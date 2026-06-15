El Hard Rock Stadium de Miami, Florida, será escenario de un duelo de alto voltaje entre Uruguay y Arabia Saudita por la jornada inaugural del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Este lunes 15 de junio, el combinado sudamericano dirigido por Marcelo Bielsa se enfrentará a los Halcones Verdes con el objetivo de sumar de a tres puntos para pelear el liderato de la llave que comparten con España y Cabo Verde. Con figuras como Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Ronald Araujo y Darwin Núñez encabezando la convocatoria, la expectativa es alta entre los aficionados de los charrúas. El encuentro se disputará desde las 6:00 p.m. ET (3:00 p.m. PT) y contará con transmisión oficial de Telemundo Deportes para todo Estados Unidos. Si quieres saber dónde ver el partido Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO por TV o streaming, aquí te explicamos todas las opciones disponibles según el estado y la plataforma que utilices.

¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Uruguay vs. Arabia Saudita por streaming desde Estados Unidos?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por la Fecha 1 del Grupo H de la Copa del Mundo FIFA 2026 mediante distintas plataformas digitales disponibles en territorio estadounidense. Estas son las principales opciones para ver la transmisión EN VIVO por streaming:

App Telemundo (iOS y Android): permite ver la señal en vivo iniciando sesión con un proveedor de TV compatible. También ofrece contenido bajo demanda y compatibilidad con Chromecast.

permite ver la señal en vivo iniciando sesión con un proveedor de TV compatible. También ofrece contenido bajo demanda y compatibilidad con Chromecast. Peacock: plataforma oficial de NBCUniversal que transmitirá el partido EN VIVO y bajo demanda.

plataforma oficial de NBCUniversal que transmitirá el partido EN VIVO y bajo demanda. Hulu + Live TV: incluye la señal de Telemundo en mercados seleccionados dentro de Estados Unidos.

incluye la señal de Telemundo en mercados seleccionados dentro de Estados Unidos. YouTube TV: ofrece canales locales y almacenamiento DVR en la nube en regiones compatibles.

ofrece canales locales y almacenamiento DVR en la nube en regiones compatibles. Fubo: servicio de streaming enfocado en deportes que incluye Telemundo en varios planes.

¿Qué canal transmite Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO por Telemundo en USA?

La transmisión del partido entre Uruguay y Arabia Saudita por la Jornada 1 del Grupo H del Mundial 2026 estará disponible en distintas señales locales de Telemundo y operadores de cable en varias ciudades de Estados Unidos.

Ciudad Señal local Cable / Operador Nueva York, NY Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami, FL Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Chicago, IL Canal 5.3 y 44 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas, TX Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston, TX Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando, FL Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix, AZ Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 San Francisco, CA Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Seattle, WA Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406

Horarios por ciudades y estados de Estados Unidos para ver Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO

Debido a las diferencias horarias dentro de Estados Unidos, estos son los horarios confirmados para seguir el encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita por la jornada inaugural del Grupo H de la Copa del Mundo FIFA 2026:

Ciudad / Estado Hora local Nueva York, NY 6:00 p.m. ET Miami, FL 6:00 p.m. ET Atlanta, GA 6:00 p.m. ET Chicago, IL 5:00 p.m. CT Dallas, TX 5:00 p.m. CT Houston, TX 5:00 p.m. CT Denver, CO 4:00 p.m. MT Phoenix, AZ 4:00 p.m. MT Las Vegas, NV 3:00 p.m. PT Los Ángeles, CA 3:00 p.m. PT San Francisco, CA 3:00 p.m. PT Seattle, WA 3:00 p.m. PT

¿Dónde se jugará el partido Uruguay vs. Arabia Saudita?

El partido entre Uruguay y Arabia Saudita por la Jornada 1 de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se disputará en el Hard Rock Stadium, uno de los recintos deportivos más importantes de Miami y sede habitual de los Miami Dolphins de la NFL, de la Universidad de Miami, el Abierto de Miami y otros eventos globales.

