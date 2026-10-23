Consulta los últimos sismos en Alaska hoy, viernes 23 de octubre de 2026, con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Sigue nuestra cobertura EN VIVO para conocer la magnitud, la hora, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada temblor reportado en el estado . Revisa dónde ocurrió cada movimiento sísmico y consulta los datos de los reportes oficiales.

Además del seguimiento de los temblores en Alaska, encontrarás información sobre las principales fallas geológicas del estado, los terremotos que marcaron su historia y las recomendaciones de seguridad para actuar antes, durante y después de un sismo.

Temblor en Alaska EN VIVO hoy, 23 de octubre de 2026: últimos reportes del USGS

El mapa sísmico del USGS permite identificar los terremotos registrados en Alaska y revisar los detalles de cada evento. La información incluye la hora local o de referencia indicada en el registro, la magnitud, la profundidad del foco sísmico y la ubicación del epicentro, datos que ayudan a conocer las características de la actividad sísmica detectada.

Durante este viernes 23 de octubre, consulta la plataforma oficial para revisar los movimientos telúricos incorporados a lo largo del día. Los registros pueden actualizarse conforme los especialistas procesan las señales de las estaciones sismológicas y verifican las estimaciones iniciales, por lo que la magnitud y otros parámetros podrían experimentar modificaciones.

Para conocer los datos más recientes, ingresa al mapa interactivo de terremotos del USGS. Allí podrás localizar los eventos registrados en California y consultar la información disponible para cada movimiento telúrico.

Actividad sísmica en Alaska: principales fallas y zonas de peligro

Alaska registra más terremotos de gran magnitud que el resto de Estados Unidos en conjunto, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El principal motor de esta actividad sísmica es la zona de subducción Alaska-Aleutianas, donde la placa del Pacífico se hunde bajo la placa Norteamericana. Este contacto tectónico puede generar terremotos de enorme magnitud y tsunamis que amenazan a las comunidades costeras. En esta región se originó el terremoto de Alaska de 1964, de magnitud 9,2, el más potente registrado en la historia del país .

El peligro sísmico en Alaska no depende de una sola estructura geológica. Además de la zona de subducción, destacan la falla de Denali, que atraviesa el interior del estado, y el sistema Queen Charlotte-Fairweather, en el sureste. El centro-sur de Alaska, la península de Alaska y las islas Aleutianas están expuestos a los procesos de subducción, mientras que el sureste presenta importantes fallas con desplazamiento lateral. Por ello, la intensidad de las sacudidas y la amenaza de tsunami varían según la ubicación y el tipo de terremoto.

Mapa de las zonas del país donde es más probable que ocurran sismos dañinos. (Foto: NSHM) / Jairo Rúa

Los terremotos más importantes registrados en Alaska

El terremoto más potente registrado en Alaska ocurrió el 27 de marzo de 1964 y alcanzó una magnitud de 9,2. Con epicentro en la región de Prince William Sound , sigue siendo el mayor sismo documentado en Estados Unidos y el segundo más grande del mundo registrado con instrumentos modernos. Las sacudidas y los tsunamis posteriores causaron 131 muertes y graves daños en el centro-sur del estado, especialmente en Anchorage y distintas comunidades costeras.

Sin embargo, la historia sísmica de Alaska no se limita a ese desastre. Los terremotos de las islas Rat, Andreanof y Unimak también destacan por su magnitud y por los tsunamis que generaron, mientras que el sismo de Denali de 2002 demuestra que los grandes terremotos pueden producirse en el interior del estado, lejos de la costa.

Terremoto Fecha Magnitud Importancia Gran terremoto de Alaska, Prince William Sound 27 de marzo de 1964, hora local 9,2 Es el mayor terremoto registrado en Estados Unidos. Provocó deslizamientos, destrucción en Anchorage y tsunamis con efectos más allá de Alaska. El balance conjunto fue de 131 fallecidos. Islas Rat, archipiélago de las Aleutianas 4 de febrero de 1965, fecha UTC 8,7 La ruptura se extendió aproximadamente 600 kilómetros. Generó un tsunami que alcanzó una cota de inundación de hasta 10,7 metros en la isla Shemya; los daños fueron limitados por la escasa población de la región. Islas Andreanof, Aleutianas 9 de marzo de 1957 8,6 Produjo un tsunami y daños en las islas Adak y Unimak. El USGS documenta alturas del tsunami de aproximadamente 13 metros en estas islas. Isla Unimak, Aleutianas 1 de abril de 1946 8,6 Generó un devastador tsunami que atravesó el Pacífico. En Unimak, el agua alcanzó cotas de hasta 42 metros y en Hilo, Hawái, también causó víctimas. Región de las islas Shumagin 10 de noviembre de 1938, fecha UTC 8,6 Rompió un tramo de unos 300 kilómetros de la zona de subducción y produjo un tsunami pequeño que fue registrado hasta Hawái. Chignik, frente a la península de Alaska 28 de julio de 2021, hora local 8,2 Fue el mayor terremoto de Estados Unidos en 50 años, según el Alaska Earthquake Center. Falla de Denali, interior de Alaska 3 de noviembre de 2002 7,9 La ruptura involucró las fallas de Denali y Totschunda. Fue el mayor terremoto del interior de Norteamérica en 150 años, según el Alaska Earthquake Center.

earthquake. Anchorage 30 de noviembre de 2018 7,1 Es uno de los eventos recientes destacados por el Alaska Earthquake Center. Su magnitud, inicialmente calculada en 7,0, fue revisada posteriormente a 7,1.

earthquake.

