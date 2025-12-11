Disfruta el partido Tigres UANL vs. Toluca en vivo por Telemundo Deportes. Conoce horarios, transmisión por Peacock TV y opciones para verlo online en USA. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC
Ronie Bautista
La Final Inédita del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Tigres UANL y Toluca ha quedado definida. Los Felinos, que buscan su noveno título y alcanzó la final tras eliminar a Cruz Azul por mejor posición en la tabla (tras un emocionante empate global 2-2), se enfrentará a los superlíderes Diablos Rojos, que dejaron en el camino a Monterrey con la mira puesta en su primer bicampeonato. ¿Quieres ver el partido en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos? La transmisión oficial del Tigres UANL-Xolos de Tijuana para el público hispano en Estados Unidos estará a cargo de Telemundo Deportes. A continuación, se detallan los canales de TV y los servicios de streaming habilitados para seguir el encuentro como Peacock TV.

El partido de Ida se jugará este jueves 11 de diciembre desde el Estadio Universitario de la UANL a las 9:00 p.m. ET (6:00 p.m. PT). La Vuelta, donde se definirá al campeón, será el domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez a las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT) en lo que promete ser uno de los enfrentamientos más intensos de la historia del fútbol mexicano.

El Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025 se disputará en el Estadio Universitario de la UANL. Es imperdible. (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
/ JULIO CESAR AGUILAR

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Tigres UANL — Toluca por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Tigres UANL y Toluca por la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en los Estados Unidos.

  • App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
  • Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
  • Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
  • YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
  • Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Tigres UANL — Toluca por la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Tigres UANL-Toluca por la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Telemundo en Albuquerque, Nuevo México

  • Canal 2 en señal local
  • Canal 18 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

  • Canal 47.2 de señal local
  • Canal 18 de Xfinity
  • Canal 24 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Austin, Texas

  • Canal 42.2 de señal local
  • Canal 55 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Bakersfield, California

  • Canal 13 de señal local
  • Canal 30 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Baltimore, Maryland

  • Canal 4.3 de señal local
  • Canal 565 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en el Bronx, Nueva York

  • Canal 47 de señal local
  • Canal 47 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 16 y 1007 de Optimum
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Brooklyn, Nueva York

  • Canal 47 de señal local
  • Canal 47 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 16 y 1007 de Optimum
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Buffalo, Nueva York

  • Canal 60 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte

  • Canal 9.2 de señal local
  • Canal 803 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

  • Canal 4 de Xfinity
  • Canales 5.3 y 44 de señal local
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cincinnati, Ohio

  • Canal 25 de señal local
  • Canal 803 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cleveland, Ohio

  • Canal 6 de señal local
  • Canal 25 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Colorado Springs, Colorado

  • Canal 13.2 de señal local
  • Canal 13 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Columbus, Ohio

  • Canal 23.3 de señal local
  • Canal 25 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

  • Canal 39 de señal local
  • Canal 10 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Denver, Colorado

  • Canal 25 de señal abierta
  • Canal 11 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Detroit, Michigan

  • Canal 611 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en El Paso, Texas

  • Canal 48 de señal local
  • Canal 11 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Lauderdale, Florida

  • Canal 51 de señal local
  • Canal 13 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Worth, Texas

  • Canal 30 de señal local
  • Canal 10 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fresno, California

  • Canal 51 de señal local
  • Canal 11 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

  • Canal 47 de señal local
  • Canal 11 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Indianápolis, Indiana

  • Canal 47 de señal local
  • Canal 245 de Xfinity
  • Canal 355 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Jacksonville, Florida

  • Canal 30.4 de señal local
  • Canal 221 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Las Vegas, Nevada

  • Canal 39 de señal abierta
  • Canal 9 de Cox
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Louisville, Kentucky

  • Canal 358 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Memphis, Tennessee

  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

  • Canal 51 de señal local
  • Canal 13 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Milwaukee, Wisconsin

  • Canal 17 de señal local
  • Canal 27 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Minneapolis, Minnesota

  • Canal 25 de señal abierta
  • Canal 100 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Nueva York, NY

  • Canal 47 de señal abierta
  • Canal 47 de Spectrum
  • Canales 16 y 1007 de Optimum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma

  • Canal 30 de señal local
  • Canal 5 de Cox
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

  • Canal 31 de señal local
  • Canal 62 de Spectrum
  • Canal 21 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Filadelfia, Pensilvania

  • Canal 62 de señal local
  • Canal 24 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

  • Canal 39 de señal local
  • Canal 20 de Cox
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania

  • Canal 565 en Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Portland, Oregón

  • Canal 29 de señal local
  • Canal 26 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Sacramento, California

  • Canal 33 de señal local
  • Canal 25 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Louis, Misuri

  • Canal 45 de señal local
  • Canal 333 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Paul, Minnesota

  • Canal 25 de señal local
  • Canal 100 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Salt Lake City, Utah

  • Canal 20 de señal local
  • Canal 20 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Antonio, Texas

  • Canal 60 de señal local
  • Canal 17 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Diego, California

  • Canal 48 de señal local
  • Canal 20 de Cox
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Francisco, California

  • Canal 48 de señal local
  • Canal 18 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San José, California

  • Canal 48 de señal local
  • Canal 18 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Seattle, Washington

  • Canal 7.4 de señal local
  • Canal 326 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

  • Canal 49 de señal local
  • Canal 19 de Spectrum
  • Canal 21 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tucson, Arizona

  • Canal 40 de señal local
  • Canal 10 de Cox
  • Canal 10 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Washington, Distrito de Columbia

  • Canal 44 de señal local
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV
El Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025 es un encuentro que promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)
El Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025 es un encuentro que promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

Horario, TV y dónde ver en vivo Tigres UANL — Toluca por la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

  • Partido: Tigres UANL — Toluca, por la ida de la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX
  • Canal de TV: Telemundo (Telemundo Deportes)
  • VER Telemundo en Streaming: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV
  • Horario: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT
  • Lugar: Estadio Universitario de la UANL de Nuevo León (México)
