La noche más esperada del año para los amantes de los concursos de belleza está a punto de comenzar. Este jueves 20 de noviembre (19:00 horas del Tiempo de Centro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) , el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, se transformará en el epicentro de la elegancia y la emoción con la Gran Final de Miss Universo 2025. Son 120 candidatas provenientes de todos los rincones del planeta quienes buscarán alzarse con la corona y suceder a la imponente danesa Victoria Kjær, quien reinó en 2024 y dejó la vara altísima para sus sucesoras.

La expectativa crece minuto a minuto y la pregunta que flota en el ambiente es: ¿por dónde ver el certamen? Para los espectadores en Latinoamérica y Estados Unidos, la respuesta es clara: Telemundo, Peacock TV y Telemundo Internacional cuentan con los derechos exclusivos de transmisión. Así que solo queda sintonizar el canal asignado por el cableoperador local y dejarse envolver por el glamour de la gala.

Como suele ocurrir en la antesala del evento, los nombres de las favoritas resuenan con fuerza entre expertos y fanáticos: Inna Moll (Chile), Olivia Yacé (Costa de Marfil), Nadia Mejía (Ecuador), Ahtisa Manalo (Filipinas), Ophély Mézino (Guadalupe), Fátima Bosch (México), Bereniece Dickenson (Islas Turcas y Caicos), Praveenar Singh (Tailandia), Camila Vitorino (Portugal) y Stephany Abasali (Venezuela) se perfilan como las grandes contendientes al título, gracias a su carisma y presencia en la competencia.

Sin embargo, en el incierto mundo de los certámenes, la sorpresa nunca está descartada. Analistas como Julián Cuartas y Ramiro Barrio han puesto el reflector sobre varias concursantes que podrían protagonizar el “batacazo” de la noche: Karla Bacigalupo (Perú), Vanessa Pulgarín (Colombia), Zashely Alicea (Puerto Rico), Jennifer Ventura (República Dominicana), Yanina Gómez (Paraguay), Dorcas Dienda (República Democrática del Congo), Ceren Arslan (Turquía), Thai Neary Socheata (Camboya), Huong Giang (Vietnam) y Tangia Methila (Bangladesh) han elevado su performance, según el ranking de People’s Choice, y podrían irrumpir entre las finalistas para cambiar el rumbo de la gala.

¿Estás listo para presenciar la batalla por la corona y descubrir si las predicciones se cumplen o el certamen sorprende al mundo una vez más? La cuenta regresiva terminó: la magia de Miss Universo 2025 está a punto de comenzar.

¿En qué canal de Telemundo Internacional puedo ver la transmisión del Miss Universo 2025?

Países Canales TV de Telemundo Internacional Argentina DIRECTV (321), Cablevisión (331 HD) y Telecentro (308 SD y 1086 HD) Chile DIRECTV (231) y Claro TV (145 SD y 645 HD) Perú Claro TV (112) y Movistar TV (27) Colombia DIRECTV (231) y Claro TV (446 SD y 1446 HD) Ecuador Claro TV (228) México Izzi (205) y SKY (214) Venezuela Inter (29) Uruguay TCC (350), Montecable (319) y Nuevo Siglo (323) Paraguay Tigo Star (84) y Claro TV (326) Guatemala Claro TV (212) y Tigo (58) El Salvador Claro TV (203) y Tigo (26) Costa Rica Claro TV (208) y Cabletica (214) Honduras Claro TV (212) y Tigo (26) Nicaragua Claro TV (212) Panamá Cable Onda (324) y Movistar TV (586) Rep. Dominicana Claro TV (326) y Altice (276) Bolivia Cotas (606) y Tigo Star (84)

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO, la final del Miss Universo 2025 en los Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del certamen Miss Universo 2025.

App Telemundo (iOS/Android) : permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.

: permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast. Peacock : incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.

: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos. Hulu + Live TV : integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.

: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos. YouTube TV : ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.

: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes. Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, la final del Miss Universo 2025 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Miss Universo 2025.

Telemundo en Albuquerque, Nuevo México

Canal 2 en señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Austin, Texas

Canal 42.2 de señal local

Canal 55 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Bakersfield, California

Canal 13 de señal local

Canal 30 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Baltimore, Maryland

Canal 4.3 de señal local

Canal 565 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en el Bronx, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Brooklyn, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Buffalo, Nueva York

Canal 60 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte

Canal 9.2 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canal 4 de Xfinity

Canales 5.3 y 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cincinnati, Ohio

Canal 25 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cleveland, Ohio

Canal 6 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Colorado Springs, Colorado

Canal 13.2 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Columbus, Ohio

Canal 23.3 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Denver, Colorado

Canal 25 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Detroit, Michigan

Canal 611 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en El Paso, Texas

Canal 48 de señal local

Canal 11 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Lauderdale, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Worth, Texas

Canal 30 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fresno, California

Canal 51 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Indianápolis, Indiana

Canal 47 de señal local

Canal 245 de Xfinity

Canal 355 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Jacksonville, Florida

