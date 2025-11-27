Telemundo Deportes transmite el partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul EN VIVO este 27 de noviembre por la Liguilla MX del Apertura 2025. (Foto: Composición Mag)
Telemundo Deportes transmite el partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul EN VIVO este 27 de noviembre por la Liguilla MX del Apertura 2025. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El partido de ida de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX enfrenta esta noche a en el Estadio Akron hoy jueves 27 de noviembre, a partir de las 20:07 horas Ciudad de México, 21:07 Hora del Este, y contará con el arbitraje de Guillermo Pacheco. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás seguir el partido en vivo en directo online por la señal de Telemundo Deportes por televisión y diferentes dispositivos móviles.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Chivas vs. Cruz Azul por la Liguilla MX?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Nicaragua vs. Honduras EN VIVO por la Jornada 5 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

PlataformaTipo de Acceso / ContenidoCaracterísticas Destacadas
App Telemundo (iOS/Android)TV en vivo (24/7) y a la carta (episodios al día siguiente).Requiere inicio de sesión con tu proveedor de TV para ver en vivo. Ofrece algunos créditos gratis sin login. Compatible con Chromecast.
PeacockContenido a la carta (series y catálogos de Telemundo).Incluye muchas series y clásicos bajo demanda. No transmite en vivo en el horario de emisión inicial.
Hulu + Live TVTV en vivo (dentro del paquete de TV en vivo).Integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos. Puede ofrecer prueba para nuevos usuarios.
YouTube TVTV en vivo (dentro del paquete de TV en vivo).Ofrece canales locales, incluyendo Telemundo en áreas disponibles. Incluye DVR en la nube y suele tener prueba gratuita.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, el partido Chivas vs. Curz Azul?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el partido de cuartos de final de la Liguilla MX entre Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul.

Los canales de Dish Network (835) y DIRECTV (406 y 407) son consistentes a nivel nacional. La columna Xfinity / Cox / Optimum agrupa los canales de los principales proveedores de cable según la ciudad.

Ciudad / EstadoSeñal Local (Over-the-Air)Xfinity / Cox / OptimumSpectrumDish NetworkDIRECTV
Albuquerque, NMCanal 2Canal 18 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Atlanta, GACanal 47.2Canal 18 (Xfinity)Canal 24Canal 835Canales 406 y 407
Austin, TXCanal 42.2N/ACanal 55Canal 835Canales 406 y 407
Bakersfield, CACanal 13N/ACanal 30Canal 835Canales 406 y 407
Baltimore, MDCanal 4.3Canal 565 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Bronx, NYCanal 47Canales 16 y 1007 (Optimum)Canal 47Canal 835Canales 406 y 407
Brooklyn, NYCanal 47Canales 16 y 1007 (Optimum)Canal 47Canal 835Canales 406 y 407
Buffalo, NYN/AN/ACanal 60Canal 835Canales 406 y 407
Charlotte, NCCanal 9.2N/ACanal 803Canal 835Canales 406 y 407
Chicago, ILCanales 5.3 y 44Canal 4 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Cincinnati, OHCanal 25N/ACanal 803Canal 835Canales 406 y 407
Cleveland, OHCanal 6N/ACanal 25Canal 835Canales 406 y 407
Colorado Springs, COCanal 13.2Canal 13 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Columbus, OHCanal 23.3N/ACanal 25Canal 835Canales 406 y 407
Dallas, TXCanal 39N/ACanal 10Canal 835Canales 406 y 407
Denver, COCanal 25Canal 11 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Detroit, MIN/ACanal 611 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
El Paso, TXCanal 48N/ACanal 11Canal 835Canales 406 y 407
Fort Lauderdale, FLCanal 51Canal 13 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Fort Worth, TXCanal 30N/ACanal 10Canal 835Canales 406 y 407
Fresno, CACanal 51Canal 11 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Houston, TXCanal 47Canal 11 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Indianápolis, INCanal 47Canal 245 (Xfinity)Canal 355Canal 835Canales 406 y 407
Jacksonville, FLCanal 30.4Canal 221 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Las Vegas, NVCanal 39Canal 9 (Cox)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Louisville, KYN/AN/ACanal 358Canal 835Canales 406 y 407
Memphis, TNN/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Miami, FLCanal 51Canal 13 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Milwaukee, WICanal 17Canal 27 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Minneapolis, MNCanal 25Canal 100 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Nueva York, NYCanal 47Canales 16 y 1007 (Optimum)Canal 47Canal 835Canales 406 y 407
Oklahoma City, OKCanal 30Canal 5 (Cox)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Orlando, FLCanal 31Canal 21 (Xfinity)Canal 62Canal 835Canales 406 y 407
Filadelfia, PACanal 62Canal 24 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Phoenix, AZCanal 39Canal 20 (Cox)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Pittsburgh, PAN/ACanal 565 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Portland, ORCanal 29Canal 26 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Sacramento, CACanal 33Canal 25 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
St. Louis, MOCanal 45N/ACanal 333Canal 835Canales 406 y 407
St. Paul, MNCanal 25Canal 100 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Salt Lake City, UTCanal 20Canal 20 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
San Antonio, TXCanal 60N/ACanal 17Canal 835Canales 406 y 407
San Diego, CACanal 48Canal 20 (Cox)N/ACanal 835Canales 406 y 407
San Francisco, CACanal 48Canal 18 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
San José, CACanal 48Canal 18 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Seattle, WACanal 7.4Canal 326 (Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Tampa, FLCanal 49Canal 21 (Xfinity)Canal 19Canal 835Canales 406 y 407
Tucson, AZCanal 40Canal 10 (Cox/Xfinity)N/ACanal 835Canales 406 y 407
Washington, D.C.Canal 44N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC