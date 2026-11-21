La edición 75 de Miss Universe 2026 entra en su fase decisiva con el desfile de trajes típicos este sábado 21 de noviembre desde San Juan, Puerto Rico. La transmisión comenzará a las 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CT, 4:00 p.m. MT y 3:00 p.m. PT para la audiencia de Estados Unidos. ¿Estás listo para presenciar la primera batalla por la corona y descubrir si las predicciones de los missológos se cumplen o el concurso sorprenderá al mundo una vez más ? La cuenta regresiva terminó: la magia de Miss Universo 2026 está a punto de comenzar y pronto se conocerá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.

¿Dónde ver Telemundo en vivo por Internet, el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026?

El desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 podrá verse EN VIVO GRATIS por Internet en el canal oficial de YouTube de Telemundo Entretenimiento. Aunque puede reproducirse en televisores inteligentes mediante la aplicación de YouTube, no está anunciada una emisión por TV abierta de Telemundo para esta pasarela.

La cadena confirmó que el desfile y la competencia preliminar serán presentaciones digitales exclusivas antes de la gala de coronación. La conducción estará a cargo de Clovis Nienow, Yamilex Hernández y Marena Sofía, con comentarios sobre la inspiración y elaboración de cada diseño. Las candidatas mostrarán vestuarios basados en la historia, las tradiciones y los símbolos culturales de sus respectivos países.

La transmisión gratuita estará disponible desde celulares, computadoras, tabletas y dispositivos conectados como Roku, Fire TV, Apple TV o Chromecast. La programación continuará el domingo 22 de noviembre con la competencia preliminar, también a las 6:00 p.m. ET por YouTube. La gran final sí llegará a los hogares de EE.UU. por Telemundo y Peacock el martes 24 de noviembre desde las 8:00 p.m. ET.

¿En qué canal de Telemundo Internacional puedo ver la transmisión del Miss Universo 2026?

Países Canales TV de Telemundo Internacional Argentina DIRECTV (321), Cablevisión (331 HD) y Telecentro (308 SD y 1086 HD) Chile DIRECTV (231) y Claro TV (145 SD y 645 HD) Perú Claro TV (112) y Movistar TV (27) Colombia DIRECTV (231) y Claro TV (446 SD y 1446 HD) Ecuador Claro TV (228) México Izzi (205) y SKY (214) Venezuela Inter (29) Uruguay TCC (350), Montecable (319) y Nuevo Siglo (323) Paraguay Tigo Star (84) y Claro TV (326) Guatemala Claro TV (212) y Tigo (58) El Salvador Claro TV (203) y Tigo (26) Costa Rica Claro TV (208) y Cabletica (214) Honduras Claro TV (212) y Tigo (26) Nicaragua Claro TV (212) Panamá Cable Onda (324) y Movistar TV (586) Rep. Dominicana Claro TV (326) y Altice (276) Bolivia Cotas (606) y Tigo Star (84)

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO, la final del Miss Universo 2026 en los Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del certamen Miss Universo 2026.

App Telemundo (iOS/Android) : permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.

: permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast. Peacock : incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.

: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos. Hulu + Live TV : integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.

: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos. YouTube TV : ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.

: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes. Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, la final del Miss Universo 2026 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Miss Universo 2025.

Telemundo en Albuquerque, Nuevo México

Canal 2 en señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Austin, Texas

Canal 42.2 de señal local

Canal 55 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Bakersfield, California

Canal 13 de señal local

Canal 30 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Baltimore, Maryland

Canal 4.3 de señal local

Canal 565 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en el Bronx, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Brooklyn, Nueva York

Canal 47 de señal local

Canal 47 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Buffalo, Nueva York

Canal 60 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte

Canal 9.2 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canal 4 de Xfinity

Canales 5.3 y 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cincinnati, Ohio

Canal 25 de señal local

Canal 803 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Cleveland, Ohio

Canal 6 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Colorado Springs, Colorado

Canal 13.2 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Columbus, Ohio

Canal 23.3 de señal local

Canal 25 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Denver, Colorado

Canal 25 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Detroit, Michigan

Canal 611 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en El Paso, Texas

Canal 48 de señal local

Canal 11 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Lauderdale, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fort Worth, Texas

