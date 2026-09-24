La selección de Costa Rica se mide ante Curazao por la Concacaf Nations League 2026. Sintonice la señal en vivo de Teletica Canal 7 en televisión abierta y en plataformas digitales para no perderse las acciones del partido. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag
La selección de Costa Rica se mide ante Curazao por la Concacaf Nations League 2026. Sintonice la señal en vivo de Teletica Canal 7 en televisión abierta y en plataformas digitales para no perderse las acciones del partido. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Costa Rica recibirá a Curazao en el estreno de ambas selecciones en la Jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 este jueves 24 de septiembre (20:00 horas de San José; 10 pm ET / 7 pm PT) en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá en San Juan de Tíbás, San José. ¿Quieres ver el partido Costa Rica vs. Curazao en vivo desde tu televisor Smart TV, computadora, tablet o celular? La transmisión oficial para el público costarricense estará a cargo de Canal 7 de Teletica Deportes, disponible en señal abierta y a través de cableoperadores.

¿Dónde ver Teletica EN VIVO, Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026?

La señal de Teletica se puede ver en vivo y en directo en los canales de Claro TV, Cabletica, Sky, TiGo Star, Telecable y Kölbi. Revisa la guía TV para ver las acciones del partido entre Costa Rica y Curazao por la Jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026.

  • Canal 7 de UHF (Zona Norte y Zona Sur)
  • Canal 7.1 (Teletica HD), Canal 7.2 (Teletica Radio) y Canal 10.1 (Xpertv HD) de TDT
  • Canal 7 HD de Cabletica PlusTV
  • Canal 138 HD de Claro TV
  • Canal 187 HD de Sky
  • Canal 7 HD de TiGo Star
  • Canales 7 SD, 700 HD, 17 Dif. de Cabletica
  • Canales 7 SD y 707 HD de TiGo
  • Canales 7 SD y 707 HD de Telecable
  • Canales 7 A, 7 TVA y 40 D de Kölbi

¿Cómo escuchar Teletica Radio 91.5 FM online gratis?

Escucha el partido de la selección de Costa Rica ante Curazao por la Fecha 1 de la fase de grupos de la CONCACAF Nations League 2026 en RADIO Teletica Deportes, que se encuentra disponible en la emisora 91.5 FM o, también, puedes seguirlo desde la página web: .

¿Cómo ver Teletica EN VIVO ONLINE por Internet?

Si no te encuentras en casa y deseas ver la programación de Teletica. desde tu teléfono celular o la tabla, descargar las aplicaciones disponibles en Google Play Store y App Store.

¿Cómo ver TDMAX EN VIVO, Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026?

El contenido Teletica, TD+, TD+ 2 y Teletica Radio lo puedes ver con la app de TDMAX () por el precio de 5.99 dólares, en el plan mensual, y 69.9, plan anual. De esta manera, podrás disfrutar del contenido de lo mejor de la televisión de Costa Rica desde dispositivos móviles, tablets y Smart TV (AppleTV, FireTV y AndroidT).

¿A qué hora ver Costa Rica vs. Curazao en los países de Latinoamérica?

Consulta el horario en el resto de Latinoamérica para ver el partido entre Costa Rica y Curazao este jueves 24 de septiembre desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá de San Juan de Tíbás, San José.

  • 23:00 horas | Argentina, Brasil, Uruguay
  • 22:00 horas | Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico
  • 21:00 horas | Perú, Colombia, Ecuador
  • 20:00 horas | México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras

Costa Rica vs. Curazao: horario, lugar y canal de transmisión

  • Horario: 20:00 (San José) | 10 pm ET / 7 pm PT
  • Partido: Costa Rica vs. Curazao, por la Jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026
  • Fecha: Jueves, 24 de septiembre del 2026
  • TV: Teletica (Canal 7) | Streaming: TD+ (TDMas)
  • Lugar: Estadio Ricardo Saprissa Aymá de San Juan de Tíbás, San José (Costa Rica)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC