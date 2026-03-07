Una nueva edición del Clásico Tapatío se vivirá este sábado 7 de marzo, desde el Estadio Jalisco, cuando Atlas reciba a Chivas por la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Desde Estados Unidos, el partido lo podrás ver por la señal de Telemundo Deportes, a partir de las 8:05 p.m. Tiempo del Este, por lo que aquí te dejaré con todos los detalles para seguirlo minuto a minuto.
Recordemos que Chivas ha perdido el primer lugar del campeonato tras encajar 2 derrotas y se ubica en el tercer puesto con 18 unidades, aunque tiene un partido menos; por su parte Atlas viene muy de cerca con 16 unidades en el sexto lugar.
¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Atlas por streaming desde Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Chivas de Guadalajara y Atlas por el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en los Estados Unidos.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Guadalajara vs. América por Liga MX 2026 en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Chivas de Guadalajara y Atlas por el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Atlas por Liga MX 2026
- Partido: Chivas de Guadalajara vs. Atlas, por Torneo Clausura 2026 de la Liga MX
- Canal de TV: Telemundo (Telemundo Deportes)
- VER Telemundo en Streaming: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV
- Horario: 8:05 p.m. ET / 7:05 p.m. CT o CDMX
- Estadio: Estadio Jalisco, Guadalajara