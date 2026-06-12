La Copa Mundial FIFA 2026 continúa su primera jornada este viernes 12 de junio (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) con uno de los encuentros más atractivos de la fecha: Estados Unidos frente a Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El combinado estadounidense inicia su camino mundialista ante una selección guaraní que regresa al gran escenario del fútbol internacional con la intención de convertirse en una de las sorpresas del torneo. El duelo marcará el arranque del Grupo D para ambos equipos y ofrecerá una primera medida de sus aspiraciones rumbo a los octavos de final.

Millones de aficionados en Estados Unidos seguirán el estreno del USMNT a través de Telemundo Deportes, la señal encargada de la transmisión oficial en español. Además de la televisión abierta, los espectadores tendrán múltiples alternativas para ver el partido mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo. Si buscas qué canal transmite Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO y cómo verlo desde cualquier dispositivo, aquí encontrarás la guía completa.

TL;DR sobre la transmisión del Estados Unidos vs. Paraguay por Mundial 2026

📅 Partido: Estados Unidos vs. Paraguay

🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

📍 Estadio: SoFi Stadium

🕒 Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT

📺 TV en español: Telemundo Deportes

💻 Streaming: Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

Telemundo Deportes transmitirá el partido del Grupo D para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y toda la información alrededor del debut mundialista de Estados Unidos y Paraguay.

¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO.

Ciudad Señal local Cable / Satélite Nueva York Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Chicago Canal 44 y 5.3 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 Los Ángeles Canal 52 DIRECTV 406 San Francisco Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Seattle Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

Operador Canal DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Spectrum Varía según mercado Xfinity Varía según ciudad Cox Varía según ciudad Optimum Varía según mercado

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

Roku

Fire TV

Apple TV

Chromecast

Android TV

Google TV

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Android

iPhone

iPad

Computadoras y navegadores web

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

¿Se puede ver Estados Unidos vs. Paraguay en Hulu + Live TV?

Sí. Hulu + Live TV incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos, permitiendo seguir la transmisión en vivo desde televisores conectados, computadoras y dispositivos móviles.

¿Se puede ver Estados Unidos vs. Paraguay en YouTube TV?

YouTube TV ofrece acceso a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados y se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por los aficionados que prefieren el streaming sin contrato tradicional de cable.

¿Se puede ver Estados Unidos vs. Paraguay en Fubo?

Fubo incluye Telemundo dentro de varios de sus paquetes de programación y representa una alternativa popular para los seguidores del fútbol internacional y de la Copa Mundial FIFA 2026.

Horarios de Estados Unidos vs. Paraguay en ET, PT, MT y CT

Ciudad Hora Nueva York 9:00 p.m. ET Miami 9:00 p.m. ET Orlando 9:00 p.m. ET Atlanta 9:00 p.m. ET Chicago 8:00 p.m. CT Dallas 8:00 p.m. CT Houston 8:00 p.m. CT Denver 7:00 p.m. MT Phoenix 6:00 p.m. MST Los Ángeles 6:00 p.m. PT San Diego 6:00 p.m. PT Seattle 6:00 p.m. PT

Estados Unidos debuta ante Paraguay en el SoFi Stadium

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino afrontará su estreno en la Copa Mundial FIFA 2026 con la responsabilidad de responder a las expectativas de un país anfitrión que sueña con realizar su mejor actuación mundialista en décadas.

Paraguay, por su parte, buscará aprovechar su experiencia competitiva y el orden que históricamente ha caracterizado a la Albirroja para comenzar el torneo con un resultado positivo. Además de Estados Unidos y Paraguay, el Grupo D también está integrado por Uruguay y Ghana, por lo que los puntos en juego podrían resultar decisivos en la lucha por la clasificación.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

Dato Información Partido Estados Unidos vs. Paraguay Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo D Estados Unidos, Paraguay, Uruguay y Ghana Fecha 12 de junio de 2026 Hora 9:00 p.m. ET | 8:00 p.m. CT | 7:00 p.m. MT | 6:00 p.m. PT TV Telemundo Deportes Streaming Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo Estadio SoFi Stadium Capacidad 70,240 Ciudad Inglewood, California Dirección 1001 Stadium Dr, Inglewood, CA 90301 Código postal 90301

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Estados Unidos vs. Paraguay por Telemundo

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO en Estados Unidos?

El partido será transmitido por Telemundo Deportes y Peacock.

¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?

Los canales nacionales son 406 y 407.

¿Qué canal es Telemundo en Dish?

Canal 835.

¿Cómo ver Telemundo Deportes online?

Mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Paraguay en Estados Unidos?

A las 9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT.

¿Dónde se juega el partido Estados Unidos vs. Paraguay?

En el SoFi Stadium de Inglewood, California.