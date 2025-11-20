La noche más esperada del año para los amantes de los concursos de belleza está a punto de comenzar. Este jueves 20 de noviembre (19:00 horas del Tiempo de Centro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT), el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, se transformará en el epicentro de la elegancia y la emoción con la Gran Final de Miss Universo 2025. Son 120 candidatas provenientes de todos los rincones del planeta quienes buscarán alzarse con la corona y suceder a la imponente danesa Victoria Kjær, quien reinó en 2024 y dejó la vara altísima para sus sucesoras.
La expectativa crece minuto a minuto y la pregunta que flota en el ambiente es: ¿por dónde ver el certamen? Para los espectadores en Latinoamérica y Estados Unidos, la respuesta es clara: Telemundo, Peacock TV y Telemundo Internacional cuentan con los derechos exclusivos de transmisión. Así que solo queda sintonizar el canal asignado por el cableoperador local y dejarse envolver por el glamour de la gala.
Como suele ocurrir en la antesala del evento, los nombres de las favoritas resuenan con fuerza entre expertos y fanáticos: Inna Moll (Chile), Olivia Yacé (Costa de Marfil), Nadia Mejía (Ecuador), Ahtisa Manalo (Filipinas), Ophély Mézino (Guadalupe), Fátima Bosch (México), Bereniece Dickenson (Islas Turcas y Caicos), Praveenar Singh (Tailandia), Camila Vitorino (Portugal) y Stephany Abasali (Venezuela) se perfilan como las grandes contendientes al título, gracias a su carisma y presencia en la competencia.
Sin embargo, en el incierto mundo de los certámenes, la sorpresa nunca está descartada. Analistas como Julián Cuartas y Ramiro Barrio han puesto el reflector sobre varias concursantes que podrían protagonizar el “batacazo” de la noche: Karla Bacigalupo (Perú), Vanessa Pulgarín (Colombia), Zashely Alicea (Puerto Rico), Jennifer Ventura (República Dominicana), Yanina Gómez (Paraguay), Dorcas Dienda (República Democrática del Congo), Ceren Arslan (Turquía), Thai Neary Socheata (Camboya), Huong Giang (Vietnam) y Tangia Methila (Bangladesh) han elevado su performance, según el ranking de People’s Choice, y podrían irrumpir entre las finalistas para cambiar el rumbo de la gala.
¿Estás listo para presenciar la batalla por la corona y descubrir si las predicciones se cumplen o el certamen sorprende al mundo una vez más? La cuenta regresiva terminó: la magia de Miss Universo 2025 está a punto de comenzar.
¿En qué canal de Telemundo Internacional puedo ver la transmisión del Miss Universo 2025?
|Países
|Canales TV de Telemundo Internacional
|Argentina
|DIRECTV (321), Cablevisión (331 HD) y Telecentro (308 SD y 1086 HD)
|Chile
|DIRECTV (231) y Claro TV (145 SD y 645 HD)
|Perú
|Claro TV (112) y Movistar TV (27)
|Colombia
|DIRECTV (231) y Claro TV (446 SD y 1446 HD)
|Ecuador
|Claro TV (228)
|México
|Izzi (205) y SKY (214)
|Venezuela
|Inter (29)
|Uruguay
|TCC (350), Montecable (319) y Nuevo Siglo (323)
|Paraguay
|Tigo Star (84) y Claro TV (326)
|Guatemala
|Claro TV (212) y Tigo (58)
|El Salvador
|Claro TV (203) y Tigo (26)
|Costa Rica
|Claro TV (208) y Cabletica (214)
|Honduras
|Claro TV (212) y Tigo (26)
|Nicaragua
|Claro TV (212)
|Panamá
|Cable Onda (324) y Movistar TV (586)
|Rep. Dominicana
|Claro TV (326) y Altice (276)
|Bolivia
|Cotas (606) y Tigo Star (84)
¿Cómo ver Telemundo EN VIVO, la final del Miss Universo 2025 en los Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del certamen Miss Universo 2025.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, la final del Miss Universo 2025 en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Miss Universo 2025.
