¡El duelo más esperado del Caribe paraliza Miami! Si buscas dónde ver Venezuela vs. Rep. Dominicana EN VIVO, no te pierdas el choque estelar por el liderato del Pool D en el loanDepot Park este miércoles 11 de marzo (8:00 PM ET / 9:00 PM hora de Caracas y Santo Domingo) . La transmisión oficial para los fanáticos venezolanos estará disponible a través de Televen EN VIVO GRATIS por TV abierta y mediante la plataforma Béisbol Play Online para disfrutar de cada jugada en directo. Ambas novenas ya aseguraron su pase a cuartos de final, pero hoy se juegan el orgullo y el primer puesto del grupo en una revancha histórica del 2023, cuando la Vinotinto se impuso 5-1. Este “Clásico de los Clásicos” promete ser una batalla de titanes donde la artillería pesada y el pitcheo de élite definirán quién manda en el béisbol mundial antes de la siguiente ronda. ¿Quieres ver el juego en tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para el público venezolano estará a cargo de Televen. Aquí te compartimos los canales de televisión que debes sintonizar.

¿Dónde ver ver Televen EN VIVO, Venezuela vs. Rep. Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana fundada en 1988. Es la tercera cadena de televisión más grande de Venezuela, después de Venevisión y RCTV. También es conocida por sus transmisiones de eventos deportivos en vivo, como la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la Serie del Caribe y la Copa América. Aquí te damos los números de los canales para poder ver el juego de la Vinotinto ante República Dominicana por el Juego 10 del Pool D del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Televisión abierta

Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF

Televisión por cable

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DirecTV

Resto del país:

Señal abierta: Canal 10 UHF (en algunas ciudades)

Televisión por cable: Varía según el operador. Consulta con tu proveedor local para obtener el canal específico.

También puedes ver Televen en línea a través de:

Más de Televen

App móvil: Televen Stream (disponible para Android e iOS)

(disponible para Android e iOS) Canal de YouTube de Televen

¿Cómo mirar Televen EN VIVO, Venezuela - Nicaragua desde los Estados Unidos?

Televen tiene una señal internacional que se puede ver en:

Estados Unidos : DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS

: DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS Latinoamérica: Algunos operadores de televisión por cable

¿Dónde ver app Televen en vivo online por Internet?

Si deseas ver Televen Stream deberás descargar la aplicación en el enlace app.televen.com, que es compatible con LG, Samsung TV, Roku, Apple TV, FireTV, Google Play y otros dispositivos móviles.

Venezuela vs. Rep. Dominicana: fecha, hora, TV y dónde verlo en vivo por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Día : Miércoles, 11 de marzo de 2026

: Miércoles, 11 de marzo de 2026 Partido : Venezuela vs. Rep. Dominicana, por el Grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

: Venezuela vs. Rep. Dominicana, por el Grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 Hora : 21:00 horas de Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT)

: 21:00 horas de Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) Canal : Televen

: Televen Lugar: IoanDepot Park de Miami, Florida (Estados Unidos)