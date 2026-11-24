La señal en español de Telemundo será una de las principales opciones para seguir la elección de Miss Universo 2026 en Estados Unidos. Este martes 24 de noviembre, la cadena ofrecerá cobertura de la gala desde Puerto Rico, con una programación especial previa y la transmisión de la ceremonia que definirá quién sucede a Fátima Bosch. Los espectadores también podrán conectarse por Peacock TV y otras plataformas de televisión en vivo que incorporan canales locales, aunque el acceso dependerá de la suscripción y la disponibilidad geográfica.

La cobertura comenzará con Celebrando Nuestras Reinas, el especial previo a la gala, antes de dar paso a la competencia internacional. La final podrá seguirse desde televisores, dispositivos móviles, ordenadores y plataformas conectadas, con alternativas para quienes buscan ver Telemundo en directo por televisión abierta y opciones digitales para los usuarios que cuentan con servicios de streaming.

La edición número 75 de Miss Universo reunirá a representantes de distintos países y territorios en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La expectativa está puesta en la elección de la nueva soberana, en una noche que contará con presentaciones, desfiles y las últimas rondas de evaluación del jurado.

¿En qué canal de Telemundo Internacional puedo ver la transmisión del Miss Universo 2026?

Telemundo Internacional es una de las señales disponibles para los espectadores de Latinoamérica que desean seguir la programación de la cadena estadounidense en español. Su distribución depende del país y del operador de televisión contratado. Estos son los canales de referencia para acceder a la señal:

PAÍSES CANALES DE TV DE TELEMUNDO INTERNACIONAL Argentina DIRECTV (321), Cablevisión (331 HD) y Telecentro (308 SD y 1086 HD) Chile DIRECTV (231) y Claro TV (145 SD y 645 HD) Perú Claro TV (112) y Movistar TV (27) Colombia DIRECTV (231) y Claro TV (446 SD y 1446 HD) Ecuador Claro TV (228) México Izzi (205) y SKY (214) Venezuela Inter (29) Uruguay TCC (350), Montecable (319) y Nuevo Siglo (323) Paraguay Tigo Star (84) y Claro TV (326) Guatemala Claro TV (212) y Tigo (58) El Salvador Claro TV (203) y Tigo (26) Costa Rica Claro TV (208) y Cabletica (214) Honduras Claro TV (212) y Tigo (26) Nicaragua Claro TV (212) Panamá Cable Onda (324) y Movistar TV (586) República Dominicana Claro TV (326) y Altice (276) Bolivia Cotas (606) y Tigo Star (84)

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO, la final del Miss Universo 2026 en Estados Unidos?

Los espectadores en Estados Unidos podrán seguir la final de Miss Universo 2026 a través de Telemundo en televisión y mediante Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal. También existen alternativas de televisión por Internet que incluyen señales locales de Telemundo en determinados mercados, de acuerdo con la cobertura y los planes contratados.

Estas son las principales opciones para ver el certamen:

Telemundo por televisión abierta: disponible mediante antena digital en los mercados donde la cadena cuenta con una estación local. Es una alternativa sin suscripción mensual a televisión de pago, siempre que exista cobertura.

disponible mediante antena digital en los mercados donde la cadena cuenta con una estación local. Es una alternativa sin suscripción mensual a televisión de pago, siempre que exista cobertura. Peacock TV: permite seguir la programación de Telemundo mediante streaming, con una suscripción activa y disponibilidad del contenido correspondiente.

permite seguir la programación de Telemundo mediante streaming, con una suscripción activa y disponibilidad del contenido correspondiente. App de Telemundo: permite acceder a contenidos y a la señal en vivo en mercados compatibles. Para determinados contenidos en directo se requiere iniciar sesión con un proveedor de televisión participante.

permite acceder a contenidos y a la señal en vivo en mercados compatibles. Para determinados contenidos en directo se requiere iniciar sesión con un proveedor de televisión participante. Hulu + Live TV: incluye canales de televisión en vivo, entre ellos Telemundo en mercados compatibles, según la disponibilidad local.

incluye canales de televisión en vivo, entre ellos Telemundo en mercados compatibles, según la disponibilidad local. YouTube TV: ofrece canales locales en distintas áreas de Estados Unidos, sujeto a la ubicación y al plan contratado.

ofrece canales locales en distintas áreas de Estados Unidos, sujeto a la ubicación y al plan contratado. Fubo: cuenta con paquetes de televisión en vivo que pueden incorporar Telemundo dependiendo del mercado.

