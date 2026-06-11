La Copa Mundial FIFA 2026 levanta oficialmente el telón e ste jueves 11 de junio (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT) con el esperado duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El encuentro marcará el inicio del Grupo A y pondrá en marcha la primera edición del torneo con 48 selecciones participantes.

Millones de aficionados en Estados Unidos seguirán el debut del Tri a través de Telemundo Deportes, la señal encargada de la transmisión oficial en español. Además de la televisión abierta, los espectadores tendrán múltiples alternativas para ver el partido mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo. Si buscas qué canal transmite México vs. Sudáfrica EN VIVO y cómo verlo desde cualquier dispositivo, aquí encontrarás la guía completa.

TL;DR sobre la transmisión del México vs. Sudáfrica en Estados Unidos

📅 Partido: México vs. Sudáfrica

🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

📍 Estadio: Estadio Azteca

🕒 Hora: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT

📺 TV en español: Telemundo Deportes

💻 Streaming: Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

Telemundo Deportes transmitirá el partido inaugural del Mundial 2026 para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones, ceremonia inaugural y el estreno mundialista de la selección mexicana.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio por la fecha 1 del grupo A de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver México vs. Sudáfrica EN VIVO.

Ciudad Señal local Cable / Satélite Nueva York Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Chicago Canal 44 y 5.3 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 Los Ángeles Canal 52 DIRECTV 406 San Francisco Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Seattle Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

Operador Canal DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Spectrum Varía según mercado Xfinity Varía según ciudad Cox Varía según ciudad Optimum Varía según mercado

¿Cómo ver México vs. Sudáfrica por Peacock TV?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido inaugural del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

Roku

Fire TV

Apple TV

Chromecast

Android TV

Google TV

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Android

iPhone

iPad

Computadoras y navegadores web

México vs Sudafrica chocan en la fecha 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de México)

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

¿Se puede ver México vs. Sudáfrica en Hulu + Live TV?

Sí. Hulu + Live TV incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos, permitiendo seguir la transmisión en vivo desde televisores conectados, computadoras y dispositivos móviles.

¿Se puede ver México vs. Sudáfrica en YouTube TV?

YouTube TV ofrece acceso a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados y se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por los aficionados que prefieren el streaming sin contrato tradicional de cable.

¿Se puede ver México vs. Sudáfrica en Fubo?

Fubo incluye Telemundo dentro de varios de sus paquetes de programación y representa una alternativa popular para los seguidores del fútbol internacional y de la Copa Mundial FIFA 2026.

Horarios de México vs. Sudáfrica en Estados Unidos

Ciudad Hora Nueva York 3:00 p.m. ET Miami 3:00 p.m. ET Orlando 3:00 p.m. ET Atlanta 3:00 p.m. ET Chicago 2:00 p.m. CT Dallas 2:00 p.m. CT Houston 2:00 p.m. CT Denver 1:00 p.m. MT Phoenix 12:00 p.m. Los Ángeles 12:00 p.m. PT San Diego 12:00 p.m. PT Seattle 12:00 p.m. PT

México abre el Mundial en el Estadio Azteca

El conjunto dirigido por Javier Aguirre afrontará el partido inaugural con la responsabilidad de representar al país anfitrión frente a una selección sudafricana que buscará sorprender en el arranque del Grupo A.

Además de México y Sudáfrica, la zona también está integrada por Corea del Sur y República Checa, por lo que los tres puntos en juego podrían resultar determinantes para las aspiraciones de clasificación a la fase eliminatoria.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

Dato Información Partido México vs. Sudáfrica Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo A México, Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur Fecha 11 de junio de 2026 Hora 3:00 p.m. ET | 2:00 p.m. CT | 1:00 p.m. MT | 12:00 p.m. PT TV Telemundo Deportes Streaming Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo Estadio Estadio Azteca Capacidad 72,766 Ciudad Ciudad de México Dirección Calz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX Código postal 04650

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el México vs. Sudáfrica por Telemundo

¿Dónde ver México vs. Sudáfrica EN VIVO en Estados Unidos?

El partido será transmitido por Telemundo Deportes y Peacock.

¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?

Los canales nacionales son 406 y 407.

¿Qué canal es Telemundo en Dish?

Canal 835.

¿Cómo ver Telemundo Deportes online?

Mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo.

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica en Estados Unidos?

A las 3:00 p.m. ET y 12:00 p.m. PT.

¿Dónde se juega el partido inaugural del Mundial 2026?

En el Estadio Azteca de Ciudad de México.

México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)