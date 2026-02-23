Estar informado sobre los sismos en Estados Unidos es vital para nuestra seguridad, especialmente en estados con gran presencia hispana como California, Texas y Nueva York. La actividad tectónica es constante y, aunque muchos movimientos son imperceptibles, otros pueden impactar nuestra rutina diaria en ciudades metropolitanas como Washington D. C. o Nueva Jersey. Regiones como Alaska y Hawái también reportan temblores frecuentes que son monitoreados minuto a minuto por los expertos del Servicio Geológico de EE.UU. Mantenerse alerta no es motivo de pánico, sino una forma responsable de proteger a nuestras familias ante cualquier eventualidad sísmica este año.

Para conocer los detalles exactos de cada evento, la plataforma oficial del United States Geological Survey (USGS) ofrece actualizaciones en tiempo real y mapas interactivos. Este sistema permite verificar la magnitud, la profundidad y el epicentro preciso de cualquier temblor ocurrido durante este lunes 23 de febrero de 2026. Al consultar estos datos oficiales, los residentes pueden distinguir rápidamente entre un movimiento menor y una emergencia real que requiera seguir protocolos de evacuación. La tecnología del USGS es la herramienta más confiable para fortalecer nuestra capacidad de respuesta y prevención ante los desastres naturales.

Si sentiste un movimiento hoy o quieres revisar la actividad sísmica en tu zona, aquí te presentamos el reporte detallado de los últimos sismos registrados. Encontrarás la hora exacta y el lugar de cada epicentro reportado en territorio estadounidense, desde la costa oeste hasta el noreste, durante toda la jornada. Esta información es crucial para quienes viven en áreas sensibles donde la actividad reciente ha generado dudas sobre la seguridad de infraestructuras y hogares. Sigue nuestra cobertura en vivo para estar siempre un paso adelante y recibir consejos prácticos sobre qué hacer antes, durante y después de un temblor.

Temblor en EE.UU. hoy, lunes 23 de febrero de 2026

El United States Geological Survey publica en tiempo real el reporte de los últimos temblores registrados en Estados Unidos durante hoy, lunes 23 de febrero de 2026. Gracias a este monitoreo oficial, la población puede seguir de cerca la actividad sísmica y conocer con precisión dónde y cuándo ocurren estos movimientos.

Además de los reportes actualizados, el público puede acceder al mapa interactivo Latest Earthquakes y al sistema de alerta temprana ShakeAlert, herramientas diseñadas para enviar notificaciones segundos antes de que un sismo fuerte sea percibido. Estas tecnologías forman parte esencial de la estrategia nacional para reducir riesgos, mejorar la preparación ciudadana y facilitar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier evento sísmico.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un sismo en Estados Unidos?

Antes de un sismo

Elabora un plan familiar de emergencia y realiza simulacros con regularidad.

Identifica las zonas seguras de tu vivienda, escuela o lugar de trabajo.

Prepara un kit con linterna, agua, alimentos no perecederos, radio, medicamentos y documentos importantes.

Revisa la estructura de tu hogar y asegúrate de fijar estanterías y objetos pesados.

Infórmate sobre las rutas de evacuación locales y los puntos de reunión.

Durante un sismo

Mantén la calma y evita correr o gritar.

Si estás dentro de una edificación, agáchate, cúbrete bajo una mesa resistente y sujétate.

Aléjate de ventanas, lámparas y objetos que puedan caer.

Si te encuentras en la calle, aléjate de muros, postes o cables eléctricos.

No uses ascensores hasta que las autoridades confirmen que es seguro.

Después de un sismo

Verifica tu seguridad y la de las personas a tu alrededor.

Revisa tu vivienda por posibles daños estructurales o fugas de gas.

Mantente informado a través de medios oficiales y sigue las indicaciones de las autoridades.

Evita obstruir las vías de emergencia.

Ofrece asistencia a quienes lo necesiten, siempre que no pongas en riesgo tu integridad.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en Estados Unidos

¿Cuáles son las zonas con mayor riesgo sísmico?

Las regiones más expuestas son California, Alaska y el estado de Washington, donde convergen importantes fallas tectónicas como la de San Andrés y la zona de subducción de Cascadia.

¿Con qué frecuencia ocurren sismos en Estados Unidos?

Cada año se registran miles de temblores, aunque la mayoría son de baja magnitud y apenas perceptibles. Solo una fracción mínima supera los 5.0 grados.

¿Qué es el sistema ShakeAlert?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que detecta las ondas sísmicas iniciales y envía notificaciones a celulares y sistemas de emergencia antes de que se perciban los temblores más fuertes.

¿Puede predecirse un sismo?

No. Actualmente no existe tecnología capaz de predecir la hora o el lugar exacto en que ocurrirá un sismo. Sin embargo, el monitoreo constante ayuda a comprender mejor los patrones de actividad en cada región.

¿Dónde consultar los reportes actualizados?

Toda la información oficial sobre sismos en Estados Unidos está disponible en el sitio web del Servicio Geológico de Estados Unidos: earthquake.usgs.gov.