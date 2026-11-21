La edición 75 de Miss Universe 2026 entra en su fase decisiva con el desfile de trajes típicos este sábado 21 de noviembre desde San Juan, Puerto Rico. La transmisión comenzará a las 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CT, 4:00 p.m. MT y 3:00 p.m. PT para la audiencia de Estados Unidos. ¿Estás listo para presenciar la primera batalla por la corona y descubrir si las predicciones de los missológos se cumplen o el concurso sorprenderá al mundo una vez más ? La cuenta regresiva terminó: la magia de Miss Universo 2026 está a punto de comenzar y pronto se conocerá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.
¿Dónde ver Telemundo en vivo por Internet, el desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026?
El desfile de trajes típicos del Miss Universo 2026 podrá verse EN VIVO GRATIS por Internet en el canal oficial de YouTube de Telemundo Entretenimiento. Aunque puede reproducirse en televisores inteligentes mediante la aplicación de YouTube, no está anunciada una emisión por TV abierta de Telemundo para esta pasarela.
La cadena confirmó que el desfile y la competencia preliminar serán presentaciones digitales exclusivas antes de la gala de coronación. La conducción estará a cargo de Clovis Nienow, Yamilex Hernández y Marena Sofía, con comentarios sobre la inspiración y elaboración de cada diseño. Las candidatas mostrarán vestuarios basados en la historia, las tradiciones y los símbolos culturales de sus respectivos países.
La transmisión gratuita estará disponible desde celulares, computadoras, tabletas y dispositivos conectados como Roku, Fire TV, Apple TV o Chromecast. La programación continuará el domingo 22 de noviembre con la competencia preliminar, también a las 6:00 p.m. ET por YouTube. La gran final sí llegará a los hogares de EE.UU. por Telemundo y Peacock el martes 24 de noviembre desde las 8:00 p.m. ET.
¿En qué canal de Telemundo Internacional puedo ver la transmisión del Miss Universo 2026?
|Países
|Canales TV de Telemundo Internacional
|Argentina
|DIRECTV (321), Cablevisión (331 HD) y Telecentro (308 SD y 1086 HD)
|Chile
|DIRECTV (231) y Claro TV (145 SD y 645 HD)
|Perú
|Claro TV (112) y Movistar TV (27)
|Colombia
|DIRECTV (231) y Claro TV (446 SD y 1446 HD)
|Ecuador
|Claro TV (228)
|México
|Izzi (205) y SKY (214)
|Venezuela
|Inter (29)
|Uruguay
|TCC (350), Montecable (319) y Nuevo Siglo (323)
|Paraguay
|Tigo Star (84) y Claro TV (326)
|Guatemala
|Claro TV (212) y Tigo (58)
|El Salvador
|Claro TV (203) y Tigo (26)
|Costa Rica
|Claro TV (208) y Cabletica (214)
|Honduras
|Claro TV (212) y Tigo (26)
|Nicaragua
|Claro TV (212)
|Panamá
|Cable Onda (324) y Movistar TV (586)
|Rep. Dominicana
|Claro TV (326) y Altice (276)
|Bolivia
|Cotas (606) y Tigo Star (84)
¿Cómo ver Telemundo EN VIVO, la final del Miss Universo 2026 en los Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del certamen Miss Universo 2026.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, la final del Miss Universo 2026 en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Miss Universo 2025.
