh
|Pensilvania
|—
|Canal 565
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Portland
|Oregón
|Canal 29 señal local
|Canal 26
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Sacramento
|California
|Canal 33 señal local
|Canal 25
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|St. Paul
|Minnesota
|Canal 25 señal local
|Canal 100
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Salt Lake City
|Utah
|Canal 20 señal local
|Canal 20
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|San Antonio
|Texas
|Canal 60 señal local
|—
|Canal 17
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|San Diego
|California
|Canal 48 señal local
|—
|—
|Canal 20
|—
|—
|835
|406, 407
|San Francisco
|California
|Canal 48 señal local
|Canal 18
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|San José
|California
|Canal 48 señal local
|Canal 18
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Seattle
|Washington
|Canal 7.4 señal local
|Canal 326
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Tampa
|Florida
|Canal 49 señal local
|Canal 21
|Canal 19
|—
|—
|—
|835
|406, 407
|Tucson
|Arizona
|Canal 40 señal local
|Canal 10
|—
|Canal 10
|—
|—
|835
|406, 407
|Distrito de Columbia
|Distrito de Columbia
|Canal 44 señal local
|—
|—
|—
|—
|—
|835
|406, 407
México vs. Inglaterra: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los octavos de final del Mundial 2026?
El partido México vs. Inglaterra se juega este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas (tiempo del centro de México):
- Partido: México vs. Inglaterra
- Instancia: Octavos de final del Mundial 2026
- Fecha: Domingo 5 de julio
- Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: Estadio Ciudad de México
- Transmisión: Telemundo (Telemundo Deportes)
- VER Telemundo en Streaming: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV
- Canales TV locales: Azteca 7, Azteca Deportes, Nu9ve, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5