La fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza con un atractivo duelo entre Alemania y Paraguay, que se enfrentarán este lunes 29 de junio en Boston por los dieciseisavos de final del torneo. Ambas selecciones buscarán un lugar en los octavos de final en un compromiso que promete intensidad de principio a fin.

Para los aficionados que viven en Estados Unidos, Telemundo Deportes será uno de los canales oficiales encargados de llevar todas las emociones del encuentro completamente EN VIVO. Además de la transmisión por televisión abierta, los usuarios también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales autorizadas. A continuación, te contamos cómo ver Alemania vs. Paraguay EN VIVO por Telemundo Deportes, las opciones para verlo por internet y los horarios oficiales según tu país.

Dónde ver el Alemania vs. Paraguay por los 16avos del Mundial 2026

Los derechos oficiales de transmisión del Mundial 2026 en Estados Unidos están distribuidos de la siguiente manera:

Telemundo : transmisión en español por televisión abierta.

: transmisión en español por televisión abierta. Telemundo Deportes : cobertura completa del torneo.

: cobertura completa del torneo. Universo : algunos partidos seleccionados.

: algunos partidos seleccionados. Peacock : streaming en español de los encuentros disponibles.

: streaming en español de los encuentros disponibles. FOX y FS1: transmisión oficial en inglés.

De esta manera, los aficionados tendrán múltiples alternativas para seguir todas las incidencias del compromiso entre Alemania y Paraguay.

¿Cómo ver Alemania vs. Paraguay EN VIVO por Telemundo Deportes, TV e Internet?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en español para Estados Unidos pertenecen a Telemundo Deportes, por lo que el partido entre Alemania y Paraguay podrá verse tanto por televisión como vía streaming.

Ver Alemania vs. Paraguay por Telemundo Deportes

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el encuentro EN VIVO a través de la señal de Telemundo, disponible en televisión abierta en gran parte del país.

Asimismo, la cobertura contará con la previa, narración en español, análisis y el resumen posterior al encuentro.

Ver Telemundo Deportes online

Si prefieres seguir el partido desde internet, estas son las opciones disponibles:

Sitio web oficial de Telemundo Deportes (con proveedor de TV participante).

Aplicación Telemundo Deportes para dispositivos móviles.

Aplicación NBC Sports (según disponibilidad).

Servicios de televisión por internet que incluyan el canal Telemundo en su parrilla.

También podrás acceder desde:

Computadora.

Teléfono celular.

Tablet.

Smart TV compatibles.

Es necesario contar con una conexión estable a internet y, en algunos casos, iniciar sesión con un proveedor de televisión participante.

Horarios del Alemania vs. Paraguay por país

El partido entre Alemania y Paraguay se disputa este domingo 28 de junio de 2026 en el Boston Stadium.