Datos del Hard Rock Stadium

Información Detalles Estadio Hard Rock Stadium Dirección 347 Don Shula Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, Estados Unidos Ciudad Miami Estado Florida Código postal FL 33056 Capacidad Aproximadamente 65,300 espectadores Superficie Césped natural Inauguración 1987 Teléfono +1 305-943-8000 Equipos locales Miami Dolphins Ubicación Miami Gardens

El estadio se encuentra ubicado en Miami Gardens, perteneciente al condado de Miami-Dade, y cuenta con múltiples accesos mediante transporte público, estacionamientos privados y rutas rápidas desde distintos puntos de la ciudad.

¿Cómo llegar al Hard Rock Stadium?

Los aficionados que asistan al partido entre Uruguay y Arabia Saudita por la Fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 podrán llegar al estadio utilizando diferentes alternativas de transporte dentro de Miami:

Aeropuerto cercano: Miami International Airport (MIA), ubicado a aproximadamente 25-30 minutos del estadio si viajas en auto.

Miami International Airport (MIA), ubicado a aproximadamente 25-30 minutos del estadio si viajas en auto. Metro / Tren ligero: Los centros de transporte público más cercanos al Hard Rock Stadium son la estación Brightline Aventura (tren ligero regional/de cercanías) y la estación Golden Glades (tren de cercanías).

Los centros de transporte público más cercanos al Hard Rock Stadium son la estación Brightline Aventura (tren ligero regional/de cercanías) y la estación Golden Glades (tren de cercanías). Estacionamiento: Los estacionamientos oficiales dentro del recinto (como los estacionamientos naranja o amarillo) son los más cercanos a las puertas del Hard Rock Stadium, con precios que generalmente oscilan entre $65 y $150 y que requieren pases prepagados. Para alternativas más económicas y con salida más rápida, el estadio cuenta con estacionamientos Park & ​​Ride a partir de $10 por vehículo.

Los estacionamientos oficiales dentro del recinto (como los estacionamientos naranja o amarillo) son los más cercanos a las puertas del Hard Rock Stadium, con precios que generalmente oscilan entre $65 y $150 y que requieren pases prepagados. Para alternativas más económicas y con salida más rápida, el estadio cuenta con estacionamientos Park & ​​Ride a partir de $10 por vehículo. Transporte por aplicación: Los pasajeros de Uber y Lyft que llegan al Hard Rock Stadium deben dirigirse a una zona oficial designada para servicios de transporte compartido. Para eventos regulares y partidos de los Dolphins, esta zona suele ser el estacionamiento 44 del Complejo Recreativo Betty T. Ferguson (3000 NW 199th St) o el estacionamiento 42.

Los pasajeros de Uber y Lyft que llegan al Hard Rock Stadium deben dirigirse a una zona oficial designada para servicios de transporte compartido. Para eventos regulares y partidos de los Dolphins, esta zona suele ser el estacionamiento 44 del Complejo Recreativo Betty T. Ferguson (3000 NW 199th St) o el estacionamiento 42. Zona céntrica: Al estar ubicado en Miami Gardens, el Hard Rock Stadium no está cerca del centro de Miami ya que se encuentra a unos 24 a 29 kilómetros al norte, lo que supone un trayecto de entre 20 y 30 minutos en coche, dependiendo del tráfico.

Mapa del Hard Rock Stadium en Miami, Florida

Aquí puedes revisar la ubicación exacta del estadio donde se jugará el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por la Jornada 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 mediante Google Maps:

¿Dónde ver Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO ONLINE?

Además de la transmisión televisiva, los aficionados podrán seguir el amistoso internacional mediante Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV, Fubo y la app oficial de Telemundo Deportes, disponibles para Smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras.

Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO: horario, TV y dónde ver el Mundial 2026

Datos del partido Información Partido Uruguay vs. Arabia Saudita Instancia Jornada 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Fecha Lunes, 15 de junio de 2026 Hora 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT TV en Estados Unidos Telemundo Deportes Streaming Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo Estadio Hard Rock Stadium Ciudad Miami, Florida

Tanto la selección de Uruguay como la de Arabia Saudita buscarán comenzar con el pie derecho su andadura en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo que también permitirá al eventual ganador tomar el liderato de la llave que comparten con España y Cabo Verde.