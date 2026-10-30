California concentra una parte importante de la actividad sísmica de Estados Unidos por su ubicación en el límite entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamericana. El movimiento relativo de ambas placas acumula y libera energía a través de sistemas de fallas activas, entre ellas la de San Andrés. Este viernes 30 de octubre de 2026, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ofrece el seguimiento de los terremotos detectados en el estado mediante su catálogo oficial, que reúne datos sobre la hora, la magnitud, la profundidad y la localización de los eventos registrados.
Esta cobertura EN VIVO permite seguir los últimos reportes de temblores en California, identificar las zonas donde se detectó actividad sísmica y consultar las actualizaciones difundidas por el organismo científico. También incluye información sobre el contexto tectónico del estado, los terremotos más relevantes de su historia y las pautas de seguridad recomendadas para reducir riesgos antes, durante y después de un sismo.
Temblor en California EN VIVO hoy, viernes 30 de octubre de 2026: últimos reportes del USGS
¿Dónde ocurrió el último temblor en California hoy? El catálogo del USGS permite consultar los terremotos detectados en distintas zonas del estado y examinar sus principales parámetros. Cada registro puede incluir la magnitud, la hora de origen, la profundidad estimada del foco sísmico, las coordenadas del epicentro y, cuando corresponde, la información sobre posibles efectos reportados.
La actividad sísmica se actualiza conforme llegan nuevos registros de las estaciones de monitoreo y los especialistas procesan las señales. Por este motivo, la ubicación, la profundidad y la magnitud de un evento pueden modificarse después de una evaluación preliminar. La ausencia de un reporte inmediato tampoco significa necesariamente que no haya ocurrido un movimiento, ya que la detección y el análisis requieren tiempo.
Para revisar los sismos más recientes, ubicar los epicentros y acceder a los detalles de cada evento, consulta el mapa interactivo de terremotos del USGS. La plataforma permite explorar los registros disponibles y comprobar la información publicada por la entidad responsable del monitoreo sísmico en Estados Unidos.
Temblor de magnitud 1.1 a 9 km al sur-suroeste de Borrego Springs, California
Un sismo de magnitud 1.1 fue registrado a las 07:25:17 del jueves 29 de octubre, a 9 kilómetros al sur-suroeste de Borrego Springs. La ficha señala una profundidad de 13.29 kilómetros y coordenadas de 33.180° N y 116.415° O.
- Magnitud: 1.1.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 07:25:17 PDT.
- Epicentro: 9 km al sur-suroeste de Borrego Springs, California.
- Coordenadas: 33.180° N, 116.415° O.
- Profundidad: 13.29 km.
- Fuente: SCEC.
Temblor de magnitud 1.1 a 4 km al suroeste de Anza, California
El registro indica un movimiento de magnitud 1.1 a las 06:14:50 del jueves 29 de octubre, con epicentro a 4 kilómetros al suroeste de Anza, California. El evento se localizó en las coordenadas 33.535° N y 116.707° O, con una profundidad de 5.41 kilómetros.
- Magnitud: 1.1.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 06:14:50 PDT.
- Epicentro: 4 km al suroeste de Anza, California.
- Coordenadas: 33.535° N, 116.707° O.
- Profundidad: 5.41 km.
- Fuente: SCEC.
Temblor de magnitud 1.0 a 8 km al noroeste de The Geysers, California
Un movimiento de magnitud 1.0 se registró a las 07:16:19 del jueves 29 de octubre, a 8 kilómetros al noroeste de The Geysers. El epicentro se ubicó en las coordenadas 38.830° N y 122.815° O, a una profundidad de 2.05 kilómetros.
- Magnitud: 1.0.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 07:16:19 PDT.
- Epicentro: 8 km al noroeste de The Geysers, California.
- Coordenadas: 38.830° N, 122.815° O.
- Profundidad: 2.05 km.
- Fuente: SCEC.
