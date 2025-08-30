Hoy, sábado 30 de agosto, se juega un duelo clave en la Jornada 7 del Apertura 2025: Cruz Azul visita al Guadalajara en el Estadio Akron, en un enfrentamiento cargado de historia y presión. La Máquina llega invicta y en zona alta, mientras que el Rebaño lucha por levantar cabeza, con apenas una victoria en el torneo. Si estás en EE. UU., aquí te explicamos cómo verlo por Telemundo Deportes, con toda la emoción en pantalla, además del horario exacto según tu zona.
¿Quieres ver el partido del Rebaño Sagrado en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil desde los Estados Unidos?
La transmisión oficial para el público mexicano en ‘la tierra del tío Sam’ estará a cargo de Telemundo Deportes, que contarán con la narración de Luis Omar Tapia y los comentarios de Eduardo Biscayart. Aquí te contamos los canales de TV y servicios streaming para mirar el juego de fútbol mexicano.
¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul FC por streaming desde USA?
Telemundo Deportes en los Estados Unidos se encuentra disponible en plataformas streaming como YouTube TV, fubo, Hulu, Sling TV y DIRECTV Stream.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por cable en USA?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV.
Horario del Cruz Azul vs. Chivas en USA
- 8:00 p.m. ET
- 7:00 p.m. CT
- 5:00 p.m. PT