¿Dónde ver Telemundo EN VIVO por cable en Estados Unidos?

Telemundo está disponible en distintos proveedores de televisión por cable, satélite y servicios de televisión en vivo por Internet. El número de canal cambia según la ciudad, el estado y el paquete contratado. Por ello, es necesario consultar la guía local de cada operador para localizar la señal antes del inicio de la final de Miss Universo 2026.

Entre los proveedores que distribuyen canales locales en Estados Unidos se encuentran Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. La disponibilidad y el número de canal de Telemundo pueden variar en cada mercado.

Telemundo en Albuquerque, Nuevo México

Canal 2 en señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Austin, Texas

Canal 42.2 de señal local

Canal 55 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Bakersfield, California

Canal 13 de señal local

Canal 30 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Baltimore, Maryland

Canal 4.3 de señal local

Canal 565 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en el Bronx, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Brooklyn, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Buffalo, Nueva York

Canal 60 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte

Canal 9.2 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canal 4 de Xfinity

Canales 5.3 y 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cincinnati, Ohio

Canal 25 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cleveland, Ohio

Canal 6 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Colorado Springs, Colorado

Canal 13.2 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Columbus, Ohio

Canal 23.3 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Denver, Colorado

Canal 25 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Detroit, Michigan

Canal 611 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en El Paso, Texas

Canal 48 de señal local

Canal 11 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Lauderdale, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Worth, Texas

Canal 30 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fresno, California

Canal 51 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Indianápolis, Indiana

Canal 47 de señal local

Canal 245 de Xfinity

Canal 355 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Jacksonville, Florida

Canal 30.4 de señal local

Canal 221 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Las Vegas, Nevada

Canal 39 de señal abierta

Canal 9 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Louisville, Kentucky

Canal 358 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Memphis, Tennessee

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Milwaukee, Wisconsin

Canal 17 de señal local

Canal 27 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Minneapolis, Minnesota

Canal 25 de señal abierta

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma

Canal 30 de señal local

Canal 5 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal local

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Filadelfia, Pensilvania

Canal 62 de señal local

Canal 24 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania

Canal 565 en Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Portland, Oregón

Canal 29 de señal local

Canal 26 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Sacramento, California

Canal 33 de señal local

Canal 25 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Louis, Misuri

Canal 45 de señal local

Canal 333 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Paul, Minnesota

Canal 25 de señal local

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Salt Lake City, Utah

Canal 20 de señal local

Canal 20 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Antonio, Texas

Canal 60 de señal local

Canal 17 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Diego, California

Canal 48 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Francisco, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San José, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Seattle, Washington

Canal 7.4 de señal local

Canal 326 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal local

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tucson, Arizona

Canal 40 de señal local

Canal 10 de Cox

Canal 10 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Washington, Distrito de Columbia

Canal 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Quiénes son las candidatas al Miss Universo 2026? Lista completa de participantes

La lista debe actualizarse con las representantes de la edición 2026, sustituyendo los nombres y las edades de las concursantes del año anterior. Para el artículo, mantendría el formato en bullets, con el nombre del país, la candidata y su edad, para facilitar la lectura y el rastreo de cada participante.

Participantes del Miss Universo 2026:

