Brasil y Marruecos se enfrentan este sábado 13 de junio en uno de los partidos más esperados de la primera jornada del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección brasileña inicia su camino en busca de una nueva corona mundial frente a un combinado marroquí que llega con la intención de seguir sorprendiendo en el escenario más importante del fútbol internacional.

El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey y está programado para las 6:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), 5:00 p.m. (Centro), 4:00 p.m. (Montaña) y 3:00 p.m. (Pacífico). Además de marcar el debut de ambas selecciones en el Grupo C, el partido genera una enorme expectativa entre los aficionados por la calidad de jugadores que estarán sobre el terreno de juego.

¿Dónde ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido Brasil vs. Marruecos EN VIVO a través de la cobertura en español de Telemundo Deportes. El encuentro forma parte de la programación oficial del Mundial 2026 y será transmitido por Telemundo, Peacock y otras plataformas autorizadas de NBCUniversal.

Telemundo posee los derechos de transmisión en español del Mundial 2026 en Estados Unidos y ofrecerá cobertura completa de la fase de grupos, incluyendo este atractivo choque entre brasileños y marroquíes. Además, el partido figura dentro de la programación oficial de Telemundo Deportes para el sábado 13 de junio.

Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO GRATIS

Una de las alternativas para seguir toda la información del Mundial es Telemundo Deportes Ahora, el canal FAST de noticias deportivas de Telemundo disponible de manera gratuita en diversas plataformas digitales. Durante la Copa del Mundo ofrecerá previas, análisis, resúmenes, entrevistas y cobertura especial de cada jornada.

Asimismo, Peacock se ha convertido en el principal destino digital para los aficionados que desean seguir la cobertura en español del torneo. La plataforma transmite los 104 partidos del Mundial 2026 y cuenta con funciones interactivas, repeticiones y contenido exclusivo para los suscriptores.

Cómo ver Brasil vs. Marruecos por Peacock TV

Peacock ofrecerá la transmisión en español de Brasil vs. Marruecos para los usuarios en Estados Unidos. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo desde teléfonos móviles, computadoras, Smart TV, tablets y otros dispositivos compatibles con la aplicación oficial.

Además, NBCUniversal confirmó que los primeros partidos del Mundial durante los primeros días del torneo estarán disponibles para todos los niveles de suscripción de Peacock, incluyendo Brasil vs. Marruecos.

Brasil vs. Marruecos: fecha, hora y estadio

Partido: Brasil vs. Marruecos

Competencia: Mundial de Fútbol 2026

Grupo: C

Fecha: sábado 13 de junio de 2026

Estadio: MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey)

Hora ET (Este): 6:00 p.m.

Hora CT (Centro): 5:00 p.m.

Hora MT (Montaña): 4:00 p.m.

Hora PT (Pacífico): 3:00 p.m.

Transmisión: Telemundo, Peacock y Telemundo Deportes Ahora (cobertura complementaria)

Preguntas frecuentes

¿Qué canal transmite Brasil vs. Marruecos en Estados Unidos?

Telemundo ofrecerá la transmisión en español del partido, mientras que Peacock lo emitirá vía streaming.

¿Se puede ver Brasil vs. Marruecos por internet?

Sí. Los aficionados pueden seguir el encuentro mediante Peacock y las plataformas digitales oficiales de Telemundo.

¿Qué es Telemundo Deportes Ahora?

Es el canal FAST de Telemundo dedicado a noticias, análisis, previas y cobertura especial del Mundial 2026.

¿Dónde se juega Brasil vs. Marruecos?

El partido se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.