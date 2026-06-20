El reporte de temblores en EE.UU. del sábado 20 de junio de 2026 muestra una actividad sísmica constante seguida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), organismo que mantiene vigilancia permanente sobre los movimientos del subsuelo en distintas regiones del país. La información se actualiza en tiempo real con datos precisos sobre magnitud, profundidad y epicentro, permitiendo a residentes y autoridades comprender la intensidad de cada evento. Estados como California, Alaska y Hawái siguen concentrando la mayor actividad debido a su ubicación sobre fallas tectónicas activas, mientras que otras zonas registran sismos menores de forma esporádica.

En ciudades con alta exposición geológica como Los Ángeles, San Francisco y Anchorage, el monitoreo del USGS es clave para evaluar riesgos inmediatos y posibles impactos en infraestructura urbana. El acceso a mapas interactivos ha facilitado que usuarios en todo EE.UU. verifiquen en segundos la ubicación de cada temblor y su alcance, una herramienta fundamental en contextos de actividad sísmica frecuente. Expertos señalan que estos movimientos responden al comportamiento natural de las placas del Pacífico y Norteamérica, por lo que recomiendan mantener protocolos básicos de seguridad, revisar instalaciones tras un sismo y seguir únicamente fuentes oficiales para evitar desinformación.

Sismos reportados en Estados Unidos hoy, sábado 20 de junio de 2026

El USGS mantiene actualizada su lista de “últimos sismos” en tiempo casi real. Este monitoreo continuo se ha convertido en una fuente esencial para la ciudadanía y las autoridades, ya que ofrece información confiable sobre la magnitud, el epicentro y la hora de cada movimiento telúrico. Con ello, el país fortalece sus estrategias de prevención, preparación y respuesta ante posibles emergencias sísmicas.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo en EE.UU.?

Antes de un sismo

Elaborar un plan familiar de emergencia con puntos de encuentro y contactos fuera de la zona afectada.

Preparar una mochila con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a baterías, botiquín y copias de documentos importantes.

Asegurar y fijar muebles, estanterías y objetos pesados para evitar que caigan durante el movimiento.

Identificar zonas seguras dentro de casa, oficina o escuela (bajo mesas resistentes o junto a muros estructurales) y conocer las rutas de evacuación.

Durante un sismo

Aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger cabeza y cuello bajo un mueble resistente y mantenerse allí hasta que termine el temblor.

Alejarse de ventanas, vitrinas, estanterías y objetos que puedan caer o romperse, y no usar ascensores.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, fachadas y buscar un área abierta; si se conduce, detenerse en un lugar seguro lejos de puentes y estructuras.

Después de un sismo

Verificar lesiones propias y de quienes están cerca, y brindar primeros auxilios básicos si es posible.

Revisar posibles fugas de gas, daños eléctricos o estructurales y evacuar con calma si el edificio no es seguro.

Mantenerse informado a través de canales oficiales, estar atento a posibles réplicas y no regresar a zonas dañadas hasta que sean declaradas seguras por autoridades competentes.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre temblores en EE. UU.

1. ¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

Estados Unidos se ubica sobre varias placas tectónicas activas, lo que favorece la ocurrencia de temblores en distintas regiones del país. Las zonas más expuestas se encuentran principalmente en la costa oeste y en áreas con fallas geológicas importantes.

2. ¿Cuáles son los estados donde más tiembla?

Los sismos se registran con mayor frecuencia en California, Alaska, Hawái, Nevada y otros estados de la franja oeste, aunque también se reportan eventos en Texas y la costa este. La actividad sísmica puede variar en intensidad y profundidad según la región.

3. ¿Qué es el USGS y qué información ofrece sobre los temblores?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) es la entidad oficial encargada de monitorear y reportar la actividad sísmica en el país. A través de su plataforma digital, publica en tiempo real datos sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada evento.

4. ¿Qué es el sistema ShakeAlert y para qué sirve?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que detecta las primeras ondas de un sismo y envía avisos a la población antes de que se sientan las sacudidas más fuertes. Estos segundos de anticipación pueden ser clave para que las personas se protejan y se activen protocolos de emergencia.

5. ¿Dónde puedo ver el mapa de los últimos temblores en EE. UU.?

El USGS ofrece un mapa interactivo en línea, conocido como “Latest Earthquakes”, donde se pueden consultar los sismos más recientes registrados en el territorio estadounidense. Allí es posible filtrar por fecha, magnitud y ubicación para un seguimiento detallado.

6. ¿Se pueden predecir los temblores?

Hasta el momento no existe un método científico confiable que permita predecir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá un terremoto. Los sistemas actuales solo pueden detectar el inicio del sismo y emitir alertas con segundos de anticipación, pero no anticipar el evento con días u horas de ventaja.

7. ¿Qué debo hacer durante un temblor si estoy en un edificio?

Las recomendaciones generales indican no salir corriendo y resguardarse de inmediato en el interior, aplicando la técnica de “agacharse, cubrirse y sujetarse” bajo un mueble resistente. Una vez que termine el movimiento, se sugiere evacuar con calma si la estructura está estable y las salidas son seguras.

8. ¿Es más seguro salir a la calle cuando empieza a temblar?

Los especialistas advierten que, mientras dura el sismo, intentar evacuar puede exponer a caídas, objetos que se desploman o vidrios que se rompen. Por ello, se considera más seguro protegerse dentro del inmueble y salir solo cuando el temblor haya terminado y se hayan evaluado los riesgos inmediatos.

9. ¿Qué son las réplicas y por qué ocurren?

Las réplicas son sismos de menor magnitud que ocurren en la misma región después de un evento principal. Se producen debido a que la corteza terrestre busca reajustarse y liberar la tensión remanente tras el reacomodo de las placas tectónicas generado por el sismo mayor.

