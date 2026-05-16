Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la Liga MX vía Telemundo Deportes. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la Liga MX vía Telemundo Deportes. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Hay un partido que no deja de ser tema de conversación y ese es el Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la vuelta de la semifinal de la Liga MX (la ida acabó 2-2). Ambas escuadras estarán frente a frente este sábado 16 de mayo en el Estadio Akron. ¿A qué hora se escuchará el pitazo inicial? Pues a las 7:07 pm en CDMX, 9:07 pm ET, 8:07 pm CT, 7:07 pm MT y 6:07 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro, te informo que Telemundo Deportes transmitirá el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.

El Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la Liga MX promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la Liga MX promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes líneas, te brindamos opciones para seguir la transmisión del partido entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul por la Liga MX en los Estados Unidos.

  • App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
  • Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
  • Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
  • YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
  • Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la Liga MX.

CiudadSeñal Local (Antena)XfinitySpectrumCoxOptimumDish NetworkDIRECTV
Albuquerque, Nuevo MéxicoCanal 2Canal 18N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Atlanta, GeorgiaCanal 47.2Canal 18N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Austin, TexasCanal 42.2N/ACanal 55N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Bakersfield, CaliforniaCanal 13N/ACanal 30N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Baltimore, MarylandCanal 4.3Canal 565N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Bronx, Nueva YorkCanal 47N/ACanal 47N/ACanales 16 y 1007Canal 835Canales 406 y 407
Brooklyn, Nueva YorkCanal 47N/ACanal 47N/ACanales 16 y 1007Canal 835Canales 406 y 407
Buffalo, Nueva YorkN/AN/ACanal 60N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Charlotte, Carolina del NorteCanal 9.2N/ACanal 803N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Chicago, IllinoisCanales 5.3 y 44Canal 4N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Cincinnati, OhioCanal 25N/ACanal 803N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Cleveland, OhioCanal 6N/ACanal 25N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Colorado Springs, ColoradoCanal 13.2Canal 13N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Columbus, OhioCanal 23.3N/ACanal 25N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Dallas, TexasCanal 39N/ACanal 10N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Denver, ColoradoCanal 25Canal 11N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Detroit, MichiganN/ACanal 611N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
El Paso, TexasCanal 48N/ACanal 11N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Fort Lauderdale, FloridaCanal 51Canal 13N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Fort Worth, TexasCanal 30N/ACanal 10N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Fresno, CaliforniaCanal 51Canal 11N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Houston, TexasCanal 47Canal 11N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Indianápolis, IndianaCanal 47Canal 245Canal 355N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Jacksonville, FloridaCanal 30.4Canal 221N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Las Vegas, NevadaCanal 39N/AN/ACanal 9N/ACanal 835Canales 406 y 407
Louisville, KentuckyN/AN/ACanal 358N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Memphis, TennesseeN/AN/AN/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Miami, FloridaCanal 51Canal 13N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Milwaukee, WisconsinCanal 17Canal 27N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Minneapolis, MinnesotaCanal 25Canal 100N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Nueva York, NYCanal 47N/ACanal 47N/ACanales 16 y 1007Canal 835Canales 406 y 407
Oklahoma City, OklahomaCanal 30N/AN/ACanal 5N/ACanal 835Canales 406 y 407
Orlando, FloridaCanal 31Canal 21Canal 62N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Filadelfia, PensilvaniaCanal 62Canal 24N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Phoenix, ArizonaCanal 39N/AN/ACanal 20N/ACanal 835Canales 406 y 407
Pittsburgh, PensilvaniaN/ACanal 565N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Portland, OregónCanal 29Canal 26N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Sacramento, CaliforniaCanal 33Canal 25N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
St. Louis, MisuriCanal 45N/ACanal 333N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
St. Paul, MinnesotaCanal 25Canal 100N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Salt Lake City, UtahCanal 20Canal 20N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
San Antonio, TexasCanal 60N/ACanal 17N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
San Diego, CaliforniaCanal 48N/AN/ACanal 20N/ACanal 835Canales 406 y 407
San Francisco, CaliforniaCanal 48Canal 18N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
San José, CaliforniaCanal 48Canal 18N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Seattle, WashingtonCanal 7.4Canal 326N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Tampa, FloridaCanal 49Canal 21Canal 19N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Tucson, ArizonaCanal 40Canal 10N/ACanal 10N/ACanal 835Canales 406 y 407
Washington, D.C.Canal 44N/AN/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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