Temblor de magnitud 0.8 a 7 km al noroeste de The Geysers, California
El catálogo también incluye un sismo de magnitud 0.8, registrado a las 07:59:06 del jueves 29 de octubre. El epicentro se localizó a 7 kilómetros al noroeste de The Geysers, con una profundidad de 1.29 kilómetros y coordenadas de 38.817° N y 122.812° O.
- Magnitud: 0.8.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 07:59:06 PDT.
- Epicentro: 7 km al noroeste de The Geysers, California.
- Coordenadas: 38.817° N, 122.812° O.
- Profundidad: 1.29 km.
- Fuente: SCEC.
Temblor de magnitud 0.8 a 26 km al sur-suroeste de Ocotillo Wells, California
Un movimiento de magnitud 0.8 se registró a las 06:56:19 del jueves 29 de octubre, a 26 kilómetros al sur-suroeste de Ocotillo Wells. El evento tuvo una profundidad de 7.98 kilómetros y se localizó en las coordenadas 32.948° N y 116.277° O.
- Magnitud: 0.8.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 06:56:19 PDT.
- Epicentro: 26 km al sur-suroeste de Ocotillo Wells, California.
- Coordenadas: 32.948° N, 116.277° O.
- Profundidad: 7.98 km.
- Fuente: SCEC.
Temblor de magnitud 0.7 a 4 km al oeste-suroeste de Anza, California
El SCEC reportó un sismo de magnitud 0.7 a las 08:57:17 del jueves 29 de octubre, a 4 kilómetros al oeste-suroeste de Anza. El movimiento tuvo una profundidad de 6.20 kilómetros y se localizó en las coordenadas 33.538° N y 116.707° O.
- Magnitud: 0.7.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 08:57:17 PDT.
- Epicentro: 4 km al oeste-suroeste de Anza, California.
- Coordenadas: 33.538° N, 116.707° O.
- Profundidad: 6.20 km.
- Fuente: SCEC.
Temblor de magnitud 0.6 a 10 km al oeste-noroeste de The Geysers, California
Un sismo de magnitud 0.6 fue registrado a las 08:13:44 del jueves 29 de octubre, con epicentro a 10 kilómetros al oeste-noroeste de The Geysers. La ficha técnica señala una profundidad de 2.43 kilómetros y coordenadas de 38.826° N y 122.853° O.
- Magnitud: 0.6.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 08:13:44 PDT.
- Epicentro: 10 km al oeste-noroeste de The Geysers, California.
- Coordenadas: 38.826° N, 122.853° O.
- Profundidad: 2.43 km.
- Fuente: SCEC.
Temblor de magnitud 2.7 a 12 km al suroeste de Ridgemark, California
Un sismo de magnitud 2.7 se registró el jueves 29 de octubre de 2026 a las 05:38:05, hora del Pacífico, con epicentro a 12 kilómetros al suroeste de Ridgemark, en California. El catálogo sísmico sitúa el evento en las coordenadas 36.741° de latitud norte y 121.465° de longitud oeste, a una profundidad de 8.85 kilómetros. Este fue el movimiento de mayor magnitud entre los eventos incluidos en el registro proporcionado. La ficha preliminar identifica el fenómeno como un sismo de magnitud local y advierte que el reporte automático todavía no había sido revisado por un sismólogo.
- Magnitud: 2.7.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 05:38:05 PDT.
- Epicentro: 12 km al suroeste de Ridgemark, California.
- Coordenadas: 36.741° N, 121.465° O.
- Profundidad: 8.85 km.
- Fuente y reporte: Centro de Datos Sísmicos del Sur de California.
Temblor de magnitud 2.6 a 5 km al oeste-noroeste de Madera, California
Un movimiento telúrico de magnitud 2.6 fue registrado a las 05:14:04 del jueves 29 de octubre, con epicentro a 5 kilómetros al oeste-noroeste de Madera, California. El reporte establece una profundidad de 11.99 kilómetros y ubica el evento en las coordenadas 36.985° N y 120.110° O. La información forma parte del catálogo regional de actividad sísmica de California y permite precisar tanto la ubicación del movimiento como su distancia respecto de Madera.
