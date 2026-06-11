CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Cobertura oficial de Telemundo y Peacock TV EN VIVO ONLINE para ver cantar a Shakira durante la inauguración del Mundial 2026 este jueves 11 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. FOTO DE CHARLY TRIBALLEAU PARA AFP
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Cobertura oficial de Telemundo y Peacock TV EN VIVO ONLINE para ver cantar a Shakira durante la inauguración del Mundial 2026 este jueves 11 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. FOTO DE CHARLY TRIBALLEAU PARA AFP
/ CHARLY TRIBALLEAU
Noé Yactayo
Noé Yactayo

La cuenta regresiva para el inicio de la ha entrado en su fase definitiva. Este jueves 11 de junio, el Estadio Azteca de Ciudad de México albergará una ceremonia inaugural llamada a convertirse en uno de los espectáculos televisivos más vistos del año, con la participación estelar de Shakira, quien interpretará junto a Burna Boy la canción oficial del torneo, “Dai Dai”, antes del partido entre . La artista colombiana volverá así al escenario mundialista, reafirmando una relación con la FIFA que se extiende por más de una década.

Desde Miami, Nueva York, Orlando, Houston, Dallas, Los Ángeles, Chicago y otras ciudades de Estados Unidos, millones de aficionados buscarán seguir cada instante del espectáculo que abrirá oficialmente la Copa del Mundo más grande de la historia. Para la audiencia estadounidense, la cobertura estará disponible mediante Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1 y FOX One, además de las plataformas de streaming Peacock TV y fubo TV. Si quieres saber a qué hora comienza la ceremonia, qué canales la transmitirán y cómo verla EN VIVO desde tu teléfono móvil, computadora, Smart TV o tablet, aquí encontrarás toda la información actualizada.

TL;DR de la inauguración del Mundial 2026

  • Evento: Ceremonia inaugural Copa Mundial FIFA 2026
  • Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
  • Estadio: Estadio Azteca
  • Ciudad: Ciudad de México
  • Hora ET: 12:30 p.m.
  • Hora CT: 11:30 a.m.
  • Hora MT: 10:30 a.m.
  • Hora PT: 9:30 a.m.
  • TV: Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1 y FOX One
  • Streaming: Peacock TV, App Telemundo y fubo TV
  • Artista principal: Shakira
  • Partido inaugural: México vs. Sudáfrica

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO para la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrá seguirse en Estados Unidos mediante Telemundo Deportes, cadena que liderará la cobertura en español para millones de aficionados hispanos. Además de la transmisión desde el Estadio Azteca, la señal ofrecerá programación especial, análisis, entrevistas y cobertura previa al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Telemundo se ha consolidado como una de las principales referencias para la transmisión de grandes eventos futbolísticos dirigidos a la audiencia hispana en Estados Unidos, por lo que la inauguración del Mundial 2026 será uno de los momentos más importantes de su programación deportiva del año.

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO para seguir la inauguración del Mundial 2026?

Los aficionados que prefieran seguir la ceremonia inaugural mediante internet podrán hacerlo a través de Peacock TV, la plataforma de streaming de NBCUniversal que ofrecerá cobertura del evento para la audiencia de Estados Unidos. El servicio es compatible con Smart TV, teléfonos Android, iPhone, tabletas, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV y otros dispositivos conectados.

Opciones para ver la inauguración del Mundial 2026 online

PlataformaDisponible
Peacock TV
App Telemundo
fubo TV
Hulu + Live TV
YouTube TV
Smart TVCompatible
AndroidCompatible
iPhone y iPadCompatible
PC y LaptopCompatible

¿Qué canal es Telemundo para ver la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

CiudadSeñal localCable y SatéliteStreaming
Miami, FloridaCanal 51Xfinity 13, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Orlando, FloridaCanal 31Xfinity 21, Spectrum 62, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Tampa, FloridaCanal 49Xfinity 21, Spectrum 19, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Nueva York, NYCanal 47Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Newark, Nueva JerseyCanal 47Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Filadelfia, PensilvaniaCanal 62Xfinity 24, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Dallas, TexasCanal 39Spectrum 10, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Houston, TexasCanal 47Xfinity 11, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Los Ángeles, CaliforniaCanal 52Xfinity 16, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
San Diego, CaliforniaCanal 48Cox 20, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV

Si no encuentras la señal local de Telemundo en tu ciudad, también podrás seguir la ceremonia inaugural mediante Peacock TV, la App Telemundo y fubo TV desde dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

La ceremonia inaugural comenzará 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica. Debido a las distintas zonas horarias del país, el horario variará según el estado donde te encuentres.