Canal 30 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Fresno, California

Canal 51 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Indianápolis, Indiana

Canal 47 de señal local

Canal 245 de Xfinity

Canal 355 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Jacksonville, Florida

Canal 30.4 de señal local

Canal 221 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Las Vegas, Nevada

Canal 39 de señal abierta

Canal 9 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Louisville, Kentucky

Canal 358 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Memphis, Tennessee

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Milwaukee, Wisconsin

Canal 17 de señal local

Canal 27 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Minneapolis, Minnesota

Canal 25 de señal abierta

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma

Canal 30 de señal local

Canal 5 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal local

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Filadelfia, Pensilvania

Canal 62 de señal local

Canal 24 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania

Canal 565 en Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Portland, Oregón

Canal 29 de señal local

Canal 26 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Sacramento, California

Canal 33 de señal local

Canal 25 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Louis, Misuri

Canal 45 de señal local

Canal 333 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en St. Paul, Minnesota

Canal 25 de señal local

Canal 100 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Salt Lake City, Utah

Canal 20 de señal local

Canal 20 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Antonio, Texas

Canal 60 de señal local

Canal 17 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Diego, California

Canal 48 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San Francisco, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en San José, California

Canal 48 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Seattle, Washington

Canal 7.4 de señal local

Canal 326 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal local

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tucson, Arizona

Canal 40 de señal local

Canal 10 de Cox

Canal 10 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Washington, Distrito de Columbia

Canal 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Quiénes son las 123 candidatas para la corona del Miss Universo 2026?

