Dos equipos con realidades opuestas se ven las caras en esta Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. Este domingo 13 de septiembre, desde el Estadio Akron, no te pierdas el juego de Chivas vs. Pumas EN VIVO, por la señal de Telemundo Deportes en Estados Unidos, encuentro que iniciará desde las 9:07 p.m. ET o 7:07 p.m. CDMX . A continuación, revisa todos los detalles para seguir la transmisión de este enfrentamiento.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO el partido Necaxa vs. Tigres UANL HOY por la Liga MX?

Tigres vs. Necaxa jugarán este sábado 5 de septiembre por la jornada 7 del Apertura 2026. En México no habrá señal de Telemundo Deportes; la emisión oficial corresponde a TV Azteca 7. En Estados Unidos, el partido está programado por Telemundo y su ecosistema digital.

País Canal o plataforma Tipo de transmisión México Telemundo Canal de TV abierta de EE. UU. México Universo Canal de TV de paga de EE. UU. México Peacock Streaming de NBCUniversal México Amazon Prime Video Streaming Estados Unidos Telemundo TV en español Estados Unidos Peacock Streaming Estados Unidos Universo TV en español de NBCUniversal Estados Unidos Telemundo Deportes digital Cobertura y acceso con proveedor de TV

La cartelera de FOX Sports para el sábado 5 de septiembre identifica el encuentro Tigres vs. Necaxa por TELE, abreviatura de Telemundo. Además, NBC Sports incluye el juego de Liga MX en su programación en español y Claro Sports reporta cobertura estadounidense mediante las señales y plataformas de Telemundo.

Datos del partido, Tigres vs. Necaxa

Dato Información Partido Tigres vs. Necaxa Competencia Liga MX, Apertura 2026 — jornada 7 Fecha Sábado 5 de septiembre de 2026 Estadio Estadio Universitario de la UANL Hora en México 7:00 p. m. CDMX Hora en EE. UU. Este 9:00 p. m. ET Hora en EE. UU. Centro 8:00 p. m. CT Hora en EE. UU. Montaña 7:00 p. m. MT Hora en EE. UU. Pacífico 6:00 p. m. PT México TV Azteca 7 Estados Unidos Telemundo y Peacock