CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 08/09/2025.- Cobertura oficial de Telemundo Deportes EN VIVO GRATIS para ver el partido entre Guatemala y Panamá este lunes 8 de septiembre por la jornada 2 del grupo A de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Foto de JOHAN ORDONEZ para AFP
La Selección de Guatemala visitará a Panamá en un duelo de alta tensión por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, pactado para el lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El encuentro comenzará a las 19:30 horas de Ciudad de Guatemala (20:30 de Ciudad de Panamá; 9:30 pm ET / 6:30 pm PT), válido por la fecha 2 del Grupo A, y pondrá frente a frente a dos equipos con aspiraciones directas de clasificación en una fase donde cada punto resulta determinante.

¿Quieres ver el partido en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos? La transmisión oficial del Guatemala-Panamá para el público hispano estará a cargo de Telemundo Deportes. A continuación, se detallan los canales de TV y los servicios de streaming habilitados para seguir el encuentro.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Guatemala - Panamá por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Guatemala y Panamá por las Eliminatorias Concacaf 2026 en los Estados Unidos.

  • App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
  • Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
  • Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
  • YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
  • Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoq

Canales para ver Telemundo EN VIVO por estado y operador en EE. UU.

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para seguir el Guatemala-Panamá por las Eliminatorias Concacaf 2026.

Telemundo en Albuquerque, Nuevo México

  • Canal 2 en señal local
  • Canal 18 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

  • Canal 47.2 de señal local
  • Canal 18 de Xfinity
  • Canal 24 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Austin, Texas

  • Canal 42.2 de señal local
  • Canal 55 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Bakersfield, California

  • Canal 13 de señal local
  • Canal 30 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Baltimore, Maryland

  • Canal 4.3 de señal local
  • Canal 565 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en el Bronx, Nueva York

  • Canal 47 de señal local
  • Canal 47 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 16 y 1007 de Optimum
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Brooklyn, Nueva York

  • Canal 47 de señal local
  • Canal 47 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 16 y 1007 de Optimum
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Buffalo, Nueva York

  • Canal 60 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte

  • Canal 9.2 de señal local
  • Canal 803 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

  • Canal 4 de Xfinity
  • Canales 5.3 y 44 de señal local
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cincinnati, Ohio

  • Canal 25 de señal local
  • Canal 803 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cleveland, Ohio

  • Canal 6 de señal local
  • Canal 25 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Colorado Springs, Colorado

  • Canal 13.2 de señal local
  • Canal 13 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Columbus, Ohio

  • Canal 23.3 de señal local
  • Canal 25 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

  • Canal 39 de señal local
  • Canal 10 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Denver, Colorado

  • Canal 25 de señal abierta
  • Canal 11 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Detroit, Michigan

  • Canal 611 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en El Paso, Texas

  • Canal 48 de señal local
  • Canal 11 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Lauderdale, Florida

  • Canal 51 de señal local
  • Canal 13 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Worth, Texas

  • Canal 30 de señal local
  • Canal 10 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fresno, California

  • Canal 51 de señal local
  • Canal 11 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

  • Canal 47 de señal local
  • Canal 11 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Indianápolis, Indiana

  • Canal 47 de señal local
  • Canal 245 de Xfinity
  • Canal 355 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Jacksonville, Florida

  • Canal 30.4 de señal local
  • Canal 221 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Las Vegas, Nevada

  • Canal 39 de señal abierta
  • Canal 9 de Cox
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Louisville, Kentucky

  • Canal 358 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Memphis, Tennessee

  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

  • Canal 51 de señal local
  • Canal 13 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Milwaukee, Wisconsin

  • Canal 17 de señal local
  • Canal 27 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Minneapolis, Minnesota

  • Canal 25 de señal abierta
  • Canal 100 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Nueva York, NY

  • Canal 47 de señal abierta
  • Canal 47 de Spectrum
  • Canales 16 y 1007 de Optimum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma

  • Canal 30 de señal local
  • Canal 5 de Cox
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

  • Canal 31 de señal local
  • Canal 62 de Spectrum
  • Canal 21 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Filadelfia, Pensilvania

  • Canal 62 de señal local
  • Canal 24 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

  • Canal 39 de señal local
  • Canal 20 de Cox
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania

  • Canal 565 en Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Portland, Oregón

  • Canal 29 de señal local
  • Canal 26 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Sacramento, California

  • Canal 33 de señal local
  • Canal 25 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Louis, Misuri

  • Canal 45 de señal local
  • Canal 333 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Paul, Minnesota

  • Canal 25 de señal local
  • Canal 100 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Salt Lake City, Utah

  • Canal 20 de señal local
  • Canal 20 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Antonio, Texas

  • Canal 60 de señal local
  • Canal 17 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Diego, California

  • Canal 48 de señal local
  • Canal 20 de Cox
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Francisco, California

  • Canal 48 de señal local
  • Canal 18 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San José, California

  • Canal 48 de señal local
  • Canal 18 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Seattle, Washington

  • Canal 7.4 de señal local
  • Canal 326 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

  • Canal 49 de señal local
  • Canal 19 de Spectrum
  • Canal 21 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tucson, Arizona

  • Canal 40 de señal local
  • Canal 10 de Cox
  • Canal 10 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Washington, Distrito de Columbia

  • Canal 44 de señal local
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

