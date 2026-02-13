Este viernes 13 de febrero de 2026, la vigilancia sísmica en Estados Unidos se intensifica en zonas clave como California, Texas y Nueva York. El Servicio Geológico de los EE.UU. (USGS) monitorea cada movimiento en tiempo real para garantizar la seguridad de nuestras familias en áreas urbanas de alta densidad. No ignores las alertas sísmicas de hoy; estar informado es la mejor herramienta de prevención para residentes en estados vulnerables. Proteger tu hogar comienza por entender los riesgos y seguir de cerca los reportes oficiales sobre la actividad bajo nuestros pies ahora. La seguridad de la comunidad hispana en EE. UU. depende de una reacción rápida y basada en datos precisos de la agencia de investigación independiente.

El monitoreo constante del USGS emplea tecnología avanzada para detectar desde microsismos hasta terremotos de gran magnitud en todo el país. Cada reporte oficial detalla la hora exacta, el epicentro y la profundidad, permitiéndote evaluar el riesgo real en tu comunidad de inmediato. Gracias a esta red de sismógrafos, los expertos emiten recomendaciones de seguridad al instante para quienes viven en zonas sísmicas activas. Acceder a esta información técnica te ayuda a mantener la calma y a tomar decisiones inteligentes frente a cualquier emergencia repentina. Mantente conectado a las actualizaciones oficiales para saber exactamente qué está pasando y cómo actuar para salvar vidas en segundos.

Más allá de las cifras, los datos sísmicos recolectados este 9 de febrero son vitales para fortalecer la infraestructura y los códigos de construcción. Esta información permite actualizar mapas de riesgo y diseñar planes de evacuación mucho más eficientes en grandes ciudades como Los Ángeles. Para nosotros, los hispanos en EE. UU., estar al tanto de estos cambios geofísicos es esencial en la planificación de la seguridad del hogar. Recuerda que la preparación constante y el acceso a fuentes oficiales son tus mejores escudos contra los imprevistos de la naturaleza. No dejes tu seguridad al azar; consulta los mapas de riesgo hoy y asegura el bienestar de todos tus seres queridos con información real.

Sismos reportados en Estados Unidos hoy, viernes 13 de febrero de 2026

Durante este viernes 13 de febrero de 2026, el USGS mantiene en actualización permanente su listado de los “últimos sismos” registrados en el país. Este seguimiento en tiempo casi real proporciona a la población y a las autoridades una referencia confiable para consultar la ubicación, magnitud y horario de cada evento sísmico, reforzando las acciones de vigilancia, preparación y comunicación del riesgo a escala nacional.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo en EE.UU.?

Antes de un sismo

Elaborar un plan familiar de emergencia con puntos de encuentro y contactos fuera de la zona afectada.

Preparar una mochila con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a baterías, botiquín y copias de documentos importantes.

Asegurar y fijar muebles, estanterías y objetos pesados para evitar que caigan durante el movimiento.

Identificar zonas seguras dentro de casa, oficina o escuela (bajo mesas resistentes o junto a muros estructurales) y conocer las rutas de evacuación.

Durante un sismo

Aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger cabeza y cuello bajo un mueble resistente y mantenerse allí hasta que termine el temblor.

Alejarse de ventanas, vitrinas, estanterías y objetos que puedan caer o romperse, y no usar ascensores.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, fachadas y buscar un área abierta; si se conduce, detenerse en un lugar seguro lejos de puentes y estructuras.

Después de un sismo

Verificar lesiones propias y de quienes están cerca, y brindar primeros auxilios básicos si es posible.

Revisar posibles fugas de gas, daños eléctricos o estructurales y evacuar con calma si el edificio no es seguro.

Mantenerse informado a través de canales oficiales, estar atento a posibles réplicas y no regresar a zonas dañadas hasta que sean declaradas seguras por autoridades competentes.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre temblores en EE. UU.

1. ¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

Estados Unidos se ubica sobre varias placas tectónicas activas, lo que favorece la ocurrencia de temblores en distintas regiones del país. Las zonas más expuestas se encuentran principalmente en la costa oeste y en áreas con fallas geológicas importantes.

2. ¿Cuáles son los estados donde más tiembla?

Los sismos se registran con mayor frecuencia en California, Alaska, Hawái, Nevada y otros estados de la franja oeste, aunque también se reportan eventos en Texas y la costa este. La actividad sísmica puede variar en intensidad y profundidad según la región.

3. ¿Qué es el USGS y qué información ofrece sobre los temblores?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) es la entidad oficial encargada de monitorear y reportar la actividad sísmica en el país. A través de su plataforma digital, publica en tiempo real datos sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada evento.

4. ¿Qué es el sistema ShakeAlert y para qué sirve?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que detecta las primeras ondas de un sismo y envía avisos a la población antes de que se sientan las sacudidas más fuertes. Estos segundos de anticipación pueden ser clave para que las personas se protejan y se activen protocolos de emergencia.

5. ¿Dónde puedo ver el mapa de los últimos temblores en EE. UU.?

El USGS ofrece un mapa interactivo en línea, conocido como “Latest Earthquakes”, donde se pueden consultar los sismos más recientes registrados en el territorio estadounidense. Allí es posible filtrar por fecha, magnitud y ubicación para un seguimiento detallado.

6. ¿Se pueden predecir los temblores?

Hasta el momento no existe un método científico confiable que permita predecir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá un terremoto. Los sistemas actuales solo pueden detectar el inicio del sismo y emitir alertas con segundos de anticipación, pero no anticipar el evento con días u horas de ventaja.

7. ¿Qué debo hacer durante un temblor si estoy en un edificio?

Las recomendaciones generales indican no salir corriendo y resguardarse de inmediato en el interior, aplicando la técnica de “agacharse, cubrirse y sujetarse” bajo un mueble resistente. Una vez que termine el movimiento, se sugiere evacuar con calma si la estructura está estable y las salidas son seguras.

8. ¿Es más seguro salir a la calle cuando empieza a temblar?

Los especialistas advierten que, mientras dura el sismo, intentar evacuar puede exponer a caídas, objetos que se desploman o vidrios que se rompen. Por ello, se considera más seguro protegerse dentro del inmueble y salir solo cuando el temblor haya terminado y se hayan evaluado los riesgos inmediatos.

9. ¿Qué tan útiles son las réplicas y por qué ocurren?

Las réplicas son sismos de menor magnitud que se producen en la misma zona del evento principal y forman parte del proceso de reajuste de la falla. Aunque suelen ser más débiles, pueden resultar peligrosas para estructuras ya dañadas por el terremoto inicial.

10. ¿Cómo puedo prepararme ante un posible temblor?

Las autoridades recomiendan contar con un plan familiar de emergencia, un kit de suministros básicos y conocer las zonas seguras dentro del hogar o lugar de trabajo. También se sugiere informarse a través de fuentes oficiales y revisar periódicamente las rutas de evacuación y puntos de encuentro.