En el Estadio Universitario de Nuevo León se jugará este sábado 29 de noviembre (10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT) un partido decisivo entre Tigres UANL y Xolos de Tijuana, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. El conjunto fronterizo, dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu, llega con una ventaja de tres goles tras el contundente 3-0 conseguido en la ida y tiene todo para dar el golpe definitivo en territorio regiomontano. Los felinos, por su parte, se aferran a la ilusión de una remontada que los mantenga con vida en el campeonato.
¿Quieres ver el partido en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos? La transmisión oficial del Tigres UANL-Xolos de Tijuana para el público hispano estará a cargo de Telemundo Deportes. A continuación, se detallan los canales de TV y los servicios de streaming habilitados para seguir el encuentro.
El equipo de Abreu fue una de las grandes sorpresas de la jornada anterior al superar a una defensa que había sido la más sólida del certamen. Tijuana mostró orden, intensidad y eficacia para anular la jerarquía individual de figuras como Ángel Correa y André-Pierre Gignac, que apenas pudieron inquietar el arco rival. Sin embargo, el técnico uruguayo mantiene el discurso de la humildad. “Seguimos sin ser favoritos”, repitió antes del viaje a Monterrey, dejando claro que su plantel está enfocado en cerrar la serie sin confiarse.
Del otro lado, Tigres se aferra a su fortaleza como local y al orgullo de un plantel acostumbrado a pelear instancias finales. El argentino Guido Pizarro, ahora en el rol de entrenador, confía en el respaldo del público para revertir la eliminatoria. “Tenemos que cambiar la cara y creer en nuestras posibilidades. En casa y con nuestra gente, todo es posible”, declaró en la antesala del encuentro. Para avanzar, los felinos necesitan ganar por al menos tres goles sin recibir ninguno, una tarea compleja pero no imposible en su estadio.
La estrategia de Tigres pasa por recuperar la presión alta y reencontrar a su dupla ofensiva, mientras que Xolos apostará por el orden defensivo y las transiciones rápidas que tanto rédito le dieron en la ida. Abreu sabe que sostener el resultado pasa por mantener la concentración y evitar errores que alimenten la esperanza de los universitarios. El duelo promete intensidad, con dos equipos que encaran el desafío desde posturas opuestas: Tigres urgido por el milagro y Xolos decidido a consolidar su resurrección en el torneo.
En caso de concretar la gesta, Tijuana avanzaría a las semifinales, donde podría medirse contra el ganador del cruce entre Toluca y Juárez. Allí, el vigente campeón del fútbol mexicano, el Toluca de Antonio Mohamed, parte con ventaja tras imponerse en la ida. Pero antes de pensar en esa instancia, los Xolos deberán superar la presión del Universitario y resistir noventa minutos frente a un Tigres que, herido en su orgullo, buscará defender su prestigio y cambiar el rumbo de una serie que parece sentenciada.
¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana por streaming desde Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Tigres UANL y Xolos de Tijuana por la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 en los Estados Unidos.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana por Liguilla MX 2025 en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Tigres UANL-Xolos de Tijuana por la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025.
Horario, TV y dónde ver en vivo Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana por Liguilla MX 2025
- Partido: Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana, por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025
- Canal de TV: Telemundo (Telemundo Deportes)
- VER Telemundo en Streaming: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV
- Horario: 10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT
- Estadio: Estadio Universitario de la UANL
- Lugar: Nuevo León (México)