Telemundo en Albuquerque, Nuevo México
- Canal 2 en señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, Georgia
- Canal 47.2 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Austin, Texas
- Canal 42.2 de señal local
- Canal 55 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Bakersfield, California
- Canal 13 de señal local
- Canal 30 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Baltimore, Maryland
- Canal 4.3 de señal local
- Canal 565 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en el Bronx, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Brooklyn, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Buffalo, Nueva York
- Canal 60 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte
- Canal 9.2 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, Illinois
- Canal 4 de Xfinity
- Canales 5.3 y 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cincinnati, Ohio
- Canal 25 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cleveland, Ohio
- Canal 6 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Colorado Springs, Colorado
- Canal 13.2 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Columbus, Ohio
- Canal 23.3 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, Texas
- Canal 39 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Denver, Colorado
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Detroit, Michigan
- Canal 611 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en El Paso, Texas
- Canal 48 de señal local
- Canal 11 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Lauderdale, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Worth, Texas
- Canal 30 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fresno, California
- Canal 51 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, Texas
- Canal 47 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Indianápolis, Indiana
- Canal 47 de señal local
- Canal 245 de Xfinity
- Canal 355 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Jacksonville, Florida
- Canal 30.4 de señal local
- Canal 221 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Las Vegas, Nevada
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 9 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Louisville, Kentucky
- Canal 358 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Memphis, Tennessee
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Milwaukee, Wisconsin
- Canal 17 de señal local
- Canal 27 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Minneapolis, Minnesota
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Nueva York, NY
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma
- Canal 30 de señal local
- Canal 5 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, Florida
- Canal 31 de señal local
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Filadelfia, Pensilvania
- Canal 62 de señal local
- Canal 24 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, Arizona
- Canal 39 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania
- Canal 565 en Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Portland, Oregón
- Canal 29 de señal local
- Canal 26 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Sacramento, California
- Canal 33 de señal local
- Canal 25 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Louis, Misuri
- Canal 45 de señal local
- Canal 333 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Paul, Minnesota
- Canal 25 de señal local
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Salt Lake City, Utah
- Canal 20 de señal local
- Canal 20 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Antonio, Texas
- Canal 60 de señal local
