Por la gran final de la Copa Mundial 2026, Argentina y España chocarán este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Si te preguntas a qué hora se escuchará el pitazo inicial, pues te digo que a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás ver el encuentro EN VIVO vía Telemundo Deportes. En las siguientes líneas te indicaré cómo mirar el compromiso EN DIRECTO por dicha señal.
¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Argentina vs. España por streaming desde Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes líneas encontrarás opciones para seguir la transmisión del partido entre Argentina y España por la gran final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Argentina vs. España por el Mundial 2026 en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tienes para mirar el partido Argentina vs. España por la gran final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.
¿Cómo ver Telemundo en Albuquerque, Nuevo México?
- Canal 2 en señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Atlanta, Georgia?
- Canal 47.2 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Austin, Texas?
- Canal 42.2 de señal local
- Canal 55 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Bakersfield, California?
- Canal 13 de señal local
- Canal 30 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Telemundo en Baltimore, Maryland?
- Canal 4.3 de señal local
- Canal 565 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Bronx, Nueva York?
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Brooklyn, Nueva York?
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Buffalo, Nueva York?
- Canal 60 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte?
- Canal 9.2 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Chicago, Illinois?
- Canal 4 de Xfinity
- Canales 5.3 y 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Cincinnati, Ohio?
- Canal 25 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Cleveland, Ohio?
- Canal 6 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Colorado Springs, Colorado?
- Canal 13.2 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Telemundo en Columbus, Ohio?
- Canal 23.3 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Dallas, Texas?
- Canal 39 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Denver, Colorado?
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Detroit, Michigan?
- Canal 611 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en El Paso, Texas?
- Canal 48 de señal local
- Canal 11 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Fort Lauderdale, Florida?
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Fort Worth, Texas?
- Canal 30 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Fresno, California?
- Canal 51 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Houston, Texas?
- Canal 47 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Indianápolis, Indiana?
- Canal 47 de señal local
- Canal 245 de Xfinity
- Canal 355 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Jacksonville, Florida?
- Canal 30.4 de señal local
- Canal 221 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Las Vegas, Nevada?
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 9 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Louisville, Kentucky?
- Canal 358 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Memphis, Tennessee?
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Miami, Florida?
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Milwaukee, Wisconsin?
- Canal 17 de señal local
- Canal 27 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Minneapolis, Minnesota?
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Nueva York, NY?
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma?
- Canal 30 de señal local
- Canal 5 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Orlando, Florida?
- Canal 31 de señal local
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Filadelfia, Pensilvania?
- Canal 62 de señal local
- Canal 24 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Phoenix, Arizona?
- Canal 39 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania?
- Canal 565 en Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Portland, Oregón?
- Canal 29 de señal local
- Canal 26 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Sacramento, California?
- Canal 33 de señal local
- Canal 25 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en St. Paul, Minnesota?
- Canal 25 de señal local
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Salt Lake City, Utah?
- Canal 20 de señal local
- Canal 20 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en San Antonio, Texas?
- Canal 60 de señal local
- Canal 17 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en San Diego, California?
- Canal 48 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en San Francisco, California?
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en San José, California?
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Seattle, Washington?
- Canal 7.4 de señal local
- Canal 326 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Tampa, Florida?
- Canal 49 de señal local
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Tucson, Arizona?
- Canal 40 de señal local
- Canal 10 de Cox
- Canal 10 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Telemundo en Distrito de Columbia?
- Canal 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV