Estados Unidos está expuesto de manera constante a diversos fenómenos naturales que, bajo determinadas condiciones, pueden representar un riesgo significativo para su población. Entre ellos, los sismos se encuentran entre los eventos más frecuentes, en especial en estados como California, Texas, Hawái, Alaska, Nueva York, Nevada, Nueva Jersey y el área de Washington D. C.

En este contexto, la presente nota reúne los reportes más recientes sobre la actividad sísmica registrada en territorio estadounidense. El registro detalla la hora exacta del evento, la profundidad, la ubicación del epicentro y la magnitud del movimiento, de acuerdo con la información actualizada del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Desde el punto de vista técnico, la mayoría de los sismos en Estados Unidos se originan por la interacción de placas tectónicas, fallas locales activas y procesos de deformación cortical. El USGS emplea una red densa de sismógrafos de banda ancha y acelerógrafos digitales que permiten registrar con alta resolución tanto sismos de baja magnitud como eventos mayores, facilitando el cálculo de parámetros como la magnitud momento, la intensidad y los mecanismos focales.

Además del registro instrumental, el análisis científico de estos eventos incluye la modelación de la propagación de ondas sísmicas y la elaboración de mapas de sacudimiento, los cuales son fundamentales para evaluar el impacto potencial en zonas urbanas y de infraestructura crítica. Estos productos contribuyen al diseño de códigos de construcción sismo-resistentes, a la planificación urbana y a la formulación de políticas públicas orientadas a la reducción del riesgo de desastres.

Reporte de sismos en Estados Unidos hoy, viernes 16 de enero de 2026

A lo largo de este viernes 16 de enero, el USGS actualiza en tiempo real la relación de los últimos sismos ocurridos en el país. Este monitoreo oficial permite a la ciudadanía seguir de cerca la actividad sísmica y conocer con precisión el lugar y la hora en que se produce cada movimiento telúrico.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo en EE.UU.?

Antes de un sismo

Elaborar un plan familiar de emergencia con puntos de encuentro y contactos fuera de la zona afectada.

Preparar una mochila con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a baterías, botiquín y copias de documentos importantes.

Asegurar y fijar muebles, estanterías y objetos pesados para evitar que caigan durante el movimiento.

Identificar zonas seguras dentro de casa, oficina o escuela (bajo mesas resistentes o junto a muros estructurales) y conocer las rutas de evacuación.

Durante un sismo

Aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger cabeza y cuello bajo un mueble resistente y mantenerse allí hasta que termine el temblor.

Alejarse de ventanas, vitrinas, estanterías y objetos que puedan caer o romperse, y no usar ascensores.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, fachadas y buscar un área abierta; si se conduce, detenerse en un lugar seguro lejos de puentes y estructuras.

Después de un sismo

Verificar lesiones propias y de quienes están cerca, y brindar primeros auxilios básicos si es posible.

Revisar posibles fugas de gas, daños eléctricos o estructurales y evacuar con calma si el edificio no es seguro.

Mantenerse informado a través de canales oficiales, estar atento a posibles réplicas y no regresar a zonas dañadas hasta que sean declaradas seguras por autoridades competentes.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre temblores en EE. UU.

1. ¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

Estados Unidos se ubica sobre varias placas tectónicas activas, lo que favorece la ocurrencia de temblores en distintas regiones del país. Las zonas más expuestas se encuentran principalmente en la costa oeste y en áreas con fallas geológicas importantes.

2. ¿Cuáles son los estados donde más tiembla?

Los sismos se registran con mayor frecuencia en California, Alaska, Hawái, Nevada y otros estados de la franja oeste, aunque también se reportan eventos en Texas y la costa este. La actividad sísmica puede variar en intensidad y profundidad según la región.

3. ¿Qué es el USGS y qué información ofrece sobre los temblores?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) es la entidad oficial encargada de monitorear y reportar la actividad sísmica en el país. A través de su plataforma digital, publica en tiempo real datos sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada evento.

4. ¿Qué es el sistema ShakeAlert y para qué sirve?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que detecta las primeras ondas de un sismo y envía avisos a la población antes de que se sientan las sacudidas más fuertes. Estos segundos de anticipación pueden ser clave para que las personas se protejan y se activen protocolos de emergencia.

5. ¿Dónde puedo ver el mapa de los últimos temblores en EE. UU.?

El USGS ofrece un mapa interactivo en línea, conocido como “Latest Earthquakes”, donde se pueden consultar los sismos más recientes registrados en el territorio estadounidense. Allí es posible filtrar por fecha, magnitud y ubicación para un seguimiento detallado.

6. ¿Se pueden predecir los temblores?

Hasta el momento no existe un método científico confiable que permita predecir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá un terremoto. Los sistemas actuales solo pueden detectar el inicio del sismo y emitir alertas con segundos de anticipación, pero no anticipar el evento con días u horas de ventaja.

7. ¿Qué debo hacer durante un temblor si estoy en un edificio?

Las recomendaciones generales indican no salir corriendo y resguardarse de inmediato en el interior, aplicando la técnica de “agacharse, cubrirse y sujetarse” bajo un mueble resistente. Una vez que termine el movimiento, se sugiere evacuar con calma si la estructura está estable y las salidas son seguras.

8. ¿Es más seguro salir a la calle cuando empieza a temblar?

Los especialistas advierten que, mientras dura el sismo, intentar evacuar puede exponer a caídas, objetos que se desploman o vidrios que se rompen. Por ello, se considera más seguro protegerse dentro del inmueble y salir solo cuando el temblor haya terminado y se hayan evaluado los riesgos inmediatos.

9. ¿Qué tan útiles son las réplicas y por qué ocurren?

Las réplicas son sismos de menor magnitud que se producen en la misma zona del evento principal y forman parte del proceso de reajuste de la falla. Aunque suelen ser más débiles, pueden resultar peligrosas para estructuras ya dañadas por el terremoto inicial.

10. ¿Cómo puedo prepararme ante un posible temblor?

Las autoridades recomiendan contar con un plan familiar de emergencia, un kit de suministros básicos y conocer las zonas seguras dentro del hogar o lugar de trabajo. También se sugiere informarse a través de fuentes oficiales y revisar periódicamente las rutas de evacuación y puntos de encuentro.