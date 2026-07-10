Ronie Bautista
Ronie Bautista

La fase de cuartos de final de la continúa este viernes 10 de julio (desde la 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT) con el segundo partido de la serie para definir a los ocho mejores equipos del planeta entre desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. La selección española dirigida por Luis de la Fuente avanza con paso firme y es una de las grandes candidatas, destacando por ser el único equipo que no ha recibido goles en lo que va del torneo. La Roja viene de eliminar a Austria por 3-0 en dieciseisavos y de una ajustada victoria por 1-0 frente a Portugal en los octavos de final. Por otro lado, el conjunto comandado por Rudi García ha tenido un camino más irregular pero en claro crecimiento. Tras una agónica remontada en la prórroga ante Senegal (3-2), Los Diablos Rojos sellaron su pase a cuartos con una contundente goleada por 4-1 frente al anfitrión, Estados Unidos. Millones de aficionados en Estados Unidos seguirán el enfrentamiento a través de Telemundo Deportes, la señal encargada de la transmisión oficial en español. Además de la televisión abierta, los espectadores tendrán múltiples alternativas para ver el partido mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo. Si buscas qué canal transmite España vs. Bélgica EN VIVO por los 4tos de final del Mundial 2026 y cómo verlo desde cualquier dispositivo, aquí encontrarás la guía completa.

INGLEWOOD, CALIFORNIA, (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- TUDN y Canal 5 te llevarán EN VIVO el partido de España vs. Bélgica EN DIRECTO por los cuartos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium), Inglewood, California, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.
INGLEWOOD, CALIFORNIA, (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- TUDN y Canal 5 te llevarán EN VIVO el partido de España vs. Bélgica EN DIRECTO por los cuartos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium), Inglewood, California, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

TL;DR sobre la transmisión del España vs. Bélgica por 4tos de final del Mundial 2026

  • 📅 Partido: España vs. Bélgica
  • 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026
  • 📍 Estadio: SoFi Stadium
  • 🕒 Hora: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT
  • 📺 TV en español: Telemundo Deportes
  • 💻 Streaming: Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, España vs. Bélgica por los 4tos de final del Mundial 2026?

Telemundo Deportes transmitirá el partido España vs. Bélgica para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y toda la información alrededor del encuentro entre brasileños y japoneses.

¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver España vs. Bélgica EN VIVO.

CiudadSeñal localCable / Satélite
Nueva YorkCanal 47Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406
MiamiCanal 51Xfinity 13 / DIRECTV 406
ChicagoCanal 44 y 5.3Xfinity 4 / DIRECTV 406
DallasCanal 39Spectrum 10 / DIRECTV 406
HoustonCanal 47Xfinity 11 / DIRECTV 406
OrlandoCanal 31Spectrum 62 / Xfinity 21
PhoenixCanal 39Cox 20 / DIRECTV 406
Los ÁngelesCanal 52DIRECTV 406
San FranciscoCanal 48Xfinity 18 / DIRECTV 406
SeattleCanal 7.4Xfinity 326 / DIRECTV 406

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

OperadorCanal
DIRECTV406 y 407
Dish835
SpectrumVaría según mercado
XfinityVaría según ciudad
CoxVaría según ciudad
OptimumVaría según mercado
Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el España vs. Bélgica por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el España vs. Bélgica por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, España vs. Bélgica por los 4tos de final del Mundial 2026?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

  • Roku
  • Fire TV
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Android TV
  • Google TV
  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Computadoras y navegadores web

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

¿Se puede ver España vs. Bélgica en Hulu + Live TV?

Sí. Hulu + Live TV incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos, permitiendo seguir la transmisión en vivo desde televisores conectados, computadoras y dispositivos móviles.

¿Se puede ver España vs. Bélgica en YouTube TV?

YouTube TV ofrece acceso a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados y se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por los aficionados que prefieren el streaming sin contrato tradicional de cable.

¿Se puede ver España vs. Bélgica en Fubo?

Fubo incluye Telemundo dentro de varios de sus paquetes de programación y representa una alternativa popular para los seguidores del fútbol internacional y de la Copa Mundial FIFA 2026.

Horarios de España vs. Bélgica en ET, PT, MT y CT

CiudadHora
Nueva York3:00 p.m. ET
Miami3:00 p.m. ET
Orlando3:00 p.m. ET
Atlanta3:00 p.m. ET
Chicago2:00 p.m. CT
Dallas2:00 p.m. CT
Houston2:00 p.m. CT
Denver1:00 p.m. MT
Phoenix1:00 p.m. MST
Los Ángeles12:00 p.m. PT
San Diego12:00 p.m. PT
Seattle12:00 p.m. PT

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el España vs. Bélgica por el Mundial 2026

DatoInformación
PartidoEspaña vs. Bélgica
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
InstanciaCuartos de final - Eliminación directa
FechaViernes, 10 de julio de 2026
Hora3:00 p.m. ET | 2:00 p.m. CT | 1:00 p.m. MT | 12:00 p.m. PT
TVTelemundo Deportes
StreamingPeacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo
EstadioSoFi Stadium
Capacidad70,000
CiudadLos Ángeles, California
Dirección1001 S Stadium Dr, Inglewood, CA 90301, Estados Unidos
Código postalCA 90301

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el España vs. Bélgica por Telemundo

¿Dónde ver España vs. Bélgica EN VIVO en Estados Unidos?

El partido será transmitido por Telemundo Deportes y Peacock.

¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?

Los canales nacionales son 406 y 407.

¿Qué canal es Telemundo en Dish?

Canal 835.

¿Cómo ver Telemundo Deportes online?

Mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo.

¿A qué hora juega España vs. Bélgica en Estados Unidos?

A las 3:00 p.m. ET y 12:00 p.m. PT.

¿Dónde se juega el partido España vs. Bélgica?

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

RTVE PLAY, CANAL 1, LA 1 HD, DAZN, LA 2, Telemundo Deportes y DIRECTV EN VIVO — ver partido España vs. Bélgica por TV y Online | VIDEO
España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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