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¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO el partido Necaxa vs. Tigres UANL HOY por la Liga MX?
Tigres vs. Necaxa jugarán este sábado 5 de septiembre por la jornada 7 del Apertura 2026. En México no habrá señal de Telemundo Deportes; la emisión oficial corresponde a TV Azteca 7. En Estados Unidos, el partido está programado por Telemundo y su ecosistema digital.
|País
|Canal o plataforma
|Tipo de transmisión
|México
|Telemundo
|Canal de TV abierta de EE. UU.
|México
|Universo
|Canal de TV de paga de EE. UU.
|México
|Peacock
|Streaming de NBCUniversal
|México
|Amazon Prime Video
|Streaming
|Estados Unidos
|Telemundo
|TV en español
|Estados Unidos
|Peacock
|Streaming
|Estados Unidos
|Universo
|TV en español de NBCUniversal
|Estados Unidos
|Telemundo Deportes digital
|Cobertura y acceso con proveedor de TV
La cartelera de FOX Sports para el sábado 5 de septiembre identifica el encuentro Tigres vs. Necaxa por TELE, abreviatura de Telemundo. Además, NBC Sports incluye el juego de Liga MX en su programación en español y Claro Sports reporta cobertura estadounidense mediante las señales y plataformas de Telemundo.
Datos del partido, CTigres vs. Necaxa
|Dato
|Información
|Partido
|Tigres vs. Necaxa
|Competencia
|Liga MX, Apertura 2026 — jornada 7
|Fecha
|Sábado 5 de septiembre de 2026
|Estadio
|Estadio Universitario de la UANL
|Hora en México
|7:00 p. m. CDMX
|Hora en EE. UU. Este
|9:00 p. m. ET
|Hora en EE. UU. Centro
|8:00 p. m. CT
|Hora en EE. UU. Montaña
|7:00 p. m. MT
|Hora en EE. UU. Pacífico
|6:00 p. m. PT
|México
|TV Azteca 7
|Estados Unidos
|Telemundo y Peacock