La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha entrado en su fase definitiva. Este jueves 11 de junio, el Estadio Azteca de Ciudad de México albergará una ceremonia inaugural llamada a convertirse en uno de los espectáculos televisivos más vistos del año, con la participación estelar de Shakira, quien interpretará junto a Burna Boy la canción oficial del torneo, “Dai Dai”, antes del partido entre México y Sudáfrica. La artista colombiana volverá así al escenario mundialista, reafirmando una relación con la FIFA que se extiende por más de una década.
Desde Miami, Nueva York, Orlando, Houston, Dallas, Los Ángeles, Chicago y otras ciudades de Estados Unidos, millones de aficionados buscarán seguir cada instante del espectáculo que abrirá oficialmente la Copa del Mundo más grande de la historia. Para la audiencia estadounidense, la cobertura estará disponible mediante Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1 y FOX One, además de las plataformas de streaming Peacock TV y fubo TV. Si quieres saber a qué hora comienza la ceremonia, qué canales la transmitirán y cómo verla EN VIVO desde tu teléfono móvil, computadora, Smart TV o tablet, aquí encontrarás toda la información actualizada.
TL;DR de la inauguración del Mundial 2026
- Evento: Ceremonia inaugural Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
- Estadio: Estadio Azteca
- Ciudad: Ciudad de México
- Hora ET: 12:30 p.m.
- Hora CT: 11:30 a.m.
- Hora MT: 10:30 a.m.
- Hora PT: 9:30 a.m.
- TV: Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1 y FOX One
- Streaming: Peacock TV, App Telemundo y fubo TV
- Artista principal: Shakira
- Partido inaugural: México vs. Sudáfrica
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO para la inauguración del Mundial 2026?
La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrá seguirse en Estados Unidos mediante Telemundo Deportes, cadena que liderará la cobertura en español para millones de aficionados hispanos. Además de la transmisión desde el Estadio Azteca, la señal ofrecerá programación especial, análisis, entrevistas y cobertura previa al partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Telemundo se ha consolidado como una de las principales referencias para la transmisión de grandes eventos futbolísticos dirigidos a la audiencia hispana en Estados Unidos, por lo que la inauguración del Mundial 2026 será uno de los momentos más importantes de su programación deportiva del año.
¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO para seguir la inauguración del Mundial 2026?
Los aficionados que prefieran seguir la ceremonia inaugural mediante internet podrán hacerlo a través de Peacock TV, la plataforma de streaming de NBCUniversal que ofrecerá cobertura del evento para la audiencia de Estados Unidos. El servicio es compatible con Smart TV, teléfonos Android, iPhone, tabletas, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV y otros dispositivos conectados.
Opciones para ver la inauguración del Mundial 2026 online
|Plataforma
|Disponible
|Peacock TV
|Sí
|App Telemundo
|Sí
|fubo TV
|Sí
|Hulu + Live TV
|Sí
|YouTube TV
|Sí
|Smart TV
|Compatible
|Android
|Compatible
|iPhone y iPad
|Compatible
|PC y Laptop
|Compatible
¿Qué canal es Telemundo para ver la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?
|Ciudad
|Señal local
|Cable y Satélite
|Streaming
|Miami, Florida
|Canal 51
|Xfinity 13, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Orlando, Florida
|Canal 31
|Xfinity 21, Spectrum 62, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Tampa, Florida
|Canal 49
|Xfinity 21, Spectrum 19, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Nueva York, NY
|Canal 47
|Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Newark, Nueva Jersey
|Canal 47
|Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Filadelfia, Pensilvania
|Canal 62
|Xfinity 24, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Dallas, Texas
|Canal 39
|Spectrum 10, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Houston, Texas
|Canal 47
|Xfinity 11, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Los Ángeles, California
|Canal 52
|Xfinity 16, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|San Diego, California
|Canal 48
|Cox 20, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Si no encuentras la señal local de Telemundo en tu ciudad, también podrás seguir la ceremonia inaugural mediante Peacock TV, la App Telemundo y fubo TV desde dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.
¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?
La ceremonia inaugural comenzará 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica. Debido a las distintas zonas horarias del país, el horario variará según el estado donde te encuentres.
Horarios por zona horaria
|Zona horaria
|Hora
|Eastern Time (ET)
|12:30 p.m.
|Central Time (CT)
|11:30 a.m.
|Mountain Time (MT)
|10:30 a.m.
|Pacific Time (PT)
|9:30 a.m.
