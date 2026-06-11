CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Cobertura oficial de Telemundo Deportes Ahora EN VIVO GRATIS para ver el partido entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio por la fecha 1 del grupo A de la Copa Mundial FFIA 2026 desde el Estadio Azteca. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Cobertura oficial de Telemundo Deportes Ahora EN VIVO GRATIS para ver el partido entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio por la fecha 1 del grupo A de la Copa Mundial FFIA 2026 desde el Estadio Azteca. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

La levanta oficialmente el telón este jueves 11 de junio (3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT) con el esperado duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El encuentro marcará el inicio del Grupo A y pondrá en marcha la primera edición del torneo con 48 selecciones participantes.

Millones de aficionados en Estados Unidos seguirán el debut del Tri a través de Telemundo Deportes, la señal encargada de la transmisión oficial en español. Además de la televisión abierta, los espectadores tendrán múltiples alternativas para ver el partido mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo. Si buscas qué canal transmite México vs. Sudáfrica EN VIVO y cómo verlo desde cualquier dispositivo, aquí encontrarás la guía completa.

TL;DR sobre la transmisión del México vs. Sudáfrica en Estados Unidos

  • 📅 Partido: México vs. Sudáfrica
  • 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026
  • 📍 Estadio: Estadio Azteca
  • 🕒 Hora: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT
  • 📺 TV en español: Telemundo Deportes
  • 💻 Streaming: Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

Telemundo Deportes transmitirá el partido inaugural del Mundial 2026 para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones, ceremonia inaugural y el estreno mundialista de la selección mexicana.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio por la fecha 1 del grupo A de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio por la fecha 1 del grupo A de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO
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¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver México vs. Sudáfrica EN VIVO.

CiudadSeñal localCable / Satélite
Nueva YorkCanal 47Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406
MiamiCanal 51Xfinity 13 / DIRECTV 406
ChicagoCanal 44 y 5.3Xfinity 4 / DIRECTV 406
DallasCanal 39Spectrum 10 / DIRECTV 406
HoustonCanal 47Xfinity 11 / DIRECTV 406
OrlandoCanal 31Spectrum 62 / Xfinity 21
PhoenixCanal 39Cox 20 / DIRECTV 406
Los ÁngelesCanal 52DIRECTV 406
San FranciscoCanal 48Xfinity 18 / DIRECTV 406
SeattleCanal 7.4Xfinity 326 / DIRECTV 406

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

OperadorCanal
DIRECTV406 y 407
Dish835
SpectrumVaría según mercado
XfinityVaría según ciudad
CoxVaría según ciudad
OptimumVaría según mercado

¿Cómo ver México vs. Sudáfrica por Peacock TV?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido inaugural del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

  • Roku
  • Fire TV
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Android TV
  • Google TV
  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Computadoras y navegadores web
México vs Sudafrica chocan en la fecha 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de México)
México vs Sudafrica chocan en la fecha 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de México)

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

¿Se puede ver México vs. Sudáfrica en Hulu + Live TV?

Sí. Hulu + Live TV incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos, permitiendo seguir la transmisión en vivo desde televisores conectados, computadoras y dispositivos móviles.

¿Se puede ver México vs. Sudáfrica en YouTube TV?

YouTube TV ofrece acceso a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados y se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por los aficionados que prefieren el streaming sin contrato tradicional de cable.

¿Se puede ver México vs. Sudáfrica en Fubo?

Fubo incluye Telemundo dentro de varios de sus paquetes de programación y representa una alternativa popular para los seguidores del fútbol internacional y de la Copa Mundial FIFA 2026.

Horarios de México vs. Sudáfrica en Estados Unidos

CiudadHora
Nueva York3:00 p.m. ET
Miami3:00 p.m. ET
Orlando3:00 p.m. ET
Atlanta3:00 p.m. ET
Chicago2:00 p.m. CT
Dallas2:00 p.m. CT
Houston2:00 p.m. CT
Denver1:00 p.m. MT
Phoenix12:00 p.m.
Los Ángeles12:00 p.m. PT
San Diego12:00 p.m. PT
Seattle12:00 p.m. PT

México abre el Mundial en el Estadio Azteca

El conjunto dirigido por Javier Aguirre afrontará el partido inaugural con la responsabilidad de representar al país anfitrión frente a una selección sudafricana que buscará sorprender en el arranque del Grupo A.

Además de México y Sudáfrica, la zona también está integrada por Corea del Sur y República Checa, por lo que los tres puntos en juego podrían resultar determinantes para las aspiraciones de clasificación a la fase eliminatoria.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

DatoInformación
PartidoMéxico vs. Sudáfrica
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
Grupo AMéxico, Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur
Fecha11 de junio de 2026
Hora3:00 p.m. ET | 2:00 p.m. CT | 1:00 p.m. MT | 12:00 p.m. PT
TVTelemundo Deportes
StreamingPeacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo
EstadioEstadio Azteca
Capacidad72,766
CiudadCiudad de México
DirecciónCalz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX
Código postal04650

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el México vs. Sudáfrica por Telemundo

¿Dónde ver México vs. Sudáfrica EN VIVO en Estados Unidos?

El partido será transmitido por Telemundo Deportes y Peacock.

¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?

Los canales nacionales son 406 y 407.

¿Qué canal es Telemundo en Dish?

Canal 835.

¿Cómo ver Telemundo Deportes online?

Mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo.

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica en Estados Unidos?

A las 3:00 p.m. ET y 12:00 p.m. PT.

¿Dónde se juega el partido inaugural del Mundial 2026?

En el Estadio Azteca de Ciudad de México.

TV Azteca 7, TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS — ver partido México vs. Sudáfrica por TV abierta y Fútbol Online | VIDEO
México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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