- Canal 17 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Diego, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Francisco, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San José, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Seattle, Washington
- Canal 7.4 de señal local
- Canal 326 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, Florida
- Canal 49 de señal local
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tucson, Arizona
- Canal 40 de señal local
- Canal 10 de Cox
- Canal 10 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Washington, Distrito de Columbia
- Canal 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Quiénes son las 120 candidatas para la corona del Miss Universo 2025?
- Miss Albania — Flavia Harizaj, 25
- Miss Angola — Maria Cunha, 22
- Miss Argentina — Aldana Masset, 25
- Miss Armenia — Peggy Garabekian, 30
- Miss Aruba — Hannah Arends, 28
- Miss Australia — Lexie Brant, 22
- Miss Bahamas — Maliqué Maranda Bowe, 24
- Miss Bangladés — Tangia Methila, 33
- Miss Bélgica — Karen Jansen, 24
- Miss Belice — Isabella Zabaneh, 21
- Miss Bielorrusia — Alena Kucheruk, 18
- Miss Birmania — Myat Yadanar Soe, 22
- Miss Bolivia — Yessica Hausermann, 25
- Miss Bonaire — Nicole Peiliker-Visser, 42
- Miss Botsuana — Lillian Andries, 30
- Miss Brasil — Gabriela Lacerda, 24
- Miss Bulgaria — Gaby Guha, 26
- Miss Cabo Verde — Priscilla Gomes, 32
- Miss Camboya — Thai Neary Socheata, 30
- Miss Canadá — Jaime VandenBerg, 28
- Miss Chile — María Ignacia Moll, 28
- Miss China — Zhao Na, 20
- Miss Colombia — Vanessa Pulgarín, 34
- Miss Corea del Sur — Su-yeon Lee, 30
- Miss Costa de Marfil — Olivia Yacé, 27
- Miss Costa Rica — Mahyla Roth, 26
- Miss Croacia — Laura Gnjatović, 23
- Miss Cuba — Lina Luaces, 23
- Miss Curazao — Camille Thomas, 26
- Miss Dinamarca — Monique Sonne, 21
- Miss Ecuador — Nadia Mejia, 29
- Miss Egipto — Sabrina Maged, 23
- Miss El Salvador — Giulia Zanoni, 20
- Miss Emiratos Árabes Unidos — Mariam Mohamed, 26
- Miss Eslovaquia — Viktoria Güllová, 20
- Miss Eslovenia — Hana Klaut, 29
- Miss España — Andrea Valero, 28
- Miss Estados Unidos — Audrey Eckert, 23
- Miss Estonia — Brigitta Schaback, 28
- Miss Filipinas — Ahtisa Manalo, 28
- Miss Finlandia — Sarah Dzafce, 22
- Miss Francia — Eve Gilles, 22
- Miss Ghana — Andromeda Osam-Peters, 37
- Miss Gran Bretaña — Danielle Latimer, 36
- Miss Grecia — Mary Chatzipavlou, 31
- Miss Guadalupe — Ophély Mézino, 26
- Miss Guatemala — Raschel Paz, 25
- Miss Guinea — Tiguidanké Bérété, 23
- Miss Guinea Ecuatorial — Carmen Obama, 19
- Miss Guyana — Chandini Baljor, 22
- Miss Haití — Melissa Sapini, 22
- Miss Honduras — Alejandra Fuentes, 31
- Miss Hong Kong — Li Shi Yi, 27
- Miss Hungría — Kincső Dezsényi, 21
- Miss India — Manika Wishwakarma, 22
- Miss Indonesia — Sanly Liu, 29
- Miss Irak — Hanin Al Qoreishy, 27
- Miss Irlanda — Aadya Srivastava, 18
- Miss Islas Caimán — Tahiti Seymour, 22
- Miss Islas Turcas y Caicos — Bereniece Dickenson, 22
- Miss Islas Vírgenes Británicas — Olivia Freeman, 22
- Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos — Britanny Robinson, 33
- Miss Israel — Melanie Shiraz, 26
- Miss Italia — Lucilla Nori, 25
- Miss Jamaica — Gabrielle Henry, 29
- Miss Japón — Kaori Hashimoto, 21
- Miss Kazajistán — Dana Almasova, 20
- Miss Kirguistán — Mary Kuvakova, 19
- Miss Kosovo — Dorea Shala, 24
- Miss Laos — Daeng Lattana Munvilay, 31
- Miss Latina — Yamilex Hernández, 29
- Miss Letonia — Meldra Rosenberg, 23
- Miss Líbano — Sarah Leena Bou Jaoude, 20
- Miss Macao — Xiaotong Feng, 23
- Miss Malasia — Chloe Lim, 27
- Miss Malta — Julia Ann Cluett, 27
- Miss Martinica — Célya Abatucci, 31
- Miss Mauricio — Aurélie Alcindor, 31
- Miss Mayotte — Nourya Aboutoihi, 25
- Miss México — Fátima Bosch, 25
- Miss Moldavia — Maria Ignat, 26
