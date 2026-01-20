Estados Unidos se encuentra expuesto de manera permanente a una amplia variedad de amenazas de origen natural, entre las cuales la actividad sísmica ocupa un lugar particularmente relevante. La recurrencia de temblores es especialmente evidente en estados como California, Texas, Hawái, Alaska, Nevada, Nueva York, Nueva Jersey y en la región de Washington D. C., donde la convergencia entre estructuras geológicas activas y una alta concentración urbana incrementa significativamente el nivel de riesgo potencial.

Con el propósito de registrar y analizar esta actividad, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) lleva a cabo un monitoreo ininterrumpido de los sismos que se producen en el territorio nacional. Los reportes oficiales incorporan información detallada de cada evento, incluyendo la hora exacta de ocurrencia, la localización precisa del epicentro, la profundidad focal y la magnitud, insumos fundamentales para estimar la posible afectación en comunidades e infraestructuras sensibles.

Desde la perspectiva geofísica, los temblores registrados en Estados Unidos se relacionan principalmente con la interacción entre placas tectónicas, el deslizamiento a lo largo de fallas activas y diversos procesos de deformación de la corteza terrestre. Para su estudio, el USGS opera una amplia red de sismógrafos de banda ancha y acelerógrafos digitales que permiten registrar con alta resolución tanto microsismos como eventos de mayor magnitud, a partir de los cuales se calculan parámetros clave como la magnitud momento, la intensidad del sacudimiento y los mecanismos focales de las rupturas.

La labor institucional trasciende la mera detección instrumental. Los datos obtenidos se integran en modelos de propagación de ondas sísmicas y se emplean en la generación de mapas de sacudimiento, herramientas esenciales para anticipar el impacto en zonas urbanas, corredores industriales y obras de infraestructura crítica. Estos insumos técnicos resultan determinantes para la actualización de los códigos de diseño sismo-resistente, la planificación territorial y la formulación de políticas públicas orientadas a la gestión y reducción del riesgo de desastres.

Sismos reportados en Estados Unidos hoy, 21 de enero de 2026

Durante este miércoles 21 de enero de 2026, el USGS mantiene en actualización permanente su listado de los “últimos sismos” registrados en el país. Este seguimiento en tiempo casi real proporciona a la población y a las autoridades una referencia confiable para consultar la ubicación, magnitud y horario de cada evento sísmico, reforzando las acciones de vigilancia, preparación y comunicación del riesgo a escala nacional.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo en EE.UU.?

Antes de un sismo

Elaborar un plan familiar de emergencia con puntos de encuentro y contactos fuera de la zona afectada.

Preparar una mochila con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a baterías, botiquín y copias de documentos importantes.

Asegurar y fijar muebles, estanterías y objetos pesados para evitar que caigan durante el movimiento.

Identificar zonas seguras dentro de casa, oficina o escuela (bajo mesas resistentes o junto a muros estructurales) y conocer las rutas de evacuación.

Durante un sismo

Aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger cabeza y cuello bajo un mueble resistente y mantenerse allí hasta que termine el temblor.

Alejarse de ventanas, vitrinas, estanterías y objetos que puedan caer o romperse, y no usar ascensores.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, fachadas y buscar un área abierta; si se conduce, detenerse en un lugar seguro lejos de puentes y estructuras.

Después de un sismo

Verificar lesiones propias y de quienes están cerca, y brindar primeros auxilios básicos si es posible.

Revisar posibles fugas de gas, daños eléctricos o estructurales y evacuar con calma si el edificio no es seguro.

Mantenerse informado a través de canales oficiales, estar atento a posibles réplicas y no regresar a zonas dañadas hasta que sean declaradas seguras por autoridades competentes.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre temblores en EE. UU.

1. ¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

Estados Unidos se ubica sobre varias placas tectónicas activas, lo que favorece la ocurrencia de temblores en distintas regiones del país. Las zonas más expuestas se encuentran principalmente en la costa oeste y en áreas con fallas geológicas importantes.

2. ¿Cuáles son los estados donde más tiembla?

Los sismos se registran con mayor frecuencia en California, Alaska, Hawái, Nevada y otros estados de la franja oeste, aunque también se reportan eventos en Texas y la costa este. La actividad sísmica puede variar en intensidad y profundidad según la región.

3. ¿Qué es el USGS y qué información ofrece sobre los temblores?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) es la entidad oficial encargada de monitorear y reportar la actividad sísmica en el país. A través de su plataforma digital, publica en tiempo real datos sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada evento.

4. ¿Qué es el sistema ShakeAlert y para qué sirve?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que detecta las primeras ondas de un sismo y envía avisos a la población antes de que se sientan las sacudidas más fuertes. Estos segundos de anticipación pueden ser clave para que las personas se protejan y se activen protocolos de emergencia.

5. ¿Dónde puedo ver el mapa de los últimos temblores en EE. UU.?

El USGS ofrece un mapa interactivo en línea, conocido como “Latest Earthquakes”, donde se pueden consultar los sismos más recientes registrados en el territorio estadounidense. Allí es posible filtrar por fecha, magnitud y ubicación para un seguimiento detallado.

6. ¿Se pueden predecir los temblores?

Hasta el momento no existe un método científico confiable que permita predecir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá un terremoto. Los sistemas actuales solo pueden detectar el inicio del sismo y emitir alertas con segundos de anticipación, pero no anticipar el evento con días u horas de ventaja.

7. ¿Qué debo hacer durante un temblor si estoy en un edificio?

Las recomendaciones generales indican no salir corriendo y resguardarse de inmediato en el interior, aplicando la técnica de “agacharse, cubrirse y sujetarse” bajo un mueble resistente. Una vez que termine el movimiento, se sugiere evacuar con calma si la estructura está estable y las salidas son seguras.

8. ¿Es más seguro salir a la calle cuando empieza a temblar?

Los especialistas advierten que, mientras dura el sismo, intentar evacuar puede exponer a caídas, objetos que se desploman o vidrios que se rompen. Por ello, se considera más seguro protegerse dentro del inmueble y salir solo cuando el temblor haya terminado y se hayan evaluado los riesgos inmediatos.

9. ¿Qué tan útiles son las réplicas y por qué ocurren?

Las réplicas son sismos de menor magnitud que se producen en la misma zona del evento principal y forman parte del proceso de reajuste de la falla. Aunque suelen ser más débiles, pueden resultar peligrosas para estructuras ya dañadas por el terremoto inicial.

10. ¿Cómo puedo prepararme ante un posible temblor?

Las autoridades recomiendan contar con un plan familiar de emergencia, un kit de suministros básicos y conocer las zonas seguras dentro del hogar o lugar de trabajo. También se sugiere informarse a través de fuentes oficiales y revisar periódicamente las rutas de evacuación y puntos de encuentro.