El partido de ida de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX enfrenta esta noche a Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul en el Estadio Akron hoy jueves 27 de noviembre, a partir de las 20:07 horas Ciudad de México, 21:07 Hora del Este , y contará con el arbitraje de Guillermo Pacheco. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás seguir el partido en vivo en directo online por la señal de Telemundo Deportes por televisión y diferentes dispositivos móviles.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Chivas vs. Cruz Azul por la Liguilla MX?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión.

Plataforma Tipo de Acceso / Contenido Características Destacadas App Telemundo (iOS/Android) TV en vivo (24/7) y a la carta (episodios al día siguiente). Requiere inicio de sesión con tu proveedor de TV para ver en vivo. Ofrece algunos créditos gratis sin login. Compatible con Chromecast. Peacock Contenido a la carta (series y catálogos de Telemundo). Incluye muchas series y clásicos bajo demanda. No transmite en vivo en el horario de emisión inicial. Hulu + Live TV TV en vivo (dentro del paquete de TV en vivo). Integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos. Puede ofrecer prueba para nuevos usuarios. YouTube TV TV en vivo (dentro del paquete de TV en vivo). Ofrece canales locales, incluyendo Telemundo en áreas disponibles. Incluye DVR en la nube y suele tener prueba gratuita.

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el partido de cuartos de final de la Liguilla MX entre Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul.

Los canales de Dish Network (835) y DIRECTV (406 y 407) son consistentes a nivel nacional. La columna Xfinity / Cox / Optimum agrupa los canales de los principales proveedores de cable según la ciudad.

Ciudad / Estado Señal Local (Over-the-Air) Xfinity / Cox / Optimum Spectrum Dish Network DIRECTV Albuquerque, NM Canal 2 Canal 18 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Atlanta, GA Canal 47.2 Canal 18 (Xfinity) Canal 24 Canal 835 Canales 406 y 407 Austin, TX Canal 42.2 N/A Canal 55 Canal 835 Canales 406 y 407 Bakersfield, CA Canal 13 N/A Canal 30 Canal 835 Canales 406 y 407 Baltimore, MD Canal 4.3 Canal 565 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Bronx, NY Canal 47 Canales 16 y 1007 (Optimum) Canal 47 Canal 835 Canales 406 y 407 Brooklyn, NY Canal 47 Canales 16 y 1007 (Optimum) Canal 47 Canal 835 Canales 406 y 407 Buffalo, NY N/A N/A Canal 60 Canal 835 Canales 406 y 407 Charlotte, NC Canal 9.2 N/A Canal 803 Canal 835 Canales 406 y 407 Chicago, IL Canales 5.3 y 44 Canal 4 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Cincinnati, OH Canal 25 N/A Canal 803 Canal 835 Canales 406 y 407 Cleveland, OH Canal 6 N/A Canal 25 Canal 835 Canales 406 y 407 Colorado Springs, CO Canal 13.2 Canal 13 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Columbus, OH Canal 23.3 N/A Canal 25 Canal 835 Canales 406 y 407 Dallas, TX Canal 39 N/A Canal 10 Canal 835 Canales 406 y 407 Denver, CO Canal 25 Canal 11 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Detroit, MI N/A Canal 611 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 El Paso, TX Canal 48 N/A Canal 11 Canal 835 Canales 406 y 407 Fort Lauderdale, FL Canal 51 Canal 13 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Fort Worth, TX Canal 30 N/A Canal 10 Canal 835 Canales 406 y 407 Fresno, CA Canal 51 Canal 11 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Houston, TX Canal 47 Canal 11 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Indianápolis, IN Canal 47 Canal 245 (Xfinity) Canal 355 Canal 835 Canales 406 y 407 Jacksonville, FL Canal 30.4 Canal 221 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Las Vegas, NV Canal 39 Canal 9 (Cox) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Louisville, KY N/A N/A Canal 358 Canal 835 Canales 406 y 407 Memphis, TN N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Miami, FL Canal 51 Canal 13 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Milwaukee, WI Canal 17 Canal 27 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Minneapolis, MN Canal 25 Canal 100 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Nueva York, NY Canal 47 Canales 16 y 1007 (Optimum) Canal 47 Canal 835 Canales 406 y 407 Oklahoma City, OK Canal 30 Canal 5 (Cox) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Orlando, FL Canal 31 Canal 21 (Xfinity) Canal 62 Canal 835 Canales 406 y 407 Filadelfia, PA Canal 62 Canal 24 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Phoenix, AZ Canal 39 Canal 20 (Cox) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Pittsburgh, PA N/A Canal 565 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Portland, OR Canal 29 Canal 26 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Sacramento, CA Canal 33 Canal 25 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 St. Louis, MO Canal 45 N/A Canal 333 Canal 835 Canales 406 y 407 St. Paul, MN Canal 25 Canal 100 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Salt Lake City, UT Canal 20 Canal 20 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 San Antonio, TX Canal 60 N/A Canal 17 Canal 835 Canales 406 y 407 San Diego, CA Canal 48 Canal 20 (Cox) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 San Francisco, CA Canal 48 Canal 18 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 San José, CA Canal 48 Canal 18 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Seattle, WA Canal 7.4 Canal 326 (Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Tampa, FL Canal 49 Canal 21 (Xfinity) Canal 19 Canal 835 Canales 406 y 407 Tucson, AZ Canal 40 Canal 10 (Cox/Xfinity) N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Washington, D.C. Canal 44 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407