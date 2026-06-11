La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha entrado en su fase definitiva. Este jueves 11 de junio, el Estadio Azteca de Ciudad de México albergará una ceremonia inaugural llamada a convertirse en uno de los espectáculos televisivos más vistos del año, con la participación estelar de Shakira, quien interpretará junto a Burna Boy la canción oficial del torneo, “Dai Dai”, antes del partido entre México y Sudáfrica. La artista colombiana volverá así al escenario mundialista, reafirmando una relación con la FIFA que se extiende por más de una década.

Desde Miami, Nueva York, Orlando, Houston, Dallas, Los Ángeles, Chicago y otras ciudades de Estados Unidos, millones de aficionados buscarán seguir cada instante del espectáculo que abrirá oficialmente la Copa del Mundo más grande de la historia. Para la audiencia estadounidense, la cobertura estará disponible mediante Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1 y FOX One, además de las plataformas de streaming Peacock TV y fubo TV. Si quieres saber a qué hora comienza la ceremonia, qué canales la transmitirán y cómo verla EN VIVO desde tu teléfono móvil, computadora, Smart TV o tablet, aquí encontrarás toda la información actualizada.

TL;DR de la inauguración del Mundial 2026

Evento: Ceremonia inaugural Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Estadio: Estadio Azteca

Ciudad: Ciudad de México

Hora ET: 12:30 p.m.

Hora CT: 11:30 a.m.

Hora MT: 10:30 a.m.

Hora PT: 9:30 a.m.

TV: Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1 y FOX One

Streaming: Peacock TV, App Telemundo y fubo TV

Artista principal: Shakira

Partido inaugural: México vs. Sudáfrica

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO para la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrá seguirse en Estados Unidos mediante Telemundo Deportes, cadena que liderará la cobertura en español para millones de aficionados hispanos. Además de la transmisión desde el Estadio Azteca, la señal ofrecerá programación especial, análisis, entrevistas y cobertura previa al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Telemundo se ha consolidado como una de las principales referencias para la transmisión de grandes eventos futbolísticos dirigidos a la audiencia hispana en Estados Unidos, por lo que la inauguración del Mundial 2026 será uno de los momentos más importantes de su programación deportiva del año.

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO para seguir la inauguración del Mundial 2026?

Los aficionados que prefieran seguir la ceremonia inaugural mediante internet podrán hacerlo a través de Peacock TV, la plataforma de streaming de NBCUniversal que ofrecerá cobertura del evento para la audiencia de Estados Unidos. El servicio es compatible con Smart TV, teléfonos Android, iPhone, tabletas, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV y otros dispositivos conectados.

Opciones para ver la inauguración del Mundial 2026 online

Plataforma Disponible Peacock TV Sí App Telemundo Sí fubo TV Sí Hulu + Live TV Sí YouTube TV Sí Smart TV Compatible Android Compatible iPhone y iPad Compatible PC y Laptop Compatible

¿Qué canal es Telemundo para ver la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

Ciudad Señal local Cable y Satélite Streaming Miami, Florida Canal 51 Xfinity 13, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Orlando, Florida Canal 31 Xfinity 21, Spectrum 62, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Tampa, Florida Canal 49 Xfinity 21, Spectrum 19, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Nueva York, NY Canal 47 Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Newark, Nueva Jersey Canal 47 Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Filadelfia, Pensilvania Canal 62 Xfinity 24, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Dallas, Texas Canal 39 Spectrum 10, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Houston, Texas Canal 47 Xfinity 11, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Los Ángeles, California Canal 52 Xfinity 16, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV San Diego, California Canal 48 Cox 20, Dish 835, DIRECTV 406-407 Peacock TV, App Telemundo, fubo TV

Si no encuentras la señal local de Telemundo en tu ciudad, también podrás seguir la ceremonia inaugural mediante Peacock TV, la App Telemundo y fubo TV desde dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

La ceremonia inaugural comenzará 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica. Debido a las distintas zonas horarias del país, el horario variará según el estado donde te encuentres.