Miss Albania — Jogersa Beqiri, 25 años

Miss Alemania — Celina Weil, 25 años

Miss Argentina — Daiana Pereyra, 28 años

Miss Armenia — Arena Zeynalian, 32 años

Miss Aruba — Elizabeth Johnson, 24 años

Miss Australia — Caitlin Worthington, 29 años

Miss Bahamas — Shawndra Henfield, 23 años

Miss Bangladés — Samira Khan Mahi, 29 años

Miss Bélgica — Olga Lombardo, 23 años

Miss Belice — Caleigh-Rose West, 24 años

Miss Bielorrusia — Aliya Karotkaya, 22 años

Miss Birmania — May Grace Parry, 31 años

Miss Bolivia — Valeria Mena, 24 años

Miss Bonaire — Caroline Porras, 25 años

Miss Botsuana — Dabilo Moses, 26 años

Miss Brasil — Marcella Kozinski, 26 años

Miss Cabo Verde — Armandina Cunha, 27 años

Miss Camboya — Rthna Than, 19 años

Miss Camerún — Audrey Moutongo Black, 30 años

Miss Canadá — Aslıhan Moralı, 30 años

Miss Chile — Dominga López, 25 años

Miss China — Shiqi Wang, 24 años

Miss Colombia — María Alejandra López, 32 años

Miss Corea del Sur — Yurim Kim, 35 años

Miss Costa Rica — María Alejandra Acosta, 25 años

Miss Croacia — Antea Mršić, 25 años

Miss Cuba — Mia Donadio, 25 años

Miss Curazao — Bianty Rojer-Gomperts, 28 años

Miss Dinamarca — Fie Rose Lindegaard, 27 años

Miss Ecuador — Dalia Bucaram, 21 años

Miss Egipto — Sonia Gergis, 32 años

Miss El Salvador — Sofía Córdova, 27 años

Miss Eslovaquia — Anna Ličková, 25 años

Miss España — Susana Medina, 27 años

Miss Estados Unidos — Justus Kelley, 31 años

Miss Estonia — Emili Denneng, 21 años

Miss Etiopía — Bruktawit Belete, 24 años

Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski, 24 años

Miss Finlandia — Veera Grönlund, 30 años

Miss Francia — Garance Authié, 22 años

Miss Ghana — Belvy Naa Ofori, 34 años

Miss Gran Bretaña — Angela Aumonier, 24 años

Miss Grecia — Olivia Vasilopoulos, 25 años

Miss Guadalupe — Chloé Deher, 31 años

Miss Guatemala — Adelina Castillo, 30 años

Miss Guinea — Justine Kamara, 29 años

Miss Guinea Ecuatorial — Isabel Mbomio, 24 años

Miss Guyana — Angel Bhathal, 40 años

Miss Haití — Tatenda Rameau, 29 años

Miss Honduras — Luisa Pineda, 26 años

Miss Hong Kong — Jennifer Zhou, 27 años

Miss Hungría — Kamilla Kiss, 25 años

Miss India — Kaziah Liz Mejo, 19 años

Miss Irak — Samantha Slewa, 29 años

Miss Irlanda — Aideen Howard, 22 años

Miss Islandia — Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir, 27 años

Miss Islas Caimán — Juliana Myers, 21 años

Miss Islas Turcas y Caicos — Selena Grant, 25 años

Miss Islas Vírgenes Británicas — Orealia Thomas, 42 años

Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos — Jenna-Monét Queeley, 29 años