Horarios en las principales ciudades de Estados Unidos
|Ciudad
|Estado
|Hora
|Miami
|Florida
|12:30 p.m. ET
|Orlando
|Florida
|12:30 p.m. ET
|Tampa
|Florida
|12:30 p.m. ET
|Atlanta
|Georgia
|12:30 p.m. ET
|Nueva York
|Nueva York
|12:30 p.m. ET
|Newark
|Nueva Jersey
|12:30 p.m. ET
|Jersey City
|Nueva Jersey
|12:30 p.m. ET
|Filadelfia
|Pensilvania
|12:30 p.m. ET
|Chicago
|Illinois
|11:30 a.m. CT
|Dallas
|Texas
|11:30 a.m. CT
|Houston
|Texas
|11:30 a.m. CT
|Denver
|Colorado
|10:30 a.m. MT
|Phoenix
|Arizona
|10:30 a.m. MT
|Los Ángeles
|California
|9:30 a.m. PT
|San Diego
|California
|9:30 a.m. PT
|San Francisco
|California
|9:30 a.m. PT
¿Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 en Smart TV, celular o computadora?
Los aficionados que no puedan seguir la ceremonia desde un televisor tradicional tendrán múltiples alternativas para acceder a la transmisión. Peacock TV, la App Telemundo y otros servicios compatibles permitirán seguir el evento desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet.
|Dispositivo
|Compatible
|Smart TV Samsung
|Sí
|Smart TV LG
|Sí
|Android TV
|Sí
|Roku
|Sí
|Amazon Fire TV
|Sí
|Apple TV
|Sí
|Chromecast
|Sí
|Android
|Sí
|iPhone
|Sí
|iPad
|Sí
|PC y Laptop
|Sí
¿Quiénes cantarán en la inauguración del Mundial 2026?
La FIFA confirmó una de las alineaciones musicales más ambiciosas en la historia reciente del torneo. El espectáculo inaugural contará con artistas de alcance global que acompañarán el inicio oficial de la Copa del Mundo.
Artistas confirmados
- Shakira
- Burna Boy
- J Balvin
- Belinda
- Alejandro Fernández
- Maná
- Los Ángeles Azules
- Danny Ocean
- Lila Downs
- Tyla
¿Por qué Shakira será una de las grandes protagonistas del Mundial 2026?
La cantante colombiana volverá a ocupar un lugar central dentro de una Copa Mundial al interpretar junto a Burna Boy la canción oficial del torneo, “Dai Dai”. Su presencia en el Estadio Azteca representa uno de los momentos más esperados de la ceremonia inaugural y reafirma una relación histórica con los principales eventos organizados por la FIFA.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos
|Detalle
|Información
|Evento
|Ceremonia inaugural Mundial FIFA 2026
|Fecha
|Jueves 11 de junio de 2026
|Hora ET
|12:30 p.m.
|Hora CT
|11:30 a.m.
|Hora MT
|10:30 a.m.
|Hora PT
|9:30 a.m.
|TV
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One
|Streaming
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Estadio
|Estadio Azteca
|Ciudad
|Ciudad de México
|País
|México
FAQ de la inauguración del Mundial 2026
¿Dónde ver Telemundo EN VIVO en Estados Unidos?
A través de la señal local de Telemundo disponible en televisión abierta, cable y satélite según tu ciudad.
¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO?
Mediante la aplicación oficial de Peacock TV en Smart TV, celulares, tabletas y computadoras.
¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026?
A las 12:30 p.m. ET, 11:30 a.m. CT, 10:30 a.m. MT y 9:30 a.m. PT.
¿Quién cantará en la ceremonia inaugural?
Shakira encabezará el espectáculo junto a Burna Boy y otros artistas internacionales.
¿Dónde se realizará la inauguración?
En el Estadio Azteca de Ciudad de México.
Con Shakira encabezando el espectáculo musical y millones de espectadores pendientes desde Estados Unidos y el resto del planeta, la inauguración del Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos televisivos más importantes del año. Telemundo Deportes y Peacock TV serán algunas de las principales alternativas para seguir EN VIVO el comienzo de una Copa del Mundo llamada a marcar una nueva era en la historia del fútbol.