- Magnitud: 2.6.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 05:14:04 PDT.
- Epicentro: 5 km al oeste-noroeste de Madera, California.
- Coordenadas: 36.985° N, 120.110° O.
- Profundidad: 11.99 km.
- Fuente y reporte: SCEC.
Temblor de magnitud 1.7 a 13 km al suroeste de Chester, California
El catálogo también registró un sismo de magnitud 1.7 a las 03:15:31, hora del Pacífico, del jueves 29 de octubre. El epicentro se localizó a 13 kilómetros al suroeste de Chester, California, en las coordenadas 40.223° N y 121.337° O. La profundidad reportada fue de apenas 0.22 kilómetros, por lo que figura entre los eventos más superficiales de este listado. La ficha sísmica señala que se trata de un reporte preliminar generado automáticamente y pendiente de revisión por un especialista.
- Magnitud: 1.7.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 03:15:31 PDT.
- Epicentro: 13 km al suroeste de Chester, California.
- Coordenadas: 40.223° N, 121.337° O.
- Profundidad: 0.22 km.
- Fuente y reporte: SCEC.
Temblor de magnitud 1.3 a 25 km al sur-sureste de Mammoth Lakes, California
Un sismo de magnitud 1.3 fue reportado a las 04:58:57 del jueves 29 de octubre, a 25 kilómetros al sur-sureste de Mammoth Lakes, California. El movimiento se ubicó en las coordenadas 37.448° N y 118.831° O, con una profundidad de 2.14 kilómetros. Estos datos permiten establecer la localización aproximada del evento dentro del territorio californiano.
- Magnitud: 1.3.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 04:58:57 PDT.
- Epicentro: 25 km al sur-sureste de Mammoth Lakes, California.
- Coordenadas: 37.448° N, 118.831° O.
- Profundidad: 2.14 km.
- Fuente y reporte: SCEC.
Temblor de magnitud 1.2 a 9 km al oeste-noroeste de Anza, California
Otro de los eventos incluidos en el registro ocurrió a las 03:12:08 del jueves 29 de octubre, con magnitud 1.2 y epicentro a 9 kilómetros al oeste-noroeste de Anza, California. El catálogo señala una profundidad de 12.54 kilómetros y coordenadas de 33.575° N y 116.766° O.
- Magnitud: 1.2.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 03:12:08 PDT.
- Epicentro: 9 km al oeste-noroeste de Anza, California.
- Coordenadas: 33.575° N, 116.766° O.
- Profundidad: 12.54 km.
- Fuente y reporte: SCEC.
Temblor de magnitud 1.1 a 7 km al noroeste de The Geysers, California
El registro sísmico indica que un movimiento de magnitud 1.1 ocurrió a las 04:16:33 del jueves 29 de octubre, a 7 kilómetros al noroeste de The Geysers, California. El epicentro se situó en las coordenadas 38.825° N y 122.807° O, a una profundidad de 2.60 kilómetros. La ficha corresponde a un reporte preliminar de la red sísmica regional.
- Magnitud: 1.1.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 04:16:33 PDT.
- Epicentro: 7 km al noroeste de The Geysers, California.
- Coordenadas: 38.825° N, 122.807° O.
- Profundidad: 2.60 km.
- Fuente y reporte: SCEC.
Temblor de magnitud 0.7 al oeste-noroeste de The Geysers
El sismo ocurrió a 4 kilómetros al oeste-noroeste de The Geysers, a una profundidad de 3.42 kilómetros.
