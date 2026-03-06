Venezuela y Países Bajos harán su debut en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El duelo se disputará este viernes 6 de marzo, desde las 13:00 horas de Caracas (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT) , en el LoanDepot Park de Miami, Florida, Estados Unidos. Si quieres disfrutar del juego en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono celular, podrás hacerlo a través de la señal oficial de Televen, disponible por televisión abierta, cable y streaming.

¿Dónde ver ver Televen EN VIVO, Venezuela vs. Países Bajos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana fundada en 1988. Es la tercera cadena de televisión más grande de Venezuela, después de Venevisión y RCTV. También es conocida por sus transmisiones de eventos deportivos en vivo, como la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la Serie del Caribe y la Copa América. Aquí te damos los números de los canales para poder ver el juego de la Vinotinto ante los Países Bajos por la fecha 1 del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Televisión abierta

Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF

Televisión por cable

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DirecTV

Resto del país:

Señal abierta: Canal 10 UHF (en algunas ciudades)

Televisión por cable: Varía según el operador. Consulta con tu proveedor local para obtener el canal específico.

También puedes ver Televen en línea a través de:

Más de Televen

App móvil: Televen Stream (disponible para Android e iOS)

(disponible para Android e iOS) Canal de YouTube de Televen

¿Cómo mirar Televen EN VIVO, Venezuela - Países Bajos desde los Estados Unidos?

Televen tiene una señal internacional que se puede ver en:

Estados Unidos : DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS

: DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS Latinoamérica: Algunos operadores de televisión por cable

¿Dónde ver app Televen en vivo online por Internet?

Si deseas ver Televen Stream deberás descargar la aplicación en el enlace app.televen.com, que es compatible con LG, Samsung TV, Roku, Apple TV, FireTV, Google Play y otros dispositivos móviles.

Venezuela vs. Países Bajos: fecha, hora, TV y dónde verlo en vivo por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Día : Viernes 6 de marzo de 2026

: Viernes 6 de marzo de 2026 Partido : Venezuela vs. Países Bajos, por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

: Venezuela vs. Países Bajos, por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 Hora : 13:00 horas de Caracas (12 p.m. ET / 9 a.m. PT)

: 13:00 horas de Caracas (12 p.m. ET / 9 a.m. PT) Canal : Televen

: Televen Lugar: LoanDepot Park de Miami, Florida (Estados Unidos)