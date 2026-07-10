La fase de cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 continúa este viernes 10 de julio (desde la 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT) con el segundo partido de la serie para definir a los ocho mejores equipos del planeta entre España y Bélgica desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. La selección española dirigida por Luis de la Fuente avanza con paso firme y es una de las grandes candidatas, destacando por ser el único equipo que no ha recibido goles en lo que va del torneo. La Roja viene de eliminar a Austria por 3-0 en dieciseisavos y de una ajustada victoria por 1-0 frente a Portugal en los octavos de final. Por otro lado, el conjunto comandado por Rudi García ha tenido un camino más irregular pero en claro crecimiento. Tras una agónica remontada en la prórroga ante Senegal (3-2), Los Diablos Rojos sellaron su pase a cuartos con una contundente goleada por 4-1 frente al anfitrión, Estados Unidos. Millones de aficionados en Estados Unidos seguirán el enfrentamiento a través de Telemundo Deportes, la señal encargada de la transmisión oficial en español. Además de la televisión abierta, los espectadores tendrán múltiples alternativas para ver el partido mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo. Si buscas qué canal transmite España vs. Bélgica EN VIVO por los 4tos de final del Mundial 2026 y cómo verlo desde cualquier dispositivo, aquí encontrarás la guía completa.

INGLEWOOD, CALIFORNIA, (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- TUDN y Canal 5 te llevarán EN VIVO el partido de España vs. Bélgica EN DIRECTO por los cuartos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium), Inglewood, California, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

TL;DR sobre la transmisión del España vs. Bélgica por 4tos de final del Mundial 2026

📅 Partido: España vs. Bélgica

🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

📍 Estadio: SoFi Stadium

🕒 Hora: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT

📺 TV en español: Telemundo Deportes

💻 Streaming: Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, España vs. Bélgica por los 4tos de final del Mundial 2026?

Telemundo Deportes transmitirá el partido España vs. Bélgica para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y toda la información alrededor del encuentro entre brasileños y japoneses.

¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver España vs. Bélgica EN VIVO.

Ciudad Señal local Cable / Satélite Nueva York Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Chicago Canal 44 y 5.3 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 Los Ángeles Canal 52 DIRECTV 406 San Francisco Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Seattle Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

Operador Canal DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Spectrum Varía según mercado Xfinity Varía según ciudad Cox Varía según ciudad Optimum Varía según mercado

Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el España vs. Bélgica por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, España vs. Bélgica por los 4tos de final del Mundial 2026?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

Roku

Fire TV

Apple TV

Chromecast

Android TV

Google TV

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Android

iPhone

iPad

Computadoras y navegadores web

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

¿Se puede ver España vs. Bélgica en Hulu + Live TV?

Sí. Hulu + Live TV incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos, permitiendo seguir la transmisión en vivo desde televisores conectados, computadoras y dispositivos móviles.

¿Se puede ver España vs. Bélgica en YouTube TV?

YouTube TV ofrece acceso a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados y se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por los aficionados que prefieren el streaming sin contrato tradicional de cable.

¿Se puede ver España vs. Bélgica en Fubo?

Fubo incluye Telemundo dentro de varios de sus paquetes de programación y representa una alternativa popular para los seguidores del fútbol internacional y de la Copa Mundial FIFA 2026.

Horarios de España vs. Bélgica en ET, PT, MT y CT

Ciudad Hora Nueva York 3:00 p.m. ET Miami 3:00 p.m. ET Orlando 3:00 p.m. ET Atlanta 3:00 p.m. ET Chicago 2:00 p.m. CT Dallas 2:00 p.m. CT Houston 2:00 p.m. CT Denver 1:00 p.m. MT Phoenix 1:00 p.m. MST Los Ángeles 12:00 p.m. PT San Diego 12:00 p.m. PT Seattle 12:00 p.m. PT

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el España vs. Bélgica por el Mundial 2026

Dato Información Partido España vs. Bélgica Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Cuartos de final - Eliminación directa Fecha Viernes, 10 de julio de 2026 Hora 3:00 p.m. ET | 2:00 p.m. CT | 1:00 p.m. MT | 12:00 p.m. PT TV Telemundo Deportes Streaming Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo Estadio SoFi Stadium Capacidad 70,000 Ciudad Los Ángeles, California Dirección 1001 S Stadium Dr, Inglewood, CA 90301, Estados Unidos Código postal CA 90301

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el España vs. Bélgica por Telemundo

¿Dónde ver España vs. Bélgica EN VIVO en Estados Unidos?

El partido será transmitido por Telemundo Deportes y Peacock.

¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?

Los canales nacionales son 406 y 407.

¿Qué canal es Telemundo en Dish?

Canal 835.

¿Cómo ver Telemundo Deportes online?

Mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo.

¿A qué hora juega España vs. Bélgica en Estados Unidos?

A las 3:00 p.m. ET y 12:00 p.m. PT.

¿Dónde se juega el partido España vs. Bélgica?

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)