- Hora local: 03:34:40
- Coordenadas: 38.797° N, 122.801° O
- Profundidad: 3.42 km
- Reporte: SCEC
California mantiene una vigilancia permanente de su actividad sísmica por su ubicación en una región atravesada por importantes fallas geológicas, entre ellas la falla de San Andrés. Este jueves 29 de octubre de 2026, sigue aquí el reporte EN VIVO de los últimos temblores en California, con actualizaciones sobre la hora de ocurrencia, la magnitud, el epicentro y la profundidad de los movimientos registrados. Consulta la información disponible del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) para conocer dónde se producen los sismos, qué zonas se encuentran próximas a los epicentros y cuáles son los datos oficiales de cada evento reportado durante el día.
California y su actividad sísmica: fallas y zonas de mayor riesgo
California es una de las regiones de Estados Unidos con mayor actividad sísmica. El estado está atravesado por numerosas fallas capaces de producir terremotos, entre ellas el sistema de la falla de San Andrés.
Sin embargo, la actividad sísmica de California no se concentra en una sola falla. Existen diferentes sistemas geológicos en el norte, centro y sur del estado que contribuyen al riesgo sísmico regional.
La cercanía a una falla tampoco es el único factor que determina el peligro. Las características del terreno, el tipo de construcción y la distancia respecto del epicentro pueden influir en la intensidad del movimiento que experimenta una comunidad.
Los terremotos más importantes registrados en California
California tiene un amplio historial de terremotos que han dejado huella tanto por su magnitud como por sus consecuencias para la población y la infraestructura.
El terremoto de San Francisco de 1906, uno de los eventos sísmicos más devastadores de la historia del estado, provocó una enorme destrucción en la ciudad y permitió avanzar en el estudio de la falla de San Andrés. Décadas después, el terremoto de Long Beach de 1933 evidenció la vulnerabilidad de las construcciones escolares y contribuyó a cambios importantes en las normas de edificación.
El terremoto de San Fernando de 1971 causó graves daños en el área de Los Ángeles y reforzó la necesidad de mejorar los estándares de construcción en zonas sísmicamente activas. En 1989, el terremoto de Loma Prieta afectó la región de la bahía de San Francisco y se hizo conocido internacionalmente por los daños provocados en carreteras, puentes y edificios.
Más recientemente, el terremoto de Northridge de 1994 dejó importantes daños en el área metropolitana de Los Ángeles y volvió a poner a prueba las normas de construcción y los sistemas de respuesta ante emergencias.
Estos acontecimientos forman parte del registro histórico utilizado por científicos y autoridades para estudiar el comportamiento sísmico de California, evaluar riesgos y mejorar las medidas de preparación frente a futuros terremotos.
¿Cómo monitorea el USGS los terremotos de California?
El USGS y sus organismos asociados utilizan redes sísmicas para detectar y localizar terremotos. La información obtenida permite determinar parámetros como la magnitud, profundidad y ubicación de los eventos.
El organismo mantiene una plataforma de “Latest Earthquakes” para consultar los terremotos registrados recientemente y un catálogo que permite buscar eventos por intervalo de tiempo, magnitud, área geográfica y otros criterios.
Estos datos también sirven para estudiar el peligro sísmico, analizar el comportamiento de las fallas y comprender mejor cómo se producen y propagan los movimientos del terreno.
¿Qué es ShakeAlert y cómo funciona en California?
ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que utiliza redes de sensores para detectar rápidamente terremotos que ya comenzaron. En California, las alertas pueden proporcionar un aviso antes de que las ondas sísmicas más fuertes alcancen determinadas zonas.
El sistema no predice terremotos. Su función es detectar rápidamente un movimiento que ya está ocurriendo y aprovechar la diferencia entre la detección del sismo y la llegada del movimiento fuerte para proporcionar un margen de tiempo que, en determinadas circunstancias, puede ser de segundos.
¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto?
Un terremoto puede producirse sin previo aviso, por lo que la preparación es una de las principales herramientas para reducir el riesgo.
Antes de un sismo
- Prepara un plan familiar de emergencia y establece un punto de encuentro.
- Ten agua, alimentos, una linterna, un botiquín y otros suministros básicos.
