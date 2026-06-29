La Copa Mundial FIFA 2026 entra en la fase de dieciseisavos de final este lunes 29 de junio (1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT) con uno de los encuentros más atractivos de la jornada: Brasil enfrentará a Japón en el NRG Stadium de Houston, Texas. La Canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti, llega como el gran favorito tras liderar invicto el Grupo C con 7 puntos. Por su parte, los Samurai Blue avanzaron como segundos del Grupo F tras sumar 5 unidades. Este cruce eliminatorio ha despertado una enorme expectativa y nostalgia global por ser la histórica final del famoso anime Captain Tsubasa (Los Supercampeones, como se conoció en español).

Millones de aficionados en Estados Unidos seguirán el enfrentamiento a través de Telemundo Deportes, la señal encargada de la transmisión oficial en español. Además de la televisión abierta, los espectadores tendrán múltiples alternativas para ver el partido mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo. Si buscas qué canal transmite Brasil vs. Japón EN VIVO por los 16avos de final del Mundial 2026 y cómo verlo desde cualquier dispositivo, aquí encontrarás la guía completa.

El partido Brasil vs. Japón por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

TL;DR sobre la transmisión del Brasil vs. Japón por 16avos de final del Mundial 2026

📅 Partido: Brasil vs. Japón

🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

📍 Estadio: NRG Stadium

🕒 Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT

📺 TV en español: Telemundo Deportes

💻 Streaming: Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Brasil vs. Japón por el Mundial 2026?

Telemundo Deportes transmitirá el partido Brasil vs. Japón para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y toda la información alrededor del encuentro entre brasileños y japoneses.

¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver Brasil vs. Japón EN VIVO.

Ciudad Señal local Cable / Satélite Nueva York Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Chicago Canal 44 y 5.3 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 Los Ángeles Canal 52 DIRECTV 406 San Francisco Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Seattle Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406

Conoce qué canales de TV abierta y dónde ver Brasil vs Japón EN VIVO por TV y Streaming Online este lunes 29 de junio por 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

Operador Canal DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Spectrum Varía según mercado Xfinity Varía según ciudad Cox Varía según ciudad Optimum Varía según mercado

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, Brasil vs. Japón por el Mundial 2026?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido Brasil vs. Japón por los 16avos de final del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

Roku

Fire TV

Apple TV

Chromecast

Android TV

Google TV

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Android

iPhone

iPad

Computadoras y navegadores web

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

¿Se puede ver Brasil vs. Japón en Hulu + Live TV?

Sí. Hulu + Live TV incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos, permitiendo seguir la transmisión en vivo desde televisores conectados, computadoras y dispositivos móviles.

¿Se puede ver Brasil vs. Japón en YouTube TV?

YouTube TV ofrece acceso a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados y se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por los aficionados que prefieren el streaming sin contrato tradicional de cable.

¿Se puede ver Brasil vs. Japón en Fubo?

Fubo incluye Telemundo dentro de varios de sus paquetes de programación y representa una alternativa popular para los seguidores del fútbol internacional y de la Copa Mundial FIFA 2026.

Horarios de Brasil vs. Japón en ET, PT, MT y CT

Ciudad Hora Nueva York 1:00 p.m. ET Miami 1:00 p.m. ET Orlando 1:00 p.m. ET Atlanta 1:00 p.m. ET Chicago 12:00 p.m. CT Dallas 12:00 p.m. CT Houston 12:00 p.m. CT Denver 11:00 a.m. MT Phoenix 11:00 a.m. MST Los Ángeles 10:00 a.m. PT San Diego 10:00 a.m. PT Seattle 10:00 a.m. PT

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

Dato Información Partido Brasil vs. Japón Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Dieciseisavos de final - Eliminación directa Fecha Lunes, 29 de junio de 2026 Hora 1:00 p.m. ET | 12:00 p.m. CT | 11:00 a.m. MT | 10:00 a.m. PT TV Telemundo Deportes Streaming Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo Estadio NRG Stadium Capacidad 72,220 Ciudad Houston, Texas Dirección 1 NRG Pkwy, Houston, TX 77054, Estados Unidos Código postal TX 77054

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Brasil vs. Japón por Telemundo

¿Dónde ver Brasil vs. Japón EN VIVO en Estados Unidos?

El partido será transmitido por Telemundo Deportes y Peacock.

¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?

Los canales nacionales son 406 y 407.

¿Qué canal es Telemundo en Dish?

Canal 835.

¿Cómo ver Telemundo Deportes online?

Mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo.

¿A qué hora juega Brasil vs. Japón en Estados Unidos?

A la 1:00 p.m. ET y 10:00 a.m. PT.

¿Dónde se juega el partido Brasil vs. Japón?

En el NRG Stadium de Houston, Texas.