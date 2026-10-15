La Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) de la MLB 2026 enfrenta a Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers en una serie al mejor de siete juegos. Si buscas dónde ver Dodgers vs. Brewers EN VIVO, no te pierdas el Juego 4 entre ambas novenas en el diamante del Dodger Stadium este jueves 15 de octubre (6:00 pm Tiempo del Centro de México / 8:00 pm ET y hora de Caracas / 5:00 pm PT) . La transmisión oficial para los fanáticos venezolanos estará disponible a través de Televen EN VIVO GRATIS por TV abierta y mediante la plataforma Béisbol Play Online para disfrutar de cada jugada en directo. ¿Quieres ver el juego en tu teléfono móvil, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para el público venezolano estará a cargo de Televen. Aquí te compartimos los canales de televisión que debes sintonizar.

¿Dónde ver ver Televen EN VIVO, Dodgers vs. Brewers por MLB NLCS 2026?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana fundada en 1988. Es la tercera cadena de televisión más grande de Venezuela, después de Venevisión y RCTV. También es conocida por sus transmisiones de eventos deportivos en vivo, como la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la Serie del Caribe y la Copa América. Aquí te damos los números de los canales para poder ver el Juego 4 de Dodgers vs. Brewers por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 de la postemporada de la MLB.

Televisión abierta

Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF

Televisión por cable

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DirecTV

Resto del país:

Señal abierta: Canal 10 UHF (en algunas ciudades)

Televisión por cable: Varía según el operador. Consulta con tu proveedor local para obtener el canal específico.

También puedes ver Televen en línea a través de:

Más de Televen

App móvil: Televen Stream (disponible para Android e iOS)

(disponible para Android e iOS) Canal de YouTube de Televen

¿Cómo mirar Televen EN VIVO, Dodgers vs. Brewers por MLB NLCS 2026 desde los Estados Unidos?

Televen tiene una señal internacional que se puede ver en:

Estados Unidos : DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS

: DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS Latinoamérica: Algunos operadores de televisión por cable

¿Dónde ver app Televen en vivo online por Internet?

Si deseas ver Televen Stream deberás descargar la aplicación en el enlace app.televen.com, que es compatible con LG, Samsung TV, Roku, Apple TV, FireTV, Google Play y otros dispositivos móviles.

Dodgers vs. Brewers: fecha, hora, TV y dónde verlo en vivo el Juego 4 del MLB NLCS 2026

Día : Jueves, 15 de octubre de 2026

: Jueves, 15 de octubre de 2026 Partido : Dodgers vs. Brewers, por el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026

: Dodgers vs. Brewers, por el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 Hora : 20:00 horas de Caracas (6 p. m. Tiempo del Centro de México / 8 p.m. ET / 5 p.m. PT)

: 20:00 horas de Caracas (6 p. m. Tiempo del Centro de México / 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) Canal : Televen

: Televen Lugar: Dodger Stadium de Los Angeles, California (Estados Unidos)