La Copa Mundial FIFA 2026 entra en la fase de cuartos de final este jueves 9 de julio (desde la 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT) con el primer partido de la serie para definir a los ocho mejores equipos del planeta: Francia vs. Marruecos desde el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. El encuentro revive la semifinal de Qatar 2022, donde Les Bleus se impusieron por 2-0. Ambos equipos llegan en un gran momento; los franceses avanzaron a esta instancia tras derrotar a Paraguay 1-0, mientras que los “Leones del Atlas” clasificaron tras una contundente victoria de 3-0 frente a Canadá. Millones de aficionados en Estados Unidos seguirán el enfrentamiento a través de Telemundo Deportes, la señal encargada de la transmisión oficial en español. Además de la televisión abierta, los espectadores tendrán múltiples alternativas para ver el partido mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo. Si buscas qué canal transmite Francia vs. Marruecos EN VIVO por los 4tos de final del Mundial 2026 y cómo verlo desde cualquier dispositivo, aquí encontrarás la guía completa.

No te pierdas el partido Francia vs. Marruecos en vivo hoy por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Revise la guía de horarios oficiales y canales de TV online habilitados para el público en México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Depor / Ronie Bautista

TL;DR sobre la transmisión del Francia vs. Marruecos por 4tos de final del Mundial 2026

📅 Partido: Francia vs. Marruecos

🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

📍 Estadio: Gillette Stadium

🕒 Hora: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT

📺 TV en español: Telemundo Deportes

💻 Streaming: Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Francia vs. Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026?

Telemundo Deportes transmitirá el partido Francia vs. Marruecos para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y toda la información alrededor del encuentro entre brasileños y japoneses.

¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver Francia vs. Marruecos EN VIVO.

Ciudad Señal local Cable / Satélite Nueva York Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Chicago Canal 44 y 5.3 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 Los Ángeles Canal 52 DIRECTV 406 San Francisco Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Seattle Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

Operador Canal DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Spectrum Varía según mercado Xfinity Varía según ciudad Cox Varía según ciudad Optimum Varía según mercado

El partido Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, Francia vs. Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

Roku

Fire TV

Apple TV

Chromecast

Android TV

Google TV

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Android

iPhone

iPad

Computadoras y navegadores web

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

¿Se puede ver Francia vs. Marruecos en Hulu + Live TV?

Sí. Hulu + Live TV incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos, permitiendo seguir la transmisión en vivo desde televisores conectados, computadoras y dispositivos móviles.

¿Se puede ver Francia vs. Marruecos en YouTube TV?

YouTube TV ofrece acceso a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados y se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por los aficionados que prefieren el streaming sin contrato tradicional de cable.

¿Se puede ver Francia vs. Marruecos en Fubo?

Fubo incluye Telemundo dentro de varios de sus paquetes de programación y representa una alternativa popular para los seguidores del fútbol internacional y de la Copa Mundial FIFA 2026.

Horarios de Francia vs. Marruecos en ET, PT, MT y CT

Ciudad Hora Nueva York 4:00 p.m. ET Miami 4:00 p.m. ET Orlando 4:00 p.m. ET Atlanta 4:00 p.m. ET Chicago 3:00 p.m. CT Dallas 3:00 p.m. CT Houston 3:00 p.m. CT Denver 2:00 p.m. MT Phoenix 2:00 p.m. MST Los Ángeles 1:00 p.m. PT San Diego 1:00 p.m. PT Seattle 1:00 p.m. PT

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026

Dato Información Partido Francia vs. Marruecos Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Cuartos de final - Eliminación directa Fecha Jueves, 9 de julio de 2026 Hora 4:00 p.m. ET | 3:00 p.m. CT | 2:00 p.m. MT | 1:00 p.m. PT TV Telemundo Deportes Streaming Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo Estadio Gillette Stadium Capacidad 65,878 Ciudad Foxborough, Massachusetts Dirección 1 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035, Estados Unidos Código postal MA 02035

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Francia vs. Marruecos por Telemundo

¿Dónde ver Francia vs. Marruecos EN VIVO en Estados Unidos?

El partido será transmitido por Telemundo Deportes y Peacock.

¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?

Los canales nacionales son 406 y 407.

¿Qué canal es Telemundo en Dish?

Canal 835.

¿Cómo ver Telemundo Deportes online?

Mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo.

¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos en Estados Unidos?

A las 4:00 p.m. ET y 1:00 p.m. PT.

¿Dónde se juega el partido Francia vs. Marruecos?

En el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.