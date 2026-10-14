En el Dodger Stadium, medirán fuerzas Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers por el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB 2026, este miércoles 14 de octubre. El encuentro, que apunta a ser emocionante, empezará a las 8:00 pm en Caracas y 6:00 pm en CDMX. Si lo quieres ver EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de Televen, MLB.TV y Béisbol Play. En las siguientes líneas te explicaré cómo.

El Dodgers vs. Brewers por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB 2026 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver Televen EN VIVO, Dodgers vs. Brewers por los playoffs de la MLB 2026?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana que transmite noticias, entretenimiento y acontecimientos deportivos nacionales e internacionales. La televisora confirmó que ofrecerá el primer enfrentamiento entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee por su señal abierta y mediante Televen MAX.

Aquí te presentamos las opciones para ver el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde Venezuela.

Televisión abierta

Televen: señal abierta en Venezuela.

señal abierta en Venezuela. Caracas: canal 10 UHF, según la cobertura local.

Televisión por cable y suscripción

La numeración puede variar según el operador y la localidad. Consulta la guía de programación de tu proveedor para localizar Televen.

Inter: consulta la guía de canales de tu servicio.

consulta la guía de canales de tu servicio. NetUno: verifica la disponibilidad de Televen en tu paquete.

verifica la disponibilidad de Televen en tu paquete. SuperCable: revisa la numeración local.

revisa la numeración local. SimpleTV: consulta la guía de programación para confirmar la disponibilidad de la señal.

También puedes ver Televen online

Televen MAX: plataforma digital de la televisora, con acceso a canales en vivo y contenidos según el plan contratado.

plataforma digital de la televisora, con acceso a canales en vivo y contenidos según el plan contratado. Sitio oficial: televen.com.

televen.com. Plataforma de streaming: televenmax.com.ve.

¿Cómo mirar Televen EN VIVO, Dodgers vs. Brewers desde Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres seguir la transmisión venezolana, debes comprobar primero si Televen MAX permite acceder al contenido desde tu ubicación. La disponibilidad internacional puede depender de los derechos de emisión y de las restricciones territoriales de la plataforma.

Para ver el encuentro desde Estados Unidos, también puedes consultar las opciones oficiales de MLB disponibles en tu mercado, incluidas FOX, FOX Deportes y FOX One, según la programación correspondiente.

¿Dónde ver Televen MAX en vivo online por internet?

Televen MAX es la plataforma de streaming de Televen, que reúne programación del canal y otras señales de televisión en vivo. Para acceder desde un dispositivo conectado a internet, sigue estos pasos:

Ingresa a televenmax.com.ve. Consulta los planes disponibles y las condiciones de acceso. Regístrate o inicia sesión, si el servicio lo requiere. Busca la señal de Televen y comprueba si el partido aparece en la programación en directo.

Antes del inicio del encuentro, verifica la disponibilidad de la transmisión y la compatibilidad de tu dispositivo.

¿Cómo ver Dodgers vs. Brewers EN VIVO por MLB.TV?

El juego 3 de Dodgers vs. Brewers por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB 2026 es imperdible. Por suerte para ti, también lo puedes ver a través del servicio oficial de transmisión en vivo por streaming de Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Estoy hablando de MLB.TV. Pero para ello, revisa primero las restricciones territoriales y la disponibilidad de la postemporada para tu ubicación antes de contratar o iniciar sesión.

¿Dónde ver Béisbol Play EN VIVO, Dodgers vs. Brewers?

La transmisión por streaming del Dodgers vs. Brewers por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB 2026 estará a cargo de Béisbol Play, servicio especializado en contenidos de béisbol profesional para la región.

Cuenta con derechos digitales para emitir juegos de la LVBP y otras competencias de pelota.

Está disponible a nivel internacional, con suscripción que se puede contratar desde distintos países con tarjeta de crédito, débito internacional, PayPal, Zelle y otros métodos (según el territorio).

Permite disfrutar los encuentros en múltiples dispositivos: navegador web, aplicaciones móviles y apps para TV como Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

¿Cómo suscribirse a Béisbol Play para ver el juego?

Para seguir el choque por Béisbol Play, debes crear una cuenta y activar un plan:

Entra a la web de suscripción oficial y elige el paquete disponible para la competencia (pase mensual, de torneo u oferta vigente).

Regístrate con tu correo electrónico y configura una contraseña.

Completa el pago con uno de los métodos aceptados (tarjeta, PayPal u opciones indicadas en la página).

Una vez confirmada la compra, tendrás acceso al contenido en vivo desde el sitio o las apps oficiales.

Con la membresía activa, además del duelo ante Israel podrás disfrutar otros encuentros y materiales especiales relacionados con el campeonato.