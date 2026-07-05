El equipo de Javier Aguirre recibe a los ingleses en los octavos de final del Mundial 2026 en la búsqueda de acceder, por primera vez, a un sexto partido. La Tri tiene una cita con la historia este domingo 5 de julio, cuando México vs. Inglaterra se midan a partir de las 18:00 horas (Tiempo Centro de México), en el Estadio Azteca . ¿Quieres ver el partido en vivo en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos? La transmisión oficial desde Estados Unidos está a cargo de Telemundo Deportes. A continuación, se detallan los canales de TV y los servicios de streaming habilitados para seguir el encuentro.

Desde EE.UU. y México, conoce qué canales de TV por señal abierta, cable y streaming online pasan el partido México vs. Inglaterra por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, México vs. Inglaterra por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre México vs. Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en los Estados Unidos.

App Telemundo (iOS/Android) : permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.

: permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast. Peacock : incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.

: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos. Hulu + Live TV : integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.

: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos. YouTube TV : ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.

: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes. Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el partido México vs. Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en los Estados Unidos.

Ciudad / Área Estado / Distrito Señal abierta / local Xfinity / Comcast Spectrum Cox Optimum Otros cable locales Dish DIRECTV Albuquerque Nuevo México Canal 2 señal local Canal 18 — — — — 835 406, 407 Atlanta Georgia Canal 47.2 señal local Canal 18 Canal 24 — — — 835 406, 407 Austin Texas Canal 42.2 señal local — Canal 55 — — — 835 406, 407 Bakersfield California Canal 13 señal local — Canal 30 — — — 835 406, 407 Baltimore Maryland Canal 4.3 señal local Canal 565 — — — — 835 406, 407 Bronx Nueva York Canal 47 señal local — Canal 47 — Canales 16 y 1007 — 835 406, 407 Brooklyn Nueva York Canal 47 señal local — Canal 47 — Canales 16 y 1007 — 835 406, 407 Buffalo Nueva York — — Canal 60 — — — 835 406, 407 Charlotte Carolina del Norte Canal 9.2 señal local — Canal 803 — — — 835 406, 407 Chicago Illinois Canales 5.3 y 44 señal local Canal 4 — — — — 835 406, 407 Cincinnati Ohio Canal 25 señal local — Canal 803 — — — 835 406, 407 Cleveland Ohio Canal 6 señal local — Canal 25 — — — 835 406, 407 Colorado Springs Colorado Canal 13.2 señal local Canal 13 — — — — 835 406, 407 Columbus Ohio Canal 23.3 señal local — Canal 25 — — — 835 406, 407 Dallas Texas Canal 39 señal local — Canal 10 — — — 835 406, 407 Denver Colorado Canal 25 señal abierta Canal 11 — — — — 835 406, 407 Detroit Michigan — Canal 611 — — — — 835 406, 407 El Paso Texas Canal 48 señal local — Canal 11 — — — 835 406, 407 Fort Lauderdale Florida Canal 51 señal local Canal 13 — — — — 835 406, 407 Fort Worth Texas Canal 30 señal local — Canal 10 — — — 835 406, 407 Fresno California Canal 51 señal local Canal 11 — — — — 835 406, 407 Houston Texas Canal 47 señal local Canal 11 — — — — 835 406, 407 Indianápolis Indiana Canal 47 señal local Canal 245 Canal 355 — — — 835 406, 407 Jacksonville Florida Canal 30.4 señal local Canal 221 — — — — 835 406, 407 Las Vegas Nevada Canal 39 señal abierta — — Canal 9 — — 835 406, 407 Louisville Kentucky — — Canal 358 — — — 835 406, 407 Memphis Tennessee — — — — — — 835 406, 407 Miami Florida Canal 51 señal local Canal 13 — — — — 835 406, 407 Milwaukee Wisconsin Canal 17 señal local Canal 27 — — — — 835 406, 407 Minneapolis Minnesota Canal 25 señal abierta Canal 100 — — — — 835 406, 407 Nueva York (ciudad) Nueva York Canal 47 señal abierta — Canal 47 — Canales 16 y 1007 — 835 406, 407 Oklahoma City Oklahoma Canal 30 señal local — — Canal 5 — — 835 406, 407 Orlando Florida Canal 31 señal local Canal 21 Canal 62 — — — 835 406, 407 Filadelfia Pensilvania Canal 62 señal local Canal 24 — — — — 835 406, 407 Phoenix Arizona Canal 39 señal local — — Canal 20 — — 835 406, 407 Pittsburgh Pensilvania — Canal 565 — — — — 835 406, 407 Portland Oregón Canal 29 señal local Canal 26 — — — — 835 406, 407 Sacramento California Canal 33 señal local Canal 25 — — — — 835 406, 407 St. Paul Minnesota Canal 25 señal local Canal 100 — — — — 835 406, 407 Salt Lake City Utah Canal 20 señal local Canal 20 — — — — 835 406, 407 San Antonio Texas Canal 60 señal local — Canal 17 — — — 835 406, 407 San Diego California Canal 48 señal local — — Canal 20 — — 835 406, 407 San Francisco California Canal 48 señal local Canal 18 — — — — 835 406, 407 San José California Canal 48 señal local Canal 18 — — — — 835 406, 407 Seattle Washington Canal 7.4 señal local Canal 326 — — — — 835 406, 407 Tampa Florida Canal 49 señal local Canal 21 Canal 19 — — — 835 406, 407 Tucson Arizona Canal 40 señal local Canal 10 — Canal 10 — — 835 406, 407 Distrito de Columbia Distrito de Columbia Canal 44 señal local — — — — — 835 406, 407

México vs. Inglaterra: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los octavos de final del Mundial 2026?

El partido México vs. Inglaterra se juega este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas (tiempo del centro de México):

Partido: México vs. Inglaterra

México vs. Inglaterra Instancia: Octavos de final del Mundial 2026

Octavos de final del Mundial 2026 Fecha: Domingo 5 de julio

Domingo 5 de julio Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

18:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Ciudad de México

Estadio Ciudad de México Transmisión: Telemundo (Telemundo Deportes)

Telemundo (Telemundo Deportes) VER Telemundo en Streaming : Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV

: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV Canales TV locales: Azteca 7, Azteca Deportes, Nu9ve, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5