¿Cómo monitorea el USGS los terremotos de Alaska?

El USGS y sus organismos asociados utilizan redes sísmicas para detectar y localizar terremotos. La información obtenida permite determinar parámetros como la magnitud, profundidad y ubicación de los eventos.

El organismo mantiene una plataforma de “Latest Earthquakes” para consultar los terremotos registrados recientemente y un catálogo que permite buscar eventos por intervalo de tiempo, magnitud, área geográfica y otros criterios.

Estos datos también sirven para estudiar el peligro sísmico, analizar el comportamiento de las fallas y comprender mejor cómo se producen y propagan los movimientos del terreno.

¿Qué es ShakeAlert y cómo funciona en Alaska?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que utiliza redes de sensores para detectar rápidamente terremotos que ya comenzaron. En California, las alertas pueden proporcionar un aviso antes de que las ondas sísmicas más fuertes alcancen determinadas zonas.

ShakeAlert es el sistema de alerta temprana que detecta terremotos en curso y puede enviar avisos antes de que las sacudidas más fuertes lleguen a determinadas zonas de California, dando a la población unos segundos para ponerse a salvo. FOTO DE USGS / USGS

El sistema no predice terremotos. Su función es detectar rápidamente un movimiento que ya está ocurriendo y aprovechar la diferencia entre la detección del sismo y la llegada del movimiento fuerte para proporcionar un margen de tiempo que, en determinadas circunstancias, puede ser de segundos.

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto?

Un terremoto puede producirse sin previo aviso, por lo que la preparación es una de las principales herramientas para reducir el riesgo.

La recomendación durante un terremoto es aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger la cabeza y el cuello, refugiarse bajo una mesa resistente y mantenerse allí hasta que termine el movimiento. FOTO DE USGS / USGS

Antes de un sismo

Prepara un plan familiar de emergencia y establece un punto de encuentro.

Ten agua, alimentos, una linterna, un botiquín y otros suministros básicos.

Fija muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Identifica los lugares más seguros dentro de tu vivienda, oficina o centro educativo.

Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

Durante un sismo

La recomendación principal es agacharse, cubrirse y sujetarse. Si estás dentro de un inmueble, busca protección debajo de una mesa o estructura resistente y protege la cabeza y el cuello.

Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. No corras hacia la salida mientras continúa el movimiento ni utilices ascensores.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan desprenderse. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que termine el movimiento.

Después de un sismo

Comprueba si hay personas heridas y revisa posibles daños solo cuando sea seguro hacerlo. Presta atención a fugas de gas, problemas eléctricos o daños estructurales.

Mantente informado mediante fuentes oficiales y permanece atento a posibles réplicas. Evita ingresar a edificios dañados hasta que las autoridades determinen que son seguros.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los sismos en California

¿Dónde puedo consultar los últimos terremotos registrados?

El USGS dispone de un mapa y un catálogo de terremotos que permiten consultar los eventos registrados recientemente y filtrar la información según diferentes parámetros, como tiempo, magnitud y ubicación.

¿Qué significa la magnitud de un terremoto?

La magnitud describe el tamaño de un terremoto en su origen. No debe confundirse con la intensidad, que describe los efectos o el nivel de sacudimiento observado en un determinado lugar.

¿Todas las zonas de California tienen el mismo riesgo sísmico?

No. El peligro varía según la ubicación, las fallas cercanas, las condiciones del terreno, las características de las construcciones y otros factores que pueden influir en la intensidad del movimiento.

¿Qué es una réplica?

Una réplica es un terremoto que ocurre después de un evento principal en la misma zona o cerca de ella. Aunque suelen ser menores, algunas pueden producir daños, especialmente en estructuras que ya fueron afectadas.

¿Qué significa “epicentro”?

El epicentro es el punto situado en la superficie terrestre directamente sobre el lugar donde se inició la ruptura sísmica en el interior de la Tierra.

¿Qué diferencia existe entre magnitud e intensidad?

La magnitud mide el tamaño del terremoto en su origen, mientras que la intensidad describe cómo se siente el movimiento y los efectos que produce en un lugar determinado. Por ello, un mismo terremoto puede tener una sola magnitud, pero diferentes niveles de intensidad según la distancia al epicentro y las condiciones locales.