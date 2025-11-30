Cruz Azul y Chivas llegan a la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 con una eliminatoria abierta, marcada por el 0-0 en la ida y por la sensación de que el margen de error será mínimo en el Estadio Banorte este domingo 30 de noviembre cuando el reloj marque las 8 p.m. ET (5 p.m. PT). La Máquina, que sacó un valioso empate en el estadio Akron, sabe que el reglamento le sonríe: el empate global le basta para avanzar gracias a su mejor posición en la tabla, mientras el Rebaño está obligado a ganar para seguir con vida en la Liguilla. El contexto dibuja un duelo tenso, de ajedrez táctico, donde cada decisión desde el banquillo puede cambiar la historia.
Nicolás Larcamón dejó claro tras la ida que el 0-0 fue un paso importante dentro de una eliminatoria pensada a 180 minutos y que la verdadera parte del trabajo está en casa, donde Cruz Azul deberá transformar su dominio en el balón en ocasiones claras. La clave para los celestes pasa por mantener la solidez defensiva que permitió a Andrés Gudiño sostener el cero en Zapopan y por afinar la puntería de un ataque que en la recta final del primer duelo perdonó la más clara con aquel cabezazo a quemarropa en los minutos finales. Con el respaldo de su gente y el beneficio del criterio de la tabla, la Máquina tiene el escenario ideal para imponer ritmo desde el inicio.
Del lado rojiblanco, Gabriel Milito advirtió que se trata de una serie larga y que el partido de ida fue un reflejo de dos equipos que se neutralizaron casi a la perfección, algo que podría repetirse en la capital salvo que uno de los dos se atreva a romper el libreto. Chivas demostró en el cierre del campeonato que puede hacerse fuerte en contextos de máxima presión, pero ahora está obligado a asumir riesgos desde el silbatazo inicial, sabiendo que solo la victoria lo instala en semifinales. Para ello necesitará mayor precisión en los últimos metros y encontrar la contundencia que le faltó cuando Armando González y compañía se toparon una y otra vez con las manos de Gudiño.
Con el tercer lugar recibiendo al sexto, el duelo de este domingo se perfila como una batalla de estilos, emociones y nervios a flor de piel. Si Cruz Azul logra imponer su orden y vuelve a controlar los tiempos del partido, tendrá todo a favor para sellar su pase apoyado en el reglamento y en su momento anímico. Si Chivas encuentra el golpe oportuno y consigue adelantarse, el encuentro puede romperse y transformarse en un intercambio de golpes digno de una Liguilla que ya ha dejado sorpresas en otras llaves. El telón está listo para una noche grande, sin necesidad de mirar la tabla, solo el marcador y la gloria de estar entre los cuatro mejores.
¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por streaming desde Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 en los Estados Unidos.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por Liguilla MX 2025 en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Cruz Azul-Chivas de Guadalajara por la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025.
Horario, TV y dónde ver en vivo Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por Liguilla MX 2025
- Partido: Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara, por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025
- Canal de TV: Telemundo (Telemundo Deportes)
- VER Telemundo en Streaming: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV
- Horario: 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
- Estadio: Estadio Banorte
- Lugar: Ciudad de México (México)