La Final Inédita del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Tigres UANL y Toluca ha quedado definida. Los Felinos, que buscan su noveno título y alcanzó la final tras eliminar a Cruz Azul por mejor posición en la tabla (tras un emocionante empate global 2-2), se enfrentará a los superlíderes Diablos Rojos, que dejaron en el camino a Monterrey con la mira puesta en su primer bicampeonato. ¿Quieres ver el partido en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos? La transmisión oficial del Tigres UANL-Xolos de Tijuana para el público hispano en Estados Unidos estará a cargo de Telemundo Deportes. A continuación, se detallan los canales de TV y los servicios de streaming habilitados para seguir el encuentro como Peacock TV.
El partido de Ida se jugará este jueves 11 de diciembre desde el Estadio Universitario de la UANL a las 9:00 p.m. ET (6:00 p.m. PT). La Vuelta, donde se definirá al campeón, será el domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez a las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT) en lo que promete ser uno de los enfrentamientos más intensos de la historia del fútbol mexicano.
¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Tigres UANL — Toluca por streaming desde Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Tigres UANL y Toluca por la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en los Estados Unidos.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Tigres UANL — Toluca por la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Tigres UANL-Toluca por la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Telemundo en Albuquerque, Nuevo México
- Canal 2 en señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, Georgia
- Canal 47.2 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Austin, Texas
- Canal 42.2 de señal local
- Canal 55 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Bakersfield, California
- Canal 13 de señal local
- Canal 30 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Baltimore, Maryland
- Canal 4.3 de señal local
- Canal 565 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en el Bronx, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Brooklyn, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Buffalo, Nueva York
- Canal 60 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte
- Canal 9.2 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, Illinois
- Canal 4 de Xfinity
- Canales 5.3 y 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cincinnati, Ohio
- Canal 25 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cleveland, Ohio
- Canal 6 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Colorado Springs, Colorado
- Canal 13.2 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Columbus, Ohio
- Canal 23.3 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, Texas
- Canal 39 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Denver, Colorado
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Detroit, Michigan
- Canal 611 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en El Paso, Texas
- Canal 48 de señal local
- Canal 11 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Lauderdale, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Worth, Texas
- Canal 30 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fresno, California
- Canal 51 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, Texas
- Canal 47 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Indianápolis, Indiana
- Canal 47 de señal local
- Canal 245 de Xfinity
- Canal 355 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Jacksonville, Florida
- Canal 30.4 de señal local
- Canal 221 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Las Vegas, Nevada
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 9 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Louisville, Kentucky
- Canal 358 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Memphis, Tennessee
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Milwaukee, Wisconsin
- Canal 17 de señal local
- Canal 27 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Minneapolis, Minnesota
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Nueva York, NY
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma
- Canal 30 de señal local
- Canal 5 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, Florida
- Canal 31 de señal local
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Filadelfia, Pensilvania
- Canal 62 de señal local
- Canal 24 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, Arizona
- Canal 39 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania
- Canal 565 en Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Portland, Oregón
- Canal 29 de señal local
- Canal 26 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Sacramento, California
- Canal 33 de señal local
- Canal 25 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Louis, Misuri
- Canal 45 de señal local
- Canal 333 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Paul, Minnesota
- Canal 25 de señal local
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Salt Lake City, Utah
- Canal 20 de señal local
- Canal 20 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Antonio, Texas
- Canal 60 de señal local
- Canal 17 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Diego, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Francisco, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San José, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Seattle, Washington
- Canal 7.4 de señal local
- Canal 326 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, Florida
- Canal 49 de señal local
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tucson, Arizona
- Canal 40 de señal local
- Canal 10 de Cox
- Canal 10 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Washington, Distrito de Columbia
- Canal 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Horario, TV y dónde ver en vivo Tigres UANL — Toluca por la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX
- Partido: Tigres UANL — Toluca, por la ida de la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX
- Canal de TV: Telemundo (Telemundo Deportes)
- VER Telemundo en Streaming: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV
- Horario: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT
- Lugar: Estadio Universitario de la UANL de Nuevo León (México)