Canal 30.4 de señal local

Canal 221 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Las Vegas, Nevada

Canal 39 de señal abierta

Canal 9 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Louisville, Kentucky

Canal 358 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Memphis, Tennessee

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Milwaukee, Wisconsin

Canal 17 de señal local

Canal 27 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Minneapolis, Minnesota

Canal 25 de señal abierta

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma

Canal 30 de señal local

Canal 5 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal local

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Filadelfia, Pensilvania

Canal 62 de señal local

Canal 24 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania

Canal 565 en Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Portland, Oregón

Canal 29 de señal local

Canal 26 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Sacramento, California

Canal 33 de señal local

Canal 25 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Louis, Misuri

Canal 45 de señal local

Canal 333 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Paul, Minnesota

Canal 25 de señal local

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Salt Lake City, Utah

Canal 20 de señal local

Canal 20 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Antonio, Texas

Canal 60 de señal local

Canal 17 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Diego, California

Canal 48 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Francisco, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San José, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Seattle, Washington

Canal 7.4 de señal local

Canal 326 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal local

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tucson, Arizona

Canal 40 de señal local

Canal 10 de Cox

Canal 10 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Washington, Distrito de Columbia

Canal 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Quiénes son las 120 candidatas para la corona del Miss Universo 2025?

Miss Albania — Flavia Harizaj, 25

Miss Angola — Maria Cunha, 22

Miss Argentina — Aldana Masset, 25

Miss Armenia — Peggy Garabekian, 30

Miss Aruba — Hannah Arends, 28

Miss Australia — Lexie Brant, 22

Miss Bahamas — Maliqué Maranda Bowe, 24

Miss Bangladés — Tangia Methila, 33

Miss Bélgica — Karen Jansen, 24

Miss Belice — Isabella Zabaneh, 21

Miss Bielorrusia — Alena Kucheruk, 18

Miss Birmania — Myat Yadanar Soe, 22

Miss Bolivia — Yessica Hausermann, 25

Miss Bonaire — Nicole Peiliker-Visser, 42

Miss Botsuana — Lillian Andries, 30

Miss Brasil — Gabriela Lacerda, 24

Miss Bulgaria — Gaby Guha, 26

Miss Cabo Verde — Priscilla Gomes, 32

Miss Camboya — Thai Neary Socheata, 30

Miss Canadá — Jaime VandenBerg, 28

Miss Chile — María Ignacia Moll, 28

Miss China — Zhao Na, 20

Miss Colombia — Vanessa Pulgarín, 34

Miss Corea del Sur — Su-yeon Lee, 30

Miss Costa de Marfil — Olivia Yacé, 27

Miss Costa Rica — Mahyla Roth, 26

Miss Croacia — Laura Gnjatović, 23

Miss Cuba — Lina Luaces, 23

Miss Curazao — Camille Thomas, 26

Miss Dinamarca — Monique Sonne, 21

Miss Ecuador — Nadia Mejia, 29

Miss Egipto — Sabrina Maged, 23

Miss El Salvador — Giulia Zanoni, 20

Miss Emiratos Árabes Unidos — Mariam Mohamed, 26

Miss Eslovaquia — Viktoria Güllová, 20

Miss Eslovenia — Hana Klaut, 29

Miss España — Andrea Valero, 28

Miss Estados Unidos — Audrey Eckert, 23

Miss Estonia — Brigitta Schaback, 28

Miss Filipinas — Ahtisa Manalo, 28

Miss Finlandia — Sarah Dzafce, 22

Miss Francia — Eve Gilles, 22

Miss Ghana — Andromeda Osam-Peters, 37

Miss Gran Bretaña — Danielle Latimer, 36

Miss Grecia — Mary Chatzipavlou, 31

Miss Guadalupe — Ophély Mézino, 26

Miss Guatemala — Raschel Paz, 25

Miss Guinea — Tiguidanké Bérété, 23

Miss Guinea Ecuatorial — Carmen Obama, 19

Miss Guyana — Chandini Baljor, 22

Miss Haití — Melissa Sapini, 22

Miss Honduras — Alejandra Fuentes, 31

Miss Hong Kong — Li Shi Yi, 27

Miss Hungría — Kincső Dezsényi, 21

Miss India — Manika Wishwakarma, 22

Miss Indonesia — Sanly Liu, 29

Miss Irak — Hanin Al Qoreishy, 27

Miss Irlanda — Aadya Srivastava, 18

Miss Islas Caimán — Tahiti Seymour, 22

Miss Islas Turcas y Caicos — Bereniece Dickenson, 22

Miss Islas Vírgenes Británicas — Olivia Freeman, 22

Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos — Britanny Robinson, 33

