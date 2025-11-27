El partido de ida de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX enfrenta esta noche a Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul en el Estadio Akron hoy jueves 27 de noviembre, a partir de las 20:07 horas Ciudad de México, 21:07 Hora del Este, y contará con el arbitraje de Guillermo Pacheco. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás seguir el partido en vivo en directo online por la señal de Telemundo Deportes por televisión y diferentes dispositivos móviles.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Chivas vs. Cruz Azul por la Liguilla MX?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Nicaragua vs. Honduras EN VIVO por la Jornada 5 de las Eliminatorias al Mundial 2026.
|Plataforma
|Tipo de Acceso / Contenido
|Características Destacadas
|App Telemundo (iOS/Android)
|TV en vivo (24/7) y a la carta (episodios al día siguiente).
|Requiere inicio de sesión con tu proveedor de TV para ver en vivo. Ofrece algunos créditos gratis sin login. Compatible con Chromecast.
|Peacock
|Contenido a la carta (series y catálogos de Telemundo).
|Incluye muchas series y clásicos bajo demanda. No transmite en vivo en el horario de emisión inicial.
|Hulu + Live TV
|TV en vivo (dentro del paquete de TV en vivo).
|Integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos. Puede ofrecer prueba para nuevos usuarios.
|YouTube TV
|TV en vivo (dentro del paquete de TV en vivo).
|Ofrece canales locales, incluyendo Telemundo en áreas disponibles. Incluye DVR en la nube y suele tener prueba gratuita.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, el partido Chivas vs. Curz Azul?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el partido de cuartos de final de la Liguilla MX entre Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul.
Los canales de Dish Network (835) y DIRECTV (406 y 407) son consistentes a nivel nacional. La columna Xfinity / Cox / Optimum agrupa los canales de los principales proveedores de cable según la ciudad.
|Ciudad / Estado
|Señal Local (Over-the-Air)
|Xfinity / Cox / Optimum
|Spectrum
|Dish Network
|DIRECTV
|Albuquerque, NM
|Canal 2
|Canal 18 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|Canal 18 (Xfinity)
|Canal 24
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Austin, TX
|Canal 42.2
|N/A
|Canal 55
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Bakersfield, CA
|Canal 13
|N/A
|Canal 30
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Baltimore, MD
|Canal 4.3
|Canal 565 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Bronx, NY
|Canal 47
|Canales 16 y 1007 (Optimum)
|Canal 47
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Brooklyn, NY
|Canal 47
|Canales 16 y 1007 (Optimum)
|Canal 47
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Buffalo, NY
|N/A
|N/A
|Canal 60
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Charlotte, NC
|Canal 9.2
|N/A
|Canal 803
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Chicago, IL
|Canales 5.3 y 44
|Canal 4 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Cincinnati, OH
|Canal 25
|N/A
|Canal 803
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Cleveland, OH
|Canal 6
|N/A
|Canal 25
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Colorado Springs, CO
|Canal 13.2
|Canal 13 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Columbus, OH
|Canal 23.3
|N/A
|Canal 25
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Dallas, TX
|Canal 39
|N/A
|Canal 10
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Denver, CO
|Canal 25
|Canal 11 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Detroit, MI
|N/A
|Canal 611 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|El Paso, TX
|Canal 48
|N/A
|Canal 11
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Fort Lauderdale, FL
|Canal 51
|Canal 13 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Fort Worth, TX
|Canal 30
|N/A
|Canal 10
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Fresno, CA
|Canal 51
|Canal 11 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Houston, TX
|Canal 47
|Canal 11 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Indianápolis, IN
|Canal 47
|Canal 245 (Xfinity)
|Canal 355
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Jacksonville, FL
|Canal 30.4
|Canal 221 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Las Vegas, NV
|Canal 39
|Canal 9 (Cox)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Louisville, KY
|N/A
|N/A
|Canal 358
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Memphis, TN
|N/A
|N/A
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Miami, FL
|Canal 51
|Canal 13 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Milwaukee, WI
|Canal 17
|Canal 27 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Minneapolis, MN
|Canal 25
|Canal 100 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Nueva York, NY
|Canal 47
|Canales 16 y 1007 (Optimum)
|Canal 47
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Oklahoma City, OK
|Canal 30
|Canal 5 (Cox)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Orlando, FL
|Canal 31
|Canal 21 (Xfinity)
|Canal 62
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Filadelfia, PA
|Canal 62
|Canal 24 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|Canal 20 (Cox)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Pittsburgh, PA
|N/A
|Canal 565 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Portland, OR
|Canal 29
|Canal 26 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Sacramento, CA
|Canal 33
|Canal 25 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|St. Louis, MO
|Canal 45
|N/A
|Canal 333
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|St. Paul, MN
|Canal 25
|Canal 100 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Salt Lake City, UT
|Canal 20
|Canal 20 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|San Antonio, TX
|Canal 60
|N/A
|Canal 17
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|San Diego, CA
|Canal 48
|Canal 20 (Cox)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|San Francisco, CA
|Canal 48
|Canal 18 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|San José, CA
|Canal 48
|Canal 18 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Seattle, WA
|Canal 7.4
|Canal 326 (Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Tampa, FL
|Canal 49
|Canal 21 (Xfinity)
|Canal 19
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Tucson, AZ
|Canal 40
|Canal 10 (Cox/Xfinity)
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407
|Washington, D.C.
|Canal 44
|N/A
|N/A
|Canal 835
|Canales 406 y 407