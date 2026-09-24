Costa Rica recibirá a Curazao en el estreno de ambas selecciones en la Jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 este jueves 24 de septiembre (20:00 horas de San José; 10 pm ET / 7 pm PT) en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá en San Juan de Tíbás, San José. ¿Quieres ver el partido Costa Rica vs. Curazao en vivo desde tu televisor Smart TV, computadora, tablet o celular? La transmisión oficial para el público costarricense estará a cargo de Canal 7 de Teletica Deportes, disponible en señal abierta y a través de cableoperadores.

¿Dónde ver Teletica EN VIVO, Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026?

La señal de Teletica se puede ver en vivo y en directo en los canales de Claro TV, Cabletica, Sky, TiGo Star, Telecable y Kölbi. Revisa la guía TV para ver las acciones del partido entre Costa Rica y Curazao por la Jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026.

Canal 7 de UHF (Zona Norte y Zona Sur)

Canal 7.1 ( Teletica HD ), Canal 7.2 ( Teletica Radio ) y Canal 10.1 ( Xpertv HD ) de TDT

), Canal 7.2 ( ) y Canal 10.1 ( ) de TDT Canal 7 HD de Cabletica PlusTV

Canal 138 HD de Claro TV

Canal 187 HD de Sky

Canal 7 HD de TiGo Star

Canales 7 SD, 700 HD, 17 Dif. de Cabletica

Canales 7 SD y 707 HD de TiGo

Canales 7 SD y 707 HD de Telecable

Canales 7 A, 7 TVA y 40 D de Kölbi

¿Cómo escuchar Teletica Radio 91.5 FM online gratis?

Escucha el partido de la selección de Costa Rica ante Curazao por la Fecha 1 de la fase de grupos de la CONCACAF Nations League 2026 en RADIO Teletica Deportes, que se encuentra disponible en la emisora 91.5 FM o, también, puedes seguirlo desde la página web: www.teletica.com.

¿Cómo ver Teletica EN VIVO ONLINE por Internet?

Si no te encuentras en casa y deseas ver la programación de Teletica. desde tu teléfono celular o la tabla, descargar las aplicaciones disponibles en Google Play Store y App Store.

¿Cómo ver TDMAX EN VIVO, Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026?

El contenido Teletica, TD+, TD+ 2 y Teletica Radio lo puedes ver con la app de TDMAX (www.tdmax.com) por el precio de 5.99 dólares, en el plan mensual, y 69.9, plan anual. De esta manera, podrás disfrutar del contenido de lo mejor de la televisión de Costa Rica desde dispositivos móviles, tablets y Smart TV (AppleTV, FireTV y AndroidT).

¿A qué hora ver Costa Rica vs. Curazao en los países de Latinoamérica?

Consulta el horario en el resto de Latinoamérica para ver el partido entre Costa Rica y Curazao este jueves 24 de septiembre desde el Estadio Ricardo Saprissa Aymá de San Juan de Tíbás, San José.

23:00 horas | Argentina, Brasil, Uruguay

22:00 horas | Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico

21:00 horas | Perú, Colombia, Ecuador

20:00 horas | México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras

Costa Rica vs. Curazao: horario, lugar y canal de transmisión

Horario : 20:00 (San José) | 10 pm ET / 7 pm PT

: 20:00 (San José) | 10 pm ET / 7 pm PT Partido : Costa Rica vs. Curazao, por la Jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026

: Costa Rica vs. Curazao, por la Jornada 1 del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 Fecha : Jueves, 24 de septiembre del 2026

: Jueves, 24 de septiembre del 2026 TV : Teletica (Canal 7) | Streaming : TD+ (TDMas)

: Teletica (Canal 7) | : TD+ (TDMas) Lugar: Estadio Ricardo Saprissa Aymá de San Juan de Tíbás, San José (Costa Rica)