Miss Israel — Danielle Yablonka, 25 años

Miss Italia — Giada Folcia, 37 años

Miss Jamaica — Celene Hall, 25 años

Miss Japón — Sayuki Ito, 27 años

Miss Jordania — Destiny Anbar, 31 años

Miss Kazajistán — Alina Ekaterinecheva, 22 años

Miss Kenia — Jean Ojiro, 27 años

Miss Kirguistán — Medina Ermekova, 18 años

Miss Kosovo — Evisa Pacolli, 21 años

Miss Letonia — Lāsma Kuhtarska, 31 años

Miss Líbano — Perla Harb, 23 años

Miss Lituania — Olga Bykadorova, 32 años

Miss Macao — Xuehe Hou, 24 años

Miss Malta — Francesca Mercieca, 30 años

Miss Martinica — Larissa Ségarel, 29 años

Miss Mayotte — Maëva Toumbou Dani, 33 años

Miss México — María Vargas, 28 años

Miss Moldavia — Dorina Darii, 32 años

Miss Mongolia — Namuunaa Otgonbaatar, 30 años

Miss Montenegro — Maria Aleksandra Ivezaj, 22 años

Miss Namibia — Charene Labuschagne, 28 años

Miss Nicaragua — Jasmine Blandford, 28 años

Miss Nigeria — Danielle Adewusi, 29 años

Miss Noruega — Abelone Smedsrud, 29 años

Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington, 25 años

Miss Países Bajos — Melissa Bottema, 26 años

Miss Pakistán — Misbah Arshad, 29 años

Miss Panamá — Gabriela González, 20 años

Miss Paraguay — Gretha Matiauda, 26 años

Miss Perú — Luren Márquez, 27 años

Miss Polonia — Vivica Lewandowski, 21 años

Miss Portugal — Isabela Santos, 26 años

Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto, 27 años

Miss República Checa — Dominika Kotoučková, 25 años

Miss República Democrática del Congo — Jessica Kalambayi, 28 años

Miss República Dominicana — Melissa Núñez, 29 años

Miss Reunión — Abigaëlle Tailamée, 20 años

Miss Rumania — Sabina-Gabriela Parmac, 21 años

Miss Rusia — Aleksandra Stashkevich, 21 años

Miss San Martín — Elle Duncan, 32 años

Miss Santa Lucía — Bernella Velinor, 33 años

Miss Serbia — Nikolina Vujčić, 24 años

Miss Sierra Leona — Katti Fofanah, 22 años

Miss Sri Lanka — Nimhara Sasindi, 25 años

Miss Sudáfrica — Bajabulise Thela, 22 años

Miss Suecia — Josefin Strand, 27 años

Miss Suiza — Itiya Dube, 27 años

Miss Surinam — Maruschka Sahiboe, 34 años

Miss Tanzania — Elizabeth Makune, 30 años

Miss Trinidad y Tobago — Vinita Manoo, 36 años

Miss Túnez — Sarrah Brahmi, 32 años

Miss Ucrania — Anna Nikonova, 23 años

Miss Uganda — Mitchelle Daka, 30 años

Miss Uruguay — Lucía Piñeyro, 33 años

Miss Uzbekistán — Ziedakhon Sharipova, 34 años

Miss Venezuela — Clara Vegas, 24 años

Horario, TV y dónde ver en vivo la final del Miss Universo 2026

EVENTO FINAL DEL MISS UNIVERSO 2026 Fecha Martes 24 de noviembre de 2026 Canal de TV Telemundo y Telemundo Internacional, según territorio Streaming Peacock TV y plataformas de televisión en vivo compatibles Especial previo Celebrando Nuestras Reinas Hora del especial 7:00 p. m. ET / 6:00 p. m. CT / 4:00 p. m. PT Hora de la final 8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT Sede Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot Ciudad San Juan, Puerto Rico

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Miss Universo 2026

¿Cuándo y dónde se realiza la final de Miss Universo 2026?

La final se celebrará el martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

¿A qué hora comienza Miss Universo 2026 por Telemundo?

La gala comenzará a las 8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT y 5:00 p. m. PT. La programación previa de Telemundo arrancará a las 7:00 p. m. ET.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 en Estados Unidos?

La final estará disponible por Telemundo y Peacock TV. También puede encontrarse en servicios de televisión en vivo que incluyan Telemundo en el mercado correspondiente, como Hulu + Live TV, YouTube TV o Fubo, según sus paquetes y disponibilidad.

¿Se puede ver Telemundo gratis?

Sí. En Estados Unidos, Telemundo puede recibirse gratuitamente mediante antena digital en las zonas con cobertura de una estación local. El acceso por aplicaciones y plataformas de streaming puede requerir suscripción o credenciales de un proveedor de televisión.

¿Cómo ver Miss Universo 2026 por Peacock TV?

Para seguir la transmisión por Peacock es necesario contar con una suscripción activa y acceder a la plataforma desde su aplicación o página web, en un dispositivo compatible.

¿Cómo ver Telemundo desde un celular?

Puedes acceder desde la aplicación oficial de Telemundo o desde Peacock, dependiendo de la modalidad de acceso disponible. También puedes utilizar aplicaciones de servicios de televisión en vivo que incluyan la señal de Telemundo.

¿Quiénes pueden participar en Miss Universo?

El certamen permite la participación de mujeres mayores de edad sin límite máximo de edad y contempla las reglas de elegibilidad vigentes de la organización, incluidas las disposiciones sobre mujeres casadas, madres y mujeres transgénero.

¿Dónde consultar los canales de Telemundo por cable?

Los números de canal varían según el proveedor y la localidad. Puedes revisar la guía de programación de Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish o DIRECTV para identificar la señal de Telemundo en tu zona.

La gran final del Miss Universo 2026 se celebra HOY, martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde 116 candidatas competirán por la corona de la 75.ª edición del certamen internacional de belleza y buscarán suceder a la mexicana Fátima Bosch, última reina de belleza y Miss Universo 2025. Entre las principales favoritas para conquistar el título destacan Luren Márquez (Perú), Clara Vegas (Venezuela), María Alejandra López (Colombia), María Vargas (México), Marcella Kozinski (Brasil), Jennifer Barreto (Puerto Rico), Beatrice Millan-Windorski (Filipinas) y Justus Kelley (Estados Unidos). La Transmisión del Miss Universo 2026 EN VIVO, GRATIS y ONLINE podrá seguirse en Estados Unidos por Telemundo y Peacock, mientras que en Latinoamérica estará disponible mediante Telemundo Internacional y Universal+, además de las señales nacionales de Venevisión (Venezuela), Canal 21 (El Salvador), Mega TV (Chile) y Ecuavisa (Ecuador), según la disponibilidad de cada mercado, para conocer quién será coronada como la nueva Miss Universo. (VIDEO DE X: @Telemundo)