- Fija muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.
- Identifica los lugares más seguros dentro de tu vivienda, oficina o centro educativo.
- Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.
Durante un sismo
La recomendación principal es agacharse, cubrirse y sujetarse. Si estás dentro de un inmueble, busca protección debajo de una mesa o estructura resistente y protege la cabeza y el cuello.
Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. No corras hacia la salida mientras continúa el movimiento ni utilices ascensores.
Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan desprenderse. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que termine el movimiento.
Después de un sismo
Comprueba si hay personas heridas y revisa posibles daños solo cuando sea seguro hacerlo. Presta atención a fugas de gas, problemas eléctricos o daños estructurales.
Mantente informado mediante fuentes oficiales y permanece atento a posibles réplicas. Evita ingresar a edificios dañados hasta que las autoridades determinen que son seguros.
Las principales fallas sísmicas de California
El territorio californiano cuenta con numerosos sistemas de fallas capaces de producir terremotos. La falla de San Andrés es la más conocida, pero no es la única estructura geológica relevante para el peligro sísmico del estado.
También existen sistemas como las fallas de San Jacinto, Hayward-Rodgers Creek y otras estructuras activas que atraviesan diferentes zonas de California. La distribución de estas fallas ayuda a explicar por qué el riesgo sísmico no se concentra en una única región.
El estudio de estas estructuras permite a los científicos evaluar escenarios de terremotos y desarrollar mapas de peligro que sirven para la planificación y preparación de las comunidades.
¿Se pueden predecir los terremotos?
No existe actualmente un método científico capaz de determinar con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto.
La investigación sísmica permite estimar probabilidades y evaluar escenarios de peligro, pero eso es diferente a predecir un terremoto concreto. Una predicción tendría que establecer de antemano la fecha y hora, ubicación y magnitud del evento, algo que la ciencia todavía no puede hacer.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre los sismos en California
¿Dónde puedo consultar los últimos terremotos registrados?
El USGS dispone de un mapa y un catálogo de terremotos que permiten consultar los eventos registrados recientemente y filtrar la información según diferentes parámetros, como tiempo, magnitud y ubicación.
¿Qué significa la magnitud de un terremoto?
La magnitud describe el tamaño de un terremoto en su origen. No debe confundirse con la intensidad, que describe los efectos o el nivel de sacudimiento observado en un determinado lugar.
¿Todas las zonas de California tienen el mismo riesgo sísmico?
No. El peligro varía según la ubicación, las fallas cercanas, las condiciones del terreno, las características de las construcciones y otros factores que pueden influir en la intensidad del movimiento.
¿Qué es una réplica?
Una réplica es un terremoto que ocurre después de un evento principal en la misma zona o cerca de ella. Aunque suelen ser menores, algunas pueden producir daños, especialmente en estructuras que ya fueron afectadas.
¿Qué significa “epicentro”?
El epicentro es el punto situado en la superficie terrestre directamente sobre el lugar donde se inició la ruptura sísmica en el interior de la Tierra.
¿Qué diferencia existe entre magnitud e intensidad?
La magnitud mide el tamaño del terremoto en su origen, mientras que la intensidad describe cómo se siente el movimiento y los efectos que produce en un lugar determinado. Por ello, un mismo terremoto puede tener una sola magnitud, pero diferentes niveles de intensidad según la distancia al epicentro y las condiciones locales.
Temblor de magnitud 2.2 a 13 km al noroeste de Greenville, California
Un sismo de magnitud 2.2 fue registrado a las 08:09:23, hora local del Pacífico, del jueves 29 de octubre de 2026. El epicentro se localizó a 13 kilómetros al noroeste de Greenville, California, en las coordenadas 40.213° de latitud norte y 121.075° de longitud oeste. El catálogo indica una profundidad de 0.56 kilómetros, lo que sitúa este movimiento muy cerca de la superficie. La ficha individual del SCEC contiene los parámetros instrumentales del evento.