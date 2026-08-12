El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) es la fuente oficial que monitorea cada temblor que se produce en territorio estadounidense, desde microeventos cerca de zonas rurales hasta movimientos percibidos en grandes áreas metropolitanas. A través de su plataforma en línea, los registros telúricos se actualizan en tiempo real con datos clave: hora exacta del evento, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro hoy, jueves 13 de agosto de 2026. Este sistema permite identificar rápidamente cuál fue el último sismo del día y en qué parte del país se produjo. Para quienes viven en estados con actividad frecuente, como California, Alaska o Hawái, la herramienta se ha convertido en una referencia cotidiana de seguridad y seguimiento.

El mapa interactivo del USGS muestra en pantalla la distribución de los temblores recientes y marca con precisión el epicentro de cada evento. Al seleccionar un punto, el usuario puede conocer la magnitud, la profundidad y las coordenadas geográficas, además de verificar si el sismo se produjo cerca de áreas pobladas. Esta visualización geoespacial ayuda a entender el comportamiento de las fallas tectónicas activas en la Costa Oeste y en regiones como Alaska, Hawái o Puerto Rico. Para autoridades locales y servicios de emergencia, el mapa funciona como apoyo técnico para evaluar posibles impactos. Para ciudadanos, ofrece una forma directa de revisar si el movimiento que sintieron coincide con un registro oficial.

En jornadas recientes, los reportes sísmicos de Estados Unidos han mantenido un patrón de baja a moderada intensidad, típico de zonas con alta dinámica tectónica. California concentra buena parte de los microtemblores diarios en la franja del Pacífico, con eventos frecuentes cerca de áreas como The Geysers, Salton City y el desierto de Mojave. Alaska registra sismos vinculados a procesos de subducción y actividad volcánica, mientras que Hawái presenta movimientos asociados a sus sistemas volcánicos insulares. Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses también muestran actividad relacionada con la interacción de placas en la cuenca del Caribe. En la mayoría de casos, se trata de temblores de baja magnitud que rara vez generan daños significativos.

Aunque los listados del USGS pueden acumular decenas o incluso cientos de eventos en 24 horas, la mayor parte de esos temblores pasa inadvertida para la población. La magnitud de muchos sismos diarios se sitúa en rangos inferiores que no alcanzan a provocar vibraciones claras en viviendas u oficinas. De hecho, sólo una fracción de movimientos llega a ser reportada como “sentida” por residentes en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle o Las Vegas. El portal oficial permite filtrar los registros por magnitud y localización, lo que ayuda a identificar si un sismo estuvo cerca de centros urbanos. Esa información es útil para estimar cuántas observaciones humanas podría haber generado cada evento.

El seguimiento permanente de la actividad sísmica permite detectar patrones inusuales, como enjambres de pequeños temblores en una región específica o cambios en la frecuencia de eventos de cierta magnitud. A partir del análisis de series temporales, especialistas pueden evaluar si un movimiento mayor podría generar réplicas y ajustar sus modelos de riesgo. En situaciones donde los datos señalan una posible amenaza, las agencias responsables coordinan la emisión de avisos técnicos a gobiernos locales y organismos de protección civil. Para estados con alta exposición sísmica, este trabajo científico continuo es clave para mejorar protocolos de respuesta y fortalecer la cultura de prevención entre residentes y autoridades.

Últimos temblores en Estados Unidos hoy, jueves 13 de agosto de 2026

Esta cobertura seguirá las actualizaciones oficiales publicadas por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

¿Cuál fue el último temblor reportado por el USGS?

El último sismo registrado en Estados Unidos puede variar constantemente debido a la actividad sísmica que se reporta a lo largo del día.

Por esa razón, esta cobertura EN VIVO actualiza los registros oficiales conforme son publicados por el USGS, incluyendo información sobre magnitud, epicentro, profundidad y hora exacta del evento más reciente detectado por la red sísmica nacional.

Los reportes oficiales incluyen:

Magnitud del sismo.

