La actividad sísmica en Estados Unidos se monitorea de forma continua debido a la presencia de fallas geológicas y zonas de intensa interacción tectónica en distintas regiones del país. Este domingo 11 de octubre de 2026, los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) permiten consultar los últimos movimientos registrados, conocer sus magnitudes y profundidades, y localizar los epicentros de los eventos detectados por la red de vigilancia sísmica.

El USGS recopila y analiza las señales procedentes de estaciones de monitoreo para determinar las características de cada terremoto. Entre los principales datos figuran la hora de ocurrencia, la ubicación, la magnitud y la profundidad del movimiento. Estos parámetros pueden revisarse durante los primeros minutos, a medida que los especialistas procesan nuevas señales y perfeccionan los cálculos iniciales.

La distribución de los terremotos varía según las condiciones geológicas de cada región. California registra movimientos asociados con sus sistemas de fallas; Alaska presenta una intensa actividad vinculada con la interacción de placas tectónicas, mientras que Hawái también experimenta sismos relacionados con los procesos volcánicos. Otros estados pueden registrar terremotos, incluso lejos de los límites de placas más conocidos.

La magnitud no determina por sí sola cómo se percibe un sismo. La profundidad del foco, la distancia respecto de las poblaciones y las características del suelo influyen en la intensidad de la sacudida y sus posibles efectos. Por ello, dos terremotos de magnitud similar pueden sentirse de manera diferente según el lugar donde ocurran y las condiciones del entorno.

Últimos sismos en Estados Unidos hoy, domingo 11 de octubre de 2026

El catálogo del USGS permite consultar los últimos terremotos registrados en Estados Unidos durante la jornada, con información sobre la magnitud, la profundidad, la hora y la ubicación del epicentro. Para conocer los eventos más recientes, es importante revisar los datos oficiales actualizados y distinguir entre la hora en que ocurrió cada sismo y la hora en que se publicó su reporte.

Los parámetros iniciales pueden cambiar cuando se incorporan nuevas señales de las estaciones sísmicas. Estas revisiones permiten precisar la localización y las características de cada movimiento, así como diferenciar los eventos detectados únicamente por los instrumentos de aquellos que llegan a ser percibidos por la población.

El monitoreo permanente contribuye a mejorar el conocimiento sobre la actividad sísmica y los riesgos asociados en las distintas regiones del país. Aunque no es posible predecir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá un terremoto, consultar las fuentes oficiales ayuda a seguir los movimientos registrados y acceder a información verificada sobre cada evento.

¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?

Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.

Durante un sismo, la recomendación es agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine la sacudida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos

¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.

¿Qué es el USGS?

El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.

¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?

El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.

ShakeAlert es el sistema de alerta temprana que detecta terremotos en curso y puede enviar avisos antes de que las sacudidas más fuertes lleguen a determinadas zonas de California, dando a la población unos segundos para ponerse a salvo. FOTO DE USGS / USGS

¿Se pueden predecir los terremotos?

No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.

¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?

La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.