Horarios por zona horaria

Zona horariaHora
Eastern Time (ET)12:30 p.m.
Central Time (CT)11:30 a.m.
Mountain Time (MT)10:30 a.m.
Pacific Time (PT)9:30 a.m.

Horarios en las principales ciudades de Estados Unidos

CiudadEstadoHora
MiamiFlorida12:30 p.m. ET
OrlandoFlorida12:30 p.m. ET
TampaFlorida12:30 p.m. ET
AtlantaGeorgia12:30 p.m. ET
Nueva YorkNueva York12:30 p.m. ET
NewarkNueva Jersey12:30 p.m. ET
Jersey CityNueva Jersey12:30 p.m. ET
FiladelfiaPensilvania12:30 p.m. ET
ChicagoIllinois11:30 a.m. CT
DallasTexas11:30 a.m. CT
HoustonTexas11:30 a.m. CT
DenverColorado10:30 a.m. MT
PhoenixArizona10:30 a.m. MT
Los ÁngelesCalifornia9:30 a.m. PT
San DiegoCalifornia9:30 a.m. PT
San FranciscoCalifornia9:30 a.m. PT

¿Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 en Smart TV, celular o computadora?

Los aficionados que no puedan seguir la ceremonia desde un televisor tradicional tendrán múltiples alternativas para acceder a la transmisión. Peacock TV, la App Telemundo y otros servicios compatibles permitirán seguir el evento desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet.

DispositivoCompatible
Smart TV Samsung
Smart TV LG
Android TV
Roku
Amazon Fire TV
Apple TV
Chromecast
Android
iPhone
iPad
PC y Laptop

¿Quiénes cantarán en la inauguración del Mundial 2026?

La FIFA confirmó una de las alineaciones musicales más ambiciosas en la historia reciente del torneo. El espectáculo inaugural contará con artistas de alcance global que acompañarán el inicio oficial de la Copa del Mundo.

Artistas confirmados

  • Shakira
  • Burna Boy
  • J Balvin
  • Belinda
  • Alejandro Fernández
  • Maná
  • Los Ángeles Azules
  • Danny Ocean
  • Lila Downs
  • Tyla

¿Por qué Shakira será una de las grandes protagonistas del Mundial 2026?

La cantante colombiana volverá a ocupar un lugar central dentro de una Copa Mundial al interpretar junto a Burna Boy la canción oficial del torneo, “Dai Dai”. Su presencia en el Estadio Azteca representa uno de los momentos más esperados de la ceremonia inaugural y reafirma una relación histórica con los principales eventos organizados por la FIFA.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

DetalleInformación
EventoCeremonia inaugural Mundial FIFA 2026
FechaJueves 11 de junio de 2026
Hora ET12:30 p.m.
Hora CT11:30 a.m.
Hora MT10:30 a.m.
Hora PT9:30 a.m.
TVTelemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One
StreamingPeacock TV, App Telemundo, fubo TV
EstadioEstadio Azteca
CiudadCiudad de México
PaísMéxico

FAQ de la inauguración del Mundial 2026

¿Dónde ver Telemundo EN VIVO en Estados Unidos?

A través de la señal local de Telemundo disponible en televisión abierta, cable y satélite según tu ciudad.

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO?

Mediante la aplicación oficial de Peacock TV en Smart TV, celulares, tabletas y computadoras.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026?

A las 12:30 p.m. ET, 11:30 a.m. CT, 10:30 a.m. MT y 9:30 a.m. PT.

¿Quién cantará en la ceremonia inaugural?

Shakira encabezará el espectáculo junto a Burna Boy y otros artistas internacionales.

¿Dónde se realizará la inauguración?

En el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Con Shakira encabezando el espectáculo musical y millones de espectadores pendientes desde Estados Unidos y el resto del planeta, la inauguración del Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos televisivos más importantes del año. Telemundo Deportes y Peacock TV serán algunas de las principales alternativas para seguir EN VIVO el comienzo de una Copa del Mundo llamada a marcar una nueva era en la historia del fútbol.

TV Azteca 7, TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS — ver partido México vs. Sudáfrica por TV abierta y Fútbol Online | VIDEO
México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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