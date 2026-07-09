Jugadores de Francia y Marruecos disputan el balón en el Mundial 2026. Telemundo Deportes transmite este partido en vivo por televisión abierta y plataformas de fútbol online oficiales para toda la audiencia en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Jugadores de Francia y Marruecos disputan el balón en el Mundial 2026. Telemundo Deportes transmite este partido en vivo por televisión abierta y plataformas de fútbol online oficiales para toda la audiencia en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La entra en la fase de cuartos de final este jueves 9 de julio (desde la 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT) con el primer partido de la serie para definir a los ocho mejores equipos del planeta: desde el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. El encuentro revive la semifinal de Qatar 2022, donde Les Bleus se impusieron por 2-0. Ambos equipos llegan en un gran momento; los franceses avanzaron a esta instancia tras derrotar a Paraguay 1-0, mientras que los “Leones del Atlas” clasificaron tras una contundente victoria de 3-0 frente a Canadá. Millones de aficionados en Estados Unidos seguirán el enfrentamiento a través de Telemundo Deportes, la señal encargada de la transmisión oficial en español. Además de la televisión abierta, los espectadores tendrán múltiples alternativas para ver el partido mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo. Si buscas qué canal transmite Francia vs. Marruecos EN VIVO por los 4tos de final del Mundial 2026 y cómo verlo desde cualquier dispositivo, aquí encontrarás la guía completa.

No te pierdas el partido Francia vs. Marruecos en vivo hoy por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Revise la guía de horarios oficiales y canales de TV online habilitados para el público en México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
No te pierdas el partido Francia vs. Marruecos en vivo hoy por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Revise la guía de horarios oficiales y canales de TV online habilitados para el público en México y España. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
/ Ronie Bautista

TL;DR sobre la transmisión del Francia vs. Marruecos por 4tos de final del Mundial 2026

  • 📅 Partido: Francia vs. Marruecos
  • 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026
  • 📍 Estadio: Gillette Stadium
  • 🕒 Hora: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT
  • 📺 TV en español: Telemundo Deportes
  • 💻 Streaming: Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Francia vs. Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026?

Telemundo Deportes transmitirá el partido Francia vs. Marruecos para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y toda la información alrededor del encuentro entre brasileños y japoneses.

¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver Francia vs. Marruecos EN VIVO.

CiudadSeñal localCable / Satélite
Nueva YorkCanal 47Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406
MiamiCanal 51Xfinity 13 / DIRECTV 406
ChicagoCanal 44 y 5.3Xfinity 4 / DIRECTV 406
DallasCanal 39Spectrum 10 / DIRECTV 406
HoustonCanal 47Xfinity 11 / DIRECTV 406
OrlandoCanal 31Spectrum 62 / Xfinity 21
PhoenixCanal 39Cox 20 / DIRECTV 406
Los ÁngelesCanal 52DIRECTV 406
San FranciscoCanal 48Xfinity 18 / DIRECTV 406
SeattleCanal 7.4Xfinity 326 / DIRECTV 406

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

OperadorCanal
DIRECTV406 y 407
Dish835
SpectrumVaría según mercado
XfinityVaría según ciudad
CoxVaría según ciudad
OptimumVaría según mercado
El partido Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)
El partido Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO, Francia vs. Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

  • Roku
  • Fire TV
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Android TV
  • Google TV
  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Computadoras y navegadores web

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

¿Se puede ver Francia vs. Marruecos en Hulu + Live TV?

Sí. Hulu + Live TV incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos, permitiendo seguir la transmisión en vivo desde televisores conectados, computadoras y dispositivos móviles.

¿Se puede ver Francia vs. Marruecos en YouTube TV?

YouTube TV ofrece acceso a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados y se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por los aficionados que prefieren el streaming sin contrato tradicional de cable.

¿Se puede ver Francia vs. Marruecos en Fubo?

Fubo incluye Telemundo dentro de varios de sus paquetes de programación y representa una alternativa popular para los seguidores del fútbol internacional y de la Copa Mundial FIFA 2026.

Horarios de Francia vs. Marruecos en ET, PT, MT y CT

CiudadHora
Nueva York4:00 p.m. ET
Miami4:00 p.m. ET
Orlando4:00 p.m. ET
Atlanta4:00 p.m. ET
Chicago3:00 p.m. CT
Dallas3:00 p.m. CT
Houston3:00 p.m. CT
Denver2:00 p.m. MT
Phoenix2:00 p.m. MST
Los Ángeles1:00 p.m. PT
San Diego1:00 p.m. PT
Seattle1:00 p.m. PT

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026

DatoInformación
PartidoFrancia vs. Marruecos
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
InstanciaCuartos de final - Eliminación directa
FechaJueves, 9 de julio de 2026
Hora4:00 p.m. ET | 3:00 p.m. CT | 2:00 p.m. MT | 1:00 p.m. PT
TVTelemundo Deportes
StreamingPeacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo
EstadioGillette Stadium
Capacidad65,878
CiudadFoxborough, Massachusetts
Dirección1 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035, Estados Unidos
Código postalMA 02035

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Francia vs. Marruecos por Telemundo

¿Dónde ver Francia vs. Marruecos EN VIVO en Estados Unidos?

El partido será transmitido por Telemundo Deportes y Peacock.

¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?

Los canales nacionales son 406 y 407.

¿Qué canal es Telemundo en Dish?

Canal 835.

¿Cómo ver Telemundo Deportes online?

Mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo.

¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos en Estados Unidos?

A las 4:00 p.m. ET y 1:00 p.m. PT.

¿Dónde se juega el partido Francia vs. Marruecos?

En el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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