Jogersa Beqiri - Miss Albania

Wanderléia Bango Nicolau Rodrigues - Miss Angola

Daiana Stefani Pereyra - Miss Argentina

Arena Zeynalian - Miss Armenia

Elizabeth Johnson - Miss Aruba

Caitlin Worthington — Miss Australia

Victoria Amerson — Miss Austria

Shawndra Henfield — Miss Bahamas

Olga Mariana Lombardo — Miss Bélgica

Caleigh-Rose West — Miss Belice

Aliya Korotkaya - Miss Bielorrusia

Valeria Mena Ferreira — Miss Bolivia

Caroline Porras - Miss Bonaire

Dabilo Moses — Miss Botsuana

Marcella Kozinski de Barros — Miss Brasil

Orealia Thomas — Miss Islas Vírgenes Británicas

Anna Maria Babau — Miss Bulgaria

Than Rthna — Miss Camboya

Audrey Moutongo Black — Miss Camerún

Aslihan Morali — Miss Canadá

Armandina Cunha — Miss Cabo Verde

Juliana May Myers — Miss Islas Caimán

Dominga López — Miss Chile

Shiqi Wang — Miss China

María Alejandra López Pérez — Miss Colombia

María Alejandra Acosta García — Miss Costa Rica

Antea Mršić — Miss Croacia

Mia Angelina Donadio Cancio — Miss Cuba

Bianty Rojer Gomperts — Miss Universe Curazao

Dominika Viktorie Kotoučková — Miss Chequia

Jessi Longwe Kalambayi — Miss República Democrática del Congo

Fie Rose Lindegaard — Miss Dinamarca

Melissa Núñez — Miss República Dominicana

Dalia Bucaram — Miss Ecuador

Sonia Gergis — Miss Egipto

Sofía Córdova Moreno — Miss El Salvador

Teresa Isabel Mbomio Ada — Miss Guinea Ecuatorial

Emili Denneng — Miss Estonia

Bruktawit Belete Woldeyes — Miss Etiopía

Veera Grönlund — Miss Finlandia

Garance Authié — Miss Francia

Celina Weil — Miss Alemania

Belvy Naa Teide Ofori — Miss Ghana 2026

Angela Magienda Pitao Aumonier — Miss Gran Bretaña

Olivia Vasilopoulos — Miss Grecia

Chloé Mathilde Marie Deher — Miss Guadalupe

María Adelina Castillo Birba — Miss Guatemala

Justine Kamara — Miss Guinea

Angel Bhathal — Miss Guyana 2026

Tatenda Josephina Rameau — Miss Haití

Luisa Paola Pineda Barahona — Miss Honduras

Jennifer Kraft Zhou — Miss Hong Kong 2026

Kiss Kamilla — Miss Hungría

Sigga Ózk — Miss Islandia

Kaziah Liz Mejo — Miss India

Samantha Slewa — Miss Irak

Aideen Howard — Miss Irlanda

Danielle Sophie Yablonka — Miss Israel

Giada Folcia — Miss Italia

Celene Hall — Miss Jamaica

Sayuki Ito — Miss Japón

Destiny Anbar — Miss Jordania

Alina Ekaterinecheva — Miss Kazajistán

Jean Ojiro — Miss Kenia

Yurim Kim - Miss Corea

Evisa Pacolli — Miss Kosovo

Medina Ermekova — Miss Kirguistán

Lāsma Kuhtarska — Miss Letonia

Perla Harb — Miss Líbano

Olga Bykadorova — Miss Lituania

Hou Xuhe — Miss Macao

Francesca Mercieca — Miss Malta

Larissa Ségarel — Miss Martinica

Maëva Toumbou Dani — Miss Mayotte 2026

María Vargas — Miss México

Dorina Darii — Miss Moldova

Enkhdelgerekh Enkhbold — Miss Mongolia

Maria Aleksandra Ivezaj — Miss Montenegro

May Grace Parry — Miss Birmani

Charene Elizabeth Labuschagne — Miss Namibia

Prayashna Gurung — Miss Nepal

Melissa Tjemma Janneke Bottema — Miss Países Bajos

Georgia Waddington — Miss Nueva Zelanda

Jasmine Chola — Miss Nicaragua

Zoulahatou Amadou — Miss Nígeria

Katia Doneva — Miss Macedonia del Norte

Abelone Smedsrud — Miss Noruega

Misbah Arshad — Miss Pakistán

Gabriela Lineth González Del Valle — Miss Panamá

Gretha Milagros Estigarribia Matiauda — Miss Paraguay

Luren Leticia Márquez Canales — Miss Perú

Bea Millan-Windorski — Miss Filipinas

Vivica Lewandowski — Miss Polonia

Isabela Santos — Miss Portugal

Jennifer Barreto — Miss Puerto Rico

Georgina Kambongo — Miss República del Congo

Abigaëlle Tailamée — Miss Isla de la Reunión

Sabina Gabriela Parmac — Miss RUmania

Aleksandra Stashkevich — Miss Rusia

Bernella Velinor — Miss Santa Lucía

Nikolina Vujčić — Miss Serbia

Representante confirmada

Katti Fofanah — Miss Sierra Leona

Anna Ličková — Miss Eslovaquia

Bajabulise Thela — Miss Sudáfrica

Adut Deng — Miss Sudán del Sur

Susana Lucía Medina — Miss España

Nimhara Sasindi — Miss Sri Lanka

Maruschka Sahiboe — Miss Surinam

Josefin Strand — Miss Suecia

Itiya Dube — Miss Suiza

Queen Elizabeth William Makune — Miss Tanzania

Vinita Manoo — Miss Trinidad y Tobago

Sarrah Brahmi — Miss Túnez

Alara Eric — Miss Turquía

Selena Grant — Miss Islas Turcas y Caicos

Mitchelle Daka — Miss Uganda

Anna Nikonova — Miss Ucrania

Justus Anye Coleman Kelley — Miss Estados Unidos

Jenna-Monét Queeley — Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Lucía Piñeyro Lima — Miss Uruguay

Clara Vegas Goetz — Miss Venezuela

Mubanga Pamela Hatyoka — Miss Zambia

Roseanna Hall — Miss Zimbabue

Horario, TV y dónde ver en vivo la final del Miss Universo 2026

Evento : Final del Miss Universo 2026

: Final del Miss Universo 2026 Canal de TV : Telemundo y Telemundo Internacional

: Telemundo y Telemundo Internacional VER Telemundo en Streaming : Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV

: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV Horario : 8 p.m. ET / 5 p.m. PT

: 8 p.m. ET / 5 p.m. PT Estadio : Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

: Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot Lugar: San Juan, Puerto Rico