Hora exacta del evento.

Ubicación del epicentro.

Profundidad.

Coordenadas geográficas.

Información sobre percepción y posibles réplicas cuando corresponde.

¿Cuántos sismos ocurren cada día en Estados Unidos?

El USGS detecta diariamente decenas e incluso cientos de movimientos sísmicos de distintas magnitudes.

La mayoría corresponde a eventos menores que pasan desapercibidos para la población. Sin embargo, todos son registrados por las estaciones sismológicas y forman parte de los estudios científicos que permiten comprender mejor el comportamiento tectónico del país.

¿Por qué ocurren tantos sismos en California?

California es uno de los estados con mayor actividad sísmica de Estados Unidos debido a que se encuentra sobre el límite entre la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte.

La famosa falla de San Andrés forma parte de un extenso sistema de fallas activas que atraviesa el estado y que libera energía constantemente mediante pequeños, medianos y, en ocasiones, grandes terremotos.

Los especialistas consideran que California seguirá registrando actividad sísmica relevante durante las próximas décadas debido a su ubicación geológica.

Mapa de la falla de San Andrés, lugar donde ocurren la mayor cantidad sismos en el estado de California, Estados Unidos. (Foto: latimes.com)

¿Qué es ShakeAlert y cómo funciona?

ShakeAlert es el sistema oficial de alerta temprana de terremotos desarrollado para la costa oeste de Estados Unidos.

Su tecnología detecta un sismo en sus primeros segundos y envía advertencias automáticas antes de que las ondas sísmicas más fuertes alcancen determinadas ciudades.

Las alertas pueden recibirse mediante:

MyShake .

. Wireless Emergency Alerts (WEA) .

. Android Earthquake Alerts .

. Sistemas de emergencia estatales compatibles.

Dependiendo de la distancia al epicentro, las personas pueden recibir algunos segundos de anticipación para ponerse a salvo.

Imagen de la app MyShake que emite alertas sísmicas segundos antes de un fuerte sismo en los estados de California, Oregón y Washington DC. (Foto: myshake.berkeley.edu)

¿Cuáles son los estados de EE.UU. con mayor actividad sísmica?

Los registros históricos muestran que las regiones con más movimientos sísmicos son:

Alaska .

. California .

. Hawái .

. Nevada .

. Washington .

. Utah .

. Puerto Rico.

Estas zonas concentran gran parte de la actividad tectónica estadounidense debido a su ubicación geológica y a la presencia de importantes sistemas de fallas activas.

El USGS presentó su nuevo informe sobre las zonas de sismicidad del territorio estadounidense donde hay alta probabilidad de producirse un fuerte temblor. (Foto: USGS)

¿Qué hacer antes de un sismo?

Elaborar un plan familiar de emergencia.

Identificar zonas seguras dentro de casa.

Preparar un kit de emergencia.

Asegurar muebles, estanterías y objetos pesados.

Conocer las rutas de evacuación.

Mantener actualizados los números de emergencia.

¿Qué hacer durante un sismo?

Las autoridades estadounidenses recomiendan la estrategia:

Drop, Cover and Hold On

Agáchate .

. Cúbrete debajo de una mesa resistente.

debajo de una mesa resistente. Sujétate hasta que termine el movimiento.

Además:

Mantente alejado de ventanas.

No utilices ascensores.

Evita correr mientras el suelo continúa moviéndose.

Protege tu cabeza y cuello.

¿Qué hacer después de un terremoto?

Verifica si hay personas heridas.

Revisa posibles daños estructurales.

Comprueba si existen fugas de gas.

Prepárate para posibles réplicas.

Mantente informado mediante fuentes oficiales.

Sigue las instrucciones de las autoridades locales.

¿Se pueden predecir los terremotos?

No.

Actualmente no existe ningún método científico capaz de predecir con precisión cuándo ocurrirá un terremoto, dónde se producirá o cuál será su magnitud.

Los sistemas