- Miss Namibia — Johanna Swartbooi, 27
- Miss Nepal — Sanya Adhikari, 23
- Miss Nicaragua — Itza Castillo, 30
- Miss Nigeria — Onyinyechi Basil, 25
- Miss Noruega — Leonora Lysglimt-Rødland, 19
- Miss Nueva Zelanda — Abbigail Sturgin, 28
- Miss Países Bajos — Nathalie Mogbelzada, 28
- Miss Pakistán — Roma Riaz, 25
- Miss Palestina — Nadeen Ayoub, 30
- Miss Panamá — Mirna Caballini, 22
- Miss Paraguay — Yanina Gómez, 28
- Miss Perú — Karla Bacigalupo, 33
- Miss Polonia — Emily Reng, 19
- Miss Portugal — Camila Vitorino, 26
- Miss Puerto Rico — Zashely Alicea, 26
- Miss República Checa — Michaela Tomanová, 27
- Miss República Democrática del Congo — Dorcas Dienda, 31
- Miss República Dominicana — Jennifer Ventura, 28
- Miss Ruanda — Solange Tuyishime Keita, 44
- Miss Rumania — Cătălina Jacob, 28
- Miss Rusia — Anastasia Venza, 22
- Miss Santa Lucía — Shianne Smith, 20
- Miss Senegal — Ndeye Ngoné Diagne, 26
- Miss Serbia — Jelena Egorova, 28
- Miss Singapur — Annika Sager, 25
- Miss Sri Lanka — Lihasha Lindsay-White, 27
- Miss Sudáfrica — Melissa Nayimuli, 29
- Miss Suecia — Daniella Lundqvist, 26
- Miss Suiza — Naima Acosta, 20
- Miss Tailandia — Praveenar Singh, 29
- Miss Tanzania — Naisae Yona, 28
- Miss Trinidad y Tobago — Latifah Morris, 31
- Miss Turquía — Ceren Arslan, 26
- Miss Ucrania — Sofiya Tkachuk, 26
- Miss Uruguay — Valeria Baladan, 24
- Miss Venezuela — Stephany Abasali, 25
- Miss Vietnam — Huong Giang, 33
- Miss Zambia — Kunda Mwamulima, 29
- Miss Zimbabue — Lyshanda Moyas, 26
Horario, TV y dónde ver en vivo la final del Miss Universo 2025
- Evento: Final del Miss Universo 2025
- Canal de TV: Telemundo y Telemundo Internacional
- VER Telemundo en Streaming: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV
- Horario: 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
- Estadio: Impact Arena
- Lugar: Pak Kret, Tailandia
Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre Miss Universo 2025
¿Cuándo y dónde se realiza la Gran Final?
La final se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.
¿A qué hora inicia la transmisión según mi país?
El certamen será transmitido en diferentes horarios:
- Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 9:00 p. m.
- Chile, Argentina y Brasil: 10:00 p. m.
- México, Nicaragua y El Salvador: 7:00 p. m.
- Estados Unidos (hora del Este): 8:00 p.m.
- Estados Unidos (hora del Pacífico): 5:00 p. m.
¿Dónde ver Miss Universo 2025 en Latinoamérica y EE. UU.?
Estará disponible en Telemundo, Peacock TV y Telemundo Internacional. En algunos países, también se podrá ver desde el canal oficial de YouTube.
¿En qué idioma será la transmisión?
La señal internacional puede estar en inglés o con subtítulos, dependiendo de la región. En YouTube, principalmente estará en idioma original (inglés).
¿Quiénes pueden participar en Miss Universo?
Actualmente pueden participar mujeres sin límite de edad y mujeres transgénero, de acuerdo a las reglas actualizadas del certamen.
¿Cómo es el proceso de selección de las finalistas?
Las candidatas enfrentan entrevistas con el jurado, presentaciones en traje de baño y de gala, así como una ronda de preguntas donde demuestran su inteligencia y valores sociales.
¿Qué tipo de preguntas se hacen en la ronda final?
Las preguntas suelen ser sobre temas sociales, valores, liderazgo, derechos humanos y empoderamiento femenino.
¿Qué importancia tiene la entrevista personal?
Representa un porcentaje significativo en la puntuación final, ya que allí la reina debe convencer con su historia y propósito social.
¿Dónde recibir información detallada por cableoperador?
Los canales y números específicos varían según el país y cableoperador; consulta la guía local o la página oficial del certamen.