Telemundo en Albuquerque, Nuevo México
- Canal 2 en señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, Georgia
- Canal 47.2 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Austin, Texas
- Canal 42.2 de señal local
- Canal 55 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Bakersfield, California
- Canal 13 de señal local
- Canal 30 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Baltimore, Maryland
- Canal 4.3 de señal local
- Canal 565 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en el Bronx, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Brooklyn, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Buffalo, Nueva York
- Canal 60 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte
- Canal 9.2 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, Illinois
- Canal 4 de Xfinity
- Canales 5.3 y 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cincinnati, Ohio
- Canal 25 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cleveland, Ohio
- Canal 6 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Colorado Springs, Colorado
- Canal 13.2 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Columbus, Ohio
- Canal 23.3 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, Texas
- Canal 39 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Denver, Colorado
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Detroit, Michigan
- Canal 611 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en El Paso, Texas
- Canal 48 de señal local
- Canal 11 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Lauderdale, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Worth, Texas
- Canal 30 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fresno, California
- Canal 51 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, Texas
- Canal 47 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Indianápolis, Indiana
- Canal 47 de señal local
- Canal 245 de Xfinity
- Canal 355 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Jacksonville, Florida
- Canal 30.4 de señal local
- Canal 221 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Las Vegas, Nevada
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 9 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Louisville, Kentucky
- Canal 358 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Memphis, Tennessee
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Milwaukee, Wisconsin
- Canal 17 de señal local
- Canal 27 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Minneapolis, Minnesota
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Nueva York, NY
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma
- Canal 30 de señal local
- Canal 5 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, Florida
- Canal 31 de señal local
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Filadelfia, Pensilvania
- Canal 62 de señal local
- Canal 24 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, Arizona
- Canal 39 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania
- Canal 565 en Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Portland, Oregón
- Canal 29 de señal local
- Canal 26 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Sacramento, California
- Canal 33 de señal local
- Canal 25 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Louis, Misuri
- Canal 45 de señal local
- Canal 333 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Paul, Minnesota
- Canal 25 de señal local
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Salt Lake City, Utah
- Canal 20 de señal local
- Canal 20 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Antonio, Texas
- Canal 60 de señal local
- Canal 17 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Diego, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Francisco, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San José, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Seattle, Washington
- Canal 7.4 de señal local
- Canal 326 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, Florida
- Canal 49 de señal local
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tucson, Arizona
- Canal 40 de señal local
- Canal 10 de Cox
- Canal 10 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Washington, Distrito de Columbia
- Canal 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Quiénes son las 123 candidatas para la corona del Miss Universo 2026?
- Jogersa Beqiri - Miss Albania
- Wanderléia Bango Nicolau Rodrigues - Miss Angola
- Daiana Stefani Pereyra - Miss Argentina
- Arena Zeynalian - Miss Armenia
- Elizabeth Johnson - Miss Aruba
- Caitlin Worthington — Miss Australia
- Victoria Amerson — Miss Austria
- Shawndra Henfield — Miss Bahamas