Miss Israel — Melanie Shiraz, 26

Miss Italia — Lucilla Nori, 25

Miss Jamaica — Gabrielle Henry, 29

Miss Japón — Kaori Hashimoto, 21

Miss Kazajistán — Dana Almasova, 20

Miss Kirguistán — Mary Kuvakova, 19

Miss Kosovo — Dorea Shala, 24

Miss Laos — Daeng Lattana Munvilay, 31

Miss Latina — Yamilex Hernández, 29

Miss Letonia — Meldra Rosenberg, 23

Miss Líbano — Sarah Leena Bou Jaoude, 20

Miss Macao — Xiaotong Feng, 23

Miss Malasia — Chloe Lim, 27

Miss Malta — Julia Ann Cluett, 27

Miss Martinica — Célya Abatucci, 31

Miss Mauricio — Aurélie Alcindor, 31

Miss Mayotte — Nourya Aboutoihi, 25

Miss México — Fátima Bosch, 25

Miss Moldavia — Maria Ignat, 26

Miss Namibia — Johanna Swartbooi, 27

Miss Nepal — Sanya Adhikari, 23

Miss Nicaragua — Itza Castillo, 30

Miss Nigeria — Onyinyechi Basil, 25

Miss Noruega — Leonora Lysglimt-Rødland, 19

Miss Nueva Zelanda — Abbigail Sturgin, 28

Miss Países Bajos — Nathalie Mogbelzada, 28

Miss Pakistán — Roma Riaz, 25

Miss Palestina — Nadeen Ayoub, 30

Miss Panamá — Mirna Caballini, 22

Miss Paraguay — Yanina Gómez, 28

Miss Perú — Karla Bacigalupo, 33

Miss Polonia — Emily Reng, 19

Miss Portugal — Camila Vitorino, 26

Miss Puerto Rico — Zashely Alicea, 26

Miss República Checa — Michaela Tomanová, 27

Miss República Democrática del Congo — Dorcas Dienda, 31

Miss República Dominicana — Jennifer Ventura, 28

Miss Ruanda — Solange Tuyishime Keita, 44

Miss Rumania — Cătălina Jacob, 28

Miss Rusia — Anastasia Venza, 22

Miss Santa Lucía — Shianne Smith, 20

Miss Senegal — Ndeye Ngoné Diagne, 26

Miss Serbia — Jelena Egorova, 28

Miss Singapur — Annika Sager, 25

Miss Sri Lanka — Lihasha Lindsay-White, 27

Miss Sudáfrica — Melissa Nayimuli, 29

Miss Suecia — Daniella Lundqvist, 26

Miss Suiza — Naima Acosta, 20

Miss Tailandia — Praveenar Singh, 29

Miss Tanzania — Naisae Yona, 28

Miss Trinidad y Tobago — Latifah Morris, 31

Miss Turquía — Ceren Arslan, 26

Miss Ucrania — Sofiya Tkachuk, 26

Miss Uruguay — Valeria Baladan, 24

Miss Venezuela — Stephany Abasali, 25

Miss Vietnam — Huong Giang, 33

Miss Zambia — Kunda Mwamulima, 29

Miss Zimbabue — Lyshanda Moyas, 26

Horario, TV y dónde ver en vivo la final del Miss Universo 2025

Evento : Final del Miss Universo 2025

: Final del Miss Universo 2025 Canal de TV : Telemundo y Telemundo Internacional

: Telemundo y Telemundo Internacional VER Telemundo en Streaming : Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV

: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV Horario : 8 p.m. ET / 5 p.m. PT

: 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Estadio : Impact Arena

: Impact Arena Lugar: Pak Kret, Tailandia

Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre Miss Universo 2025

¿Cuándo y dónde se realiza la Gran Final?

La final se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.​

¿A qué hora inicia la transmisión según mi país?

El certamen será transmitido en diferentes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9:00 p. m.

Chile, Argentina y Brasil: 10:00 p. m.

México, Nicaragua y El Salvador: 7:00 p. m.

Estados Unidos (hora del Este): 8:00 p.m.

Estados Unidos (hora del Pacífico): 5:00 p. m.​

¿Dónde ver Miss Universo 2025 en Latinoamérica y EE. UU.?

Estará disponible en Telemundo, Peacock TV y Telemundo Internacional. En algunos países, también se podrá ver desde el canal oficial de YouTube.​

¿En qué idioma será la transmisión?

La señal internacional puede estar en inglés o con subtítulos, dependiendo de la región. En YouTube, principalmente estará en idioma original (inglés).​

¿Quiénes pueden participar en Miss Universo?

Actualmente pueden participar mujeres sin límite de edad y mujeres transgénero, de acuerdo a las reglas actualizadas del certamen.​

¿Cómo es el proceso de selección de las finalistas?

Las candidatas enfrentan entrevistas con el jurado, presentaciones en traje de baño y de gala, así como una ronda de preguntas donde demuestran su inteligencia y valores sociales.​

¿Qué tipo de preguntas se hacen en la ronda final?

Las preguntas suelen ser sobre temas sociales, valores, liderazgo, derechos humanos y empoderamiento femenino.​​

¿Qué importancia tiene la entrevista personal?

Representa un porcentaje significativo en la puntuación final, ya que allí la reina debe convencer con su historia y propósito social.​

¿Dónde recibir información detallada por cableoperador?

Los canales y números específicos varían según el país y cableoperador; consulta la guía local o la página oficial del certamen.​