Los movimientos telúricos forman parte de la vida cotidiana en diversas regiones de Estados Unidos. Debido a su ubicación sobre placas tectónicas activas, el país registra sismos de distinta magnitud durante todo el año. Las zonas con mayor actividad incluyen California, Alaska, Hawái, Nevada, Texas, Nueva York, Nueva Jersey y el área metropolitana de Washington D. C., de acuerdo con los reportes del United States Geological Survey (USGS).

La vigilancia sísmica es continua y se actualiza en tiempo real mediante la plataforma oficial del USGS. Este sistema recopila información detallada sobre cada evento, incluyendo la hora exacta, la ubicación del epicentro, la profundidad y la magnitud registrada. Estos datos permiten a ciudadanos, científicos y autoridades monitorear la actividad sísmica y fortalecer las medidas de prevención ante posibles emergencias. A continuación, revisa cuáles fueron los últimos sismos este sábado 21 de febrero de 2026.

Temblor en EE.UU. hoy, domingo 22 de febrero de 2026

El United States Geological Survey publica en tiempo real el reporte de los últimos temblores registrados en Estados Unidos durante hoy, domingo 22 de febrero de 2026. Gracias a este monitoreo oficial, la población puede seguir de cerca la actividad sísmica y conocer con precisión dónde y cuándo ocurren estos movimientos.

Además de los reportes actualizados, el público puede acceder al mapa interactivo Latest Earthquakes y al sistema de alerta temprana ShakeAlert, herramientas diseñadas para enviar notificaciones segundos antes de que un sismo fuerte sea percibido. Estas tecnologías forman parte esencial de la estrategia nacional para reducir riesgos, mejorar la preparación ciudadana y facilitar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier evento sísmico.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un sismo en Estados Unidos?

Antes de un sismo

Elabora un plan familiar de emergencia y realiza simulacros con regularidad.

Identifica las zonas seguras de tu vivienda, escuela o lugar de trabajo.

Prepara un kit con linterna, agua, alimentos no perecederos, radio, medicamentos y documentos importantes.

Revisa la estructura de tu hogar y asegúrate de fijar estanterías y objetos pesados.

Infórmate sobre las rutas de evacuación locales y los puntos de reunión.

Durante un sismo

Mantén la calma y evita correr o gritar.

Si estás dentro de una edificación, agáchate, cúbrete bajo una mesa resistente y sujétate.

Aléjate de ventanas, lámparas y objetos que puedan caer.

Si te encuentras en la calle, aléjate de muros, postes o cables eléctricos.

No uses ascensores hasta que las autoridades confirmen que es seguro.

Después de un sismo

Verifica tu seguridad y la de las personas a tu alrededor.

Revisa tu vivienda por posibles daños estructurales o fugas de gas.

Mantente informado a través de medios oficiales y sigue las indicaciones de las autoridades.

Evita obstruir las vías de emergencia.

Ofrece asistencia a quienes lo necesiten, siempre que no pongas en riesgo tu integridad.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en Estados Unidos

¿Cuáles son las zonas con mayor riesgo sísmico?

Las regiones más expuestas son California, Alaska y el estado de Washington, donde convergen importantes fallas tectónicas como la de San Andrés y la zona de subducción de Cascadia.

¿Con qué frecuencia ocurren sismos en Estados Unidos?

Cada año se registran miles de temblores, aunque la mayoría son de baja magnitud y apenas perceptibles. Solo una fracción mínima supera los 5.0 grados.

¿Qué es el sistema ShakeAlert?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que detecta las ondas sísmicas iniciales y envía notificaciones a celulares y sistemas de emergencia antes de que se perciban los temblores más fuertes.

¿Puede predecirse un sismo?

No. Actualmente no existe tecnología capaz de predecir la hora o el lugar exacto en que ocurrirá un sismo. Sin embargo, el monitoreo constante ayuda a comprender mejor los patrones de actividad en cada región.

¿Dónde consultar los reportes actualizados?

Toda la información oficial sobre sismos en Estados Unidos está disponible en el sitio web del Servicio Geológico de Estados Unidos: earthquake.usgs.gov.