- Olga Mariana Lombardo — Miss Bélgica
- Caleigh-Rose West — Miss Belice
- Aliya Korotkaya - Miss Bielorrusia
- Valeria Mena Ferreira — Miss Bolivia
- Caroline Porras - Miss Bonaire
- Dabilo Moses — Miss Botsuana
- Marcella Kozinski de Barros — Miss Brasil
- Orealia Thomas — Miss Islas Vírgenes Británicas
- Anna Maria Babau — Miss Bulgaria
- Than Rthna — Miss Camboya
- Audrey Moutongo Black — Miss Camerún
- Aslihan Morali — Miss Canadá
- Armandina Cunha — Miss Cabo Verde
- Juliana May Myers — Miss Islas Caimán
- Dominga López — Miss Chile
- Shiqi Wang — Miss China
- María Alejandra López Pérez — Miss Colombia
- María Alejandra Acosta García — Miss Costa Rica
- Antea Mršić — Miss Croacia
- Mia Angelina Donadio Cancio — Miss Cuba
- Bianty Rojer Gomperts — Miss Universe Curazao
- Dominika Viktorie Kotoučková — Miss Chequia
- Jessi Longwe Kalambayi — Miss República Democrática del Congo
- Fie Rose Lindegaard — Miss Dinamarca
- Melissa Núñez — Miss República Dominicana
- Dalia Bucaram — Miss Ecuador
- Sonia Gergis — Miss Egipto
- Sofía Córdova Moreno — Miss El Salvador
- Teresa Isabel Mbomio Ada — Miss Guinea Ecuatorial
- Emili Denneng — Miss Estonia
- Bruktawit Belete Woldeyes — Miss Etiopía
- Veera Grönlund — Miss Finlandia
- Garance Authié — Miss Francia
- Celina Weil — Miss Alemania
- Belvy Naa Teide Ofori — Miss Ghana 2026
- Angela Magienda Pitao Aumonier — Miss Gran Bretaña
- Olivia Vasilopoulos — Miss Grecia
- Chloé Mathilde Marie Deher — Miss Guadalupe
- María Adelina Castillo Birba — Miss Guatemala
- Justine Kamara — Miss Guinea
- Angel Bhathal — Miss Guyana 2026
- Tatenda Josephina Rameau — Miss Haití
- Luisa Paola Pineda Barahona — Miss Honduras
- Jennifer Kraft Zhou — Miss Hong Kong 2026
- Kiss Kamilla — Miss Hungría
- Sigga Ózk — Miss Islandia
- Kaziah Liz Mejo — Miss India
- Samantha Slewa — Miss Irak
- Aideen Howard — Miss Irlanda
- Danielle Sophie Yablonka — Miss Israel
- Giada Folcia — Miss Italia
- Celene Hall — Miss Jamaica
- Sayuki Ito — Miss Japón
- Destiny Anbar — Miss Jordania
- Alina Ekaterinecheva — Miss Kazajistán
- Jean Ojiro — Miss Kenia
- Yurim Kim - Miss Corea
- Evisa Pacolli — Miss Kosovo
- Medina Ermekova — Miss Kirguistán
- Lāsma Kuhtarska — Miss Letonia
- Perla Harb — Miss Líbano
- Olga Bykadorova — Miss Lituania
- Hou Xuhe — Miss Macao
- Francesca Mercieca — Miss Malta
- Larissa Ségarel — Miss Martinica
- Maëva Toumbou Dani — Miss Mayotte 2026
- María Vargas — Miss México
- Dorina Darii — Miss Moldova
- Enkhdelgerekh Enkhbold — Miss Mongolia
- Maria Aleksandra Ivezaj — Miss Montenegro
- May Grace Parry — Miss Birmani
- Charene Elizabeth Labuschagne — Miss Namibia
- Prayashna Gurung — Miss Nepal
- Melissa Tjemma Janneke Bottema — Miss Países Bajos
- Georgia Waddington — Miss Nueva Zelanda
- Jasmine Chola — Miss Nicaragua
- Zoulahatou Amadou — Miss Nígeria
- Katia Doneva — Miss Macedonia del Norte
- Abelone Smedsrud — Miss Noruega
- Misbah Arshad — Miss Pakistán
- Gabriela Lineth González Del Valle — Miss Panamá
- Gretha Milagros Estigarribia Matiauda — Miss Paraguay
- Luren Leticia Márquez Canales — Miss Perú
- Bea Millan-Windorski — Miss Filipinas
- Vivica Lewandowski — Miss Polonia
- Isabela Santos — Miss Portugal
- Jennifer Barreto — Miss Puerto Rico
- Georgina Kambongo — Miss República del Congo
- Abigaëlle Tailamée — Miss Isla de la Reunión
- Sabina Gabriela Parmac — Miss RUmania
- Aleksandra Stashkevich — Miss Rusia
- Bernella Velinor — Miss Santa Lucía
- Nikolina Vujčić — Miss Serbia
- Representante confirmada
- Katti Fofanah — Miss Sierra Leona
- Anna Ličková — Miss Eslovaquia
- Bajabulise Thela — Miss Sudáfrica
- Adut Deng — Miss Sudán del Sur
- Susana Lucía Medina — Miss España
- Nimhara Sasindi — Miss Sri Lanka
- Maruschka Sahiboe — Miss Surinam
- Josefin Strand — Miss Suecia
- Itiya Dube — Miss Suiza
- Queen Elizabeth William Makune — Miss Tanzania
- Vinita Manoo — Miss Trinidad y Tobago
- Sarrah Brahmi — Miss Túnez
- Alara Eric — Miss Turquía
- Selena Grant — Miss Islas Turcas y Caicos
- Mitchelle Daka — Miss Uganda
- Anna Nikonova — Miss Ucrania
- Justus Anye Coleman Kelley — Miss Estados Unidos
- Jenna-Monét Queeley — Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos
- Lucía Piñeyro Lima — Miss Uruguay
- Clara Vegas Goetz — Miss Venezuela
- Mubanga Pamela Hatyoka — Miss Zambia
- Roseanna Hall — Miss Zimbabue
Horario, TV y dónde ver en vivo la final del Miss Universo 2026
- Evento: Final del Miss Universo 2026
- Canal de TV: Telemundo y Telemundo Internacional
- VER Telemundo en Streaming: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV
- Horario: 8 p.m. ET / 5 p.m. PT
- Estadio: Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
- Lugar: San Juan, Puerto Rico