Consulta los últimos sismos en El Salvador hoy, viernes 23 de octubre de 2026, con los reportes oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) . Sigue en esta cobertura EN VIVO la magnitud, la hora local, la profundidad y la ubicación del epicentro de los temblores reportados en el país. La actividad sísmica de El Salvador está vinculada, entre otras fuentes, a la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe y a las fallas geológicas locales, capaces de generar movimientos superficiales.

Revisa dónde tembló en El Salvador y cuáles son las características de cada sismo, según la información de la Red Sísmica Nacional. Aquí encontrarás los reportes del MARN, el seguimiento de los enjambres sísmicos y el contexto necesario para comprender por qué tiembla en territorio salvadoreño.

Temblor en El Salvador EN VIVO hoy, 23 de octubre de 2026: últimos reportes de MARN

El mapa de sismos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) permite localizar los movimientos telúricos reportados en El Salvador y consultar los detalles de cada evento. Para seguir los sismos en El Salvador hoy, viernes 23 de octubre de 2026, revisa los registros oficiales con la hora local, la magnitud, la profundidad del foco sísmico y la ubicación del epicentro. Estos datos permiten identificar dónde tembló y conocer las características de cada movimiento reportado por las autoridades salvadoreñas.

Durante este viernes 23 de octubre, consulta la plataforma oficial del MARN para comprobar los reportes disponibles y las actualizaciones que se publiquen durante la jornada. Los parámetros iniciales son preliminares: la magnitud, la profundidad y la localización del sismo pueden modificarse cuando los especialistas incorporan nuevos datos y recalculan sus estimaciones. Esta revisión forma parte del análisis sismológico y permite ofrecer información más precisa sobre cada evento.

Los terremotos más importantes registrados en California

Los terremotos de San Salvador de 1917 y 1986, el de Jucuapa y Chinameca de 1951 y los ocurridos en enero y febrero de 2001 figuran entre los episodios más destructivos de la historia sísmica de El Salvador. Su importancia no depende únicamente de la magnitud: la cercanía a zonas pobladas, la profundidad del movimiento y la vulnerabilidad de las construcciones también ayudan a explicar sus consecuencias. El análisis histórico del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) destaca especialmente el impacto humano de estos eventos.

Fecha Terremoto o zona principalmente afectada Magnitud consignada por el SNET* 7 de junio de 1917 San Salvador 6,7 28 de abril de 1919 San Salvador, La Paz y La Libertad 5,9 20 de diciembre de 1936 San Vicente 6,1 6 de mayo de 1951 Jucuapa y Chinameca 6,2 3 de mayo de 1965 San Salvador 6,0 19 de junio de 1982 Diversas zonas del territorio nacional 7,0 10 de octubre de 1986 Área Metropolitana de San Salvador 5,4 13 de enero de 2001 Amplias zonas del país, especialmente la región central y costera 7,6 13 de febrero de 2001 Zona paracentral: San Vicente, Cuscatlán, La Paz, Usulután y Cabañas 6,6

¿Por qué tiembla en El Salvador?

En El Salvador tiembla principalmente por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe y por el movimiento de las fallas geológicas locales. Estos procesos acumulan esfuerzos en las rocas; cuando ocurre una ruptura o un deslizamiento repentino, se libera energía en forma de ondas sísmicas que hacen vibrar el terreno. El país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región de intensa actividad sísmica y volcánica.

Las principales fuentes de los sismos que afectan a El Salvador son:

Interacción entre las placas de Cocos y del Caribe . Frente a la costa del Pacífico, la placa de Cocos se hunde bajo la del Caribe. Este proceso genera sismos tanto en el contacto entre ambas placas como dentro de la placa que desciende.

. Frente a la costa del Pacífico, la placa de Cocos se hunde bajo la del Caribe. Este proceso genera sismos tanto en el contacto entre ambas placas como dentro de la placa que desciende. Fallas geológicas locales . Las fracturas que atraviesan el territorio pueden producir terremotos superficiales. Aunque su magnitud no siempre es elevada, pueden causar daños importantes si ocurren cerca de ciudades y comunidades.

. Las fracturas que atraviesan el territorio pueden producir terremotos superficiales. Aunque su magnitud no siempre es elevada, pueden causar daños importantes si ocurren cerca de ciudades y comunidades. Actividad de la cadena volcánica . Los procesos asociados a los volcanes también generan sismicidad local. Sin embargo, no debe confundirse toda la actividad sísmica de la franja volcánica con movimientos causados directamente por el magma: en esa zona también actúan fallas tectónicas.

. Los procesos asociados a los volcanes también generan sismicidad local. Sin embargo, no debe confundirse toda la actividad sísmica de la franja volcánica con movimientos causados directamente por el magma: en esa zona también actúan fallas tectónicas. Sismos originados en países vecinos. Las fallas de Guatemala y Honduras constituyen otras fuentes de movimientos que pueden afectar al territorio salvadoreño.

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto?

Un terremoto puede producirse sin previo aviso, por lo que la preparación es una de las principales herramientas para reducir el riesgo.

La recomendación durante un terremoto es aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger la cabeza y el cuello, refugiarse bajo una mesa resistente y mantenerse allí hasta que termine el movimiento. FOTO DE USGS / USGS

Antes de un sismo

Prepara un plan familiar de emergencia y establece un punto de encuentro.

Ten agua, alimentos, una linterna, un botiquín y otros suministros básicos.

Fija muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Identifica los lugares más seguros dentro de tu vivienda, oficina o centro educativo.

Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

Durante un sismo

La recomendación principal es agacharse, cubrirse y sujetarse. Si estás dentro de un inmueble, busca protección debajo de una mesa o estructura resistente y protege la cabeza y el cuello.

Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. No corras hacia la salida mientras continúa el movimiento ni utilices ascensores.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan desprenderse. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que termine el movimiento.

Después de un sismo

Comprueba si hay personas heridas y revisa posibles daños solo cuando sea seguro hacerlo. Presta atención a fugas de gas, problemas eléctricos o daños estructurales.

Mantente informado mediante fuentes oficiales y permanece atento a posibles réplicas. Evita ingresar a edificios dañados hasta que las autoridades determinen que son seguros.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO