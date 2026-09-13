Señal de Telemundo Deportes EN VIVO para ver el juego de Chivas vs. Pumas en directo, este domingo 13 de septiembre, por la Jornada 8 del Apertura 2026. (Foto: @chivas / @pumasunam / Composición El Comercio MAG)
Señal de Telemundo Deportes EN VIVO para ver el juego de Chivas vs. Pumas en directo, este domingo 13 de septiembre, por la Jornada 8 del Apertura 2026. (Foto: @chivas / @pumasunam / Composición El Comercio MAG)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Dos equipos con realidades opuestas se ven las caras en esta Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. Este domingo 13 de septiembre, desde el Estadio Akron, no te pierdas el juego de Chivas vs. Pumas EN VIVO, por la señal de Telemundo Deportes en Estados Unidos, encuentro que iniciará desde las 9:07 p.m. ET o 7:07 p.m. CDMX. A continuación, revisa todos los detalles para seguir la transmisión de este enfrentamiento.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO el partido Necaxa vs. Tigres UANL HOY por la Liga MX?

Tigres vs. Necaxa jugarán este sábado 5 de septiembre por la jornada 7 del Apertura 2026. En México no habrá señal de Telemundo Deportes; la emisión oficial corresponde a TV Azteca 7. En Estados Unidos, el partido está programado por Telemundo y su ecosistema digital.

PaísCanal o plataformaTipo de transmisión
MéxicoTelemundoCanal de TV abierta de EE. UU.
MéxicoUniversoCanal de TV de paga de EE. UU.
MéxicoPeacockStreaming de NBCUniversal
MéxicoAmazon Prime VideoStreaming
Estados UnidosTelemundoTV en español
Estados UnidosPeacockStreaming
Estados UnidosUniversoTV en español de NBCUniversal
Estados UnidosTelemundo Deportes digitalCobertura y acceso con proveedor de TV

La cartelera de FOX Sports para el sábado 5 de septiembre identifica el encuentro Tigres vs. Necaxa por TELE, abreviatura de Telemundo. Además, NBC Sports incluye el juego de Liga MX en su programación en español y Claro Sports reporta cobertura estadounidense mediante las señales y plataformas de Telemundo.

Datos del partido, Tigres vs. Necaxa

DatoInformación
PartidoTigres vs. Necaxa
CompetenciaLiga MX, Apertura 2026 — jornada 7
FechaSábado 5 de septiembre de 2026
EstadioEstadio Universitario de la UANL
Hora en México7:00 p. m. CDMX
Hora en EE. UU. Este9:00 p. m. ET
Hora en EE. UU. Centro8:00 p. m. CT
Hora en EE. UU. Montaña7:00 p. m. MT
Hora en EE. UU. Pacífico6:00 p. m. PT
MéxicoTV Azteca 7
Estados UnidosTelemundo y Peacock
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