Horarios por zona horaria

Zona horaria Hora Eastern Time (ET) 12:30 p.m. Central Time (CT) 11:30 a.m. Mountain Time (MT) 10:30 a.m. Pacific Time (PT) 9:30 a.m.

Horarios en las principales ciudades de Estados Unidos

Ciudad Estado Hora Miami Florida 12:30 p.m. ET Orlando Florida 12:30 p.m. ET Tampa Florida 12:30 p.m. ET Atlanta Georgia 12:30 p.m. ET Nueva York Nueva York 12:30 p.m. ET Newark Nueva Jersey 12:30 p.m. ET Jersey City Nueva Jersey 12:30 p.m. ET Filadelfia Pensilvania 12:30 p.m. ET Chicago Illinois 11:30 a.m. CT Dallas Texas 11:30 a.m. CT Houston Texas 11:30 a.m. CT Denver Colorado 10:30 a.m. MT Phoenix Arizona 10:30 a.m. MT Los Ángeles California 9:30 a.m. PT San Diego California 9:30 a.m. PT San Francisco California 9:30 a.m. PT

¿Cómo ver la inauguración del Mundial 2026 en Smart TV, celular o computadora?

Los aficionados que no puedan seguir la ceremonia desde un televisor tradicional tendrán múltiples alternativas para acceder a la transmisión. Peacock TV, la App Telemundo y otros servicios compatibles permitirán seguir el evento desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet.

Dispositivo Compatible Smart TV Samsung Sí Smart TV LG Sí Android TV Sí Roku Sí Amazon Fire TV Sí Apple TV Sí Chromecast Sí Android Sí iPhone Sí iPad Sí PC y Laptop Sí

¿Quiénes cantarán en la inauguración del Mundial 2026?

La FIFA confirmó una de las alineaciones musicales más ambiciosas en la historia reciente del torneo. El espectáculo inaugural contará con artistas de alcance global que acompañarán el inicio oficial de la Copa del Mundo.

Artistas confirmados

Shakira

Burna Boy

J Balvin

Belinda

Alejandro Fernández

Maná

Los Ángeles Azules

Danny Ocean

Lila Downs

Tyla

¿Por qué Shakira será una de las grandes protagonistas del Mundial 2026?

La cantante colombiana volverá a ocupar un lugar central dentro de una Copa Mundial al interpretar junto a Burna Boy la canción oficial del torneo, “Dai Dai”. Su presencia en el Estadio Azteca representa uno de los momentos más esperados de la ceremonia inaugural y reafirma una relación histórica con los principales eventos organizados por la FIFA.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

Detalle Información Evento Ceremonia inaugural Mundial FIFA 2026 Fecha Jueves 11 de junio de 2026 Hora ET 12:30 p.m. Hora CT 11:30 a.m. Hora MT 10:30 a.m. Hora PT 9:30 a.m. TV Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One Streaming Peacock TV, App Telemundo, fubo TV Estadio Estadio Azteca Ciudad Ciudad de México País México

FAQ de la inauguración del Mundial 2026

¿Dónde ver Telemundo EN VIVO en Estados Unidos?

A través de la señal local de Telemundo disponible en televisión abierta, cable y satélite según tu ciudad.

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO?

Mediante la aplicación oficial de Peacock TV en Smart TV, celulares, tabletas y computadoras.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026?

A las 12:30 p.m. ET, 11:30 a.m. CT, 10:30 a.m. MT y 9:30 a.m. PT.

¿Quién cantará en la ceremonia inaugural?

Shakira encabezará el espectáculo junto a Burna Boy y otros artistas internacionales.

¿Dónde se realizará la inauguración?

En el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Con Shakira encabezando el espectáculo musical y millones de espectadores pendientes desde Estados Unidos y el resto del planeta, la inauguración del Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos televisivos más importantes del año. Telemundo Deportes y Peacock TV serán algunas de las principales alternativas para seguir EN VIVO el comienzo de una Copa del Mundo llamada a marcar una nueva era en la historia del fútbol.

México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)