10. ¿Cómo puedo prepararme ante un posible temblor?

Las autoridades recomiendan contar con un plan familiar de emergencia, un kit de suministros básicos y conocer las zonas seguras dentro del hogar o lugar de trabajo. También se sugiere informarse a través de fuentes oficiales y revisar periódicamente las rutas de evacuación y puntos de encuentro.

11. ¿Qué importancia tiene la profundidad del epicentro?

La profundidad es clave para determinar qué tanto se sentirá un sismo. Por lo general, los sismos superficiales (menores a 30-50 km de profundidad) liberan su energía más cerca de la superficie, lo que suele causar mayor sacudida y daños potenciales en comparación con los sismos profundos, cuyas ondas pierden fuerza al recorrer mayor distancia hasta la corteza.

12. ¿Cómo mide el USGS la intensidad de un sismo?

El USGS utiliza una red global de sismómetros que detectan las ondas sísmicas generadas por el movimiento de la tierra. A partir de los datos registrados, calculan la magnitud (la energía liberada en el epicentro) y la intensidad (el grado de sacudida en diferentes lugares), ofreciendo una visión precisa del impacto real del fenómeno.

13. ¿Existe riesgo de tsunami en la costa oeste de EE. UU.?

Sí, existe un riesgo real, especialmente cuando ocurren sismos de gran magnitud bajo el océano. Estos eventos pueden desplazar grandes volúmenes de agua, generando olas destructivas. Por ello, el USGS y el NWS emiten alertas tempranas si detectan las condiciones submarinas necesarias para la formación de un tsunami.

14. Protocolos de seguridad: ¿Qué incluir en tu mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe estar lista para cubrir necesidades básicas durante al menos 72 horas. Debe incluir agua embotellada, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, linterna, baterías, una radio portátil, copias de documentos importantes y una manta térmica.

15. Qué es la falla de San Andrés y por qué es peligrosa

La falla de San Andrés es una fractura geológica que marca el límite entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamericana, las cuales se deslizan lateralmente una contra la otra a lo largo de unos 1,300 kilómetros en California.

Su peligro radica en que esta fricción constante bloquea el movimiento natural de las placas, acumulando enormes tensiones que, al liberarse repentinamente, generan terremotos de gran magnitud capaces de causar daños catastróficos en las densamente pobladas áreas urbanas que atraviesa.

16. Cuál es el terremoto más fuerte registrado en la historia de EE. UU.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de los Estados Unidos ocurrió el 28 de marzo de 1964 en Alaska (cerca del estrecho de Prince William), alcanzando una magnitud de 9.2 en la escala de momento sísmico.

17. ¿Cómo hablar con los niños sobre los temblores sin generar miedo?

Para hablar con los niños sobre los temblores sin generar miedo, explícales que los sismos son fenómenos naturales normales de la Tierra, valida sus emociones y practica simulacros para darles seguridad. Brindarles información sencilla y mantener la calma son pasos clave para ayudarles a manejar la situación.

18. ¿Qué diferencia hay entre magnitud e intensidad sísmica?

La magnitud mide la energía liberada por el terremoto, por lo que es única, objetiva y se calcula mediante instrumentos (sismógrafos). Por el contrario, la intensidad describe los efectos y daños causados en un lugar específico, por lo que varía según la distancia al epicentro y es subjetiva.

19. ¿Qué son los enjambres sísmicos y por qué ocurren?

Un enjambre sísmico es una secuencia de muchos sismos que ocurren en un área específica durante un periodo de tiempo determinado, sin que haya un sismo principal claramente definido. A diferencia de un sismo fuerte seguido de réplicas, los enjambres ocurren debido a procesos geológicos como el movimiento de fluidos subterráneos, actividad volcánica o tensiones tectónicas que se liberan de forma gradual y constante en lugar de una sola vez.

20. ¿Cómo realizar una evaluación de seguridad tras un sismo?

Una vez que el sismo termina, realiza una inspección visual empezando desde los cimientos y subiendo por muros y columnas. Busca grietas en forma de “X”, desprendimiento de concreto que exponga varillas o puertas que ya no abren correctamente, ya que son señales de deformación estructural. Si observas esto, abandona la propiedad de inmediato y solicita una evaluación profesional.

21. ¿Qué es el “Big One” y por qué se menciona tanto en California?

El “Big One” es un término hipotético utilizado para referirse a un terremoto de gran magnitud (8.0 o superior) que se espera ocurra en el futuro a lo largo de la falla de San Andrés. Los geólogos advierten que esta zona ha acumulado suficiente tensión tectónica para generar un evento de gran impacto, por lo que la preparación en California es una prioridad constante.

22. ¿Por qué es importante registrarse en el sistema de alertas de mi condado?

Las alertas locales proporcionan información específica sobre riesgos inmediatos, órdenes de evacuación y ubicación de refugios cercanos a tu domicilio. Al estar suscrito, recibes avisos geolocalizados que son mucho más precisos que las noticias generales,

23. ¿Qué hacer si me encuentro manejando durante un sismo?

Si estás en un vehículo, reduce la velocidad gradualmente y detente en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos a desnivel, postes de luz, árboles o letreros que puedan caer. Permanece dentro del auto con el cinturón puesto hasta que el movimiento cese y evita detenerte en zonas que bloqueen el paso de vehículos de emergencia.

24. ¿Cómo asegurar los objetos dentro de mi casa para reducir riesgos?

La mejor medida es fijar muebles pesados, estanterías, espejos y televisores directamente a las paredes utilizando correas o soportes de seguridad. Además, evita colocar objetos pesados o de vidrio en repisas altas que estén sobre camas o lugares donde sueles sentarte, para prevenir lesiones por caída de objetos durante el movimiento.