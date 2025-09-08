La última fecha de las Eliminatorias 2026 nos trae un vibrante partido. Desde el Estadio Monumental de Maturín, mira la transmisión de Venezuela vs. Colombia EN VIVO por la señal de Televen, este martes 9 de septiembre a partir de las 7:30 p.m. hora de Caracas. La Vinotinto se juega el cupo al Repechaje y con un triunfo le bastará para asegurar el séptimo lugar de las Clasificatorias.

Un tropiezo ante los cafeteros podría dejarlos fuera de todo, pues una victoria de Bolivia haría que ocupen dicho lugar. Por ahora, Venezuela es séptimo con 18 puntos y Bolivia tieen 17 unidades. Sigue el minuto a minuto de Venezuela vs. Colombia a través de Televen .

¿Dónde ver señal Televen EN VIVO y ONLINE, Venezuela vs. Colombia?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana fundada en 1988. Es la tercera cadena de televisión más grande de Venezuela, después de Venevisión y RCTV. También es conocida por sus transmisiones de eventos deportivos en vivo, como la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la Serie del Caribe y la Copa América. Aquí te compartimos los canales que debes sintonizar para ver los juegos de La Vinotinto en las Eliminatorias 2026 y ver el partido ante Colombia.

Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF

Televisión por cable

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DirecTV

Resto del país:

Señal abierta: Canal 10 UHF (en algunas ciudades)

Televisión por cable: Varía según el operador. Consulta con tu proveedor local para obtener el canal específico.

También puedes ver Televen en línea a través de:

Más de Televen

App móvil: Televen Stream (disponible para Android e iOS)

(disponible para Android e iOS) Canal de YouTube de Televen

Televen tiene una señal internacional que se puede ver en:

Estados Unidos: DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS

Latinoamérica: Algunos operadores de televisión por cable

¿Cómo ver app Televen Stream en vivo por Internet?

Si deseas ver Televen Stream deberás descargar la aplicación en el enlace app.televen.com, que es compatible con LG, Samsung TV, Roku, Apple TV, FireTV, Google Play y otros dispositivos móviles.

Venezuela vs. Colombia EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: martes 9 de septiembre de 2025

martes 9 de septiembre de 2025 Lugar: Estadio Monumental de Matrurín

Estadio Monumental de Matrurín Horario: 7:30 p.m. Caracas

7:30 p.m. Caracas Canal TV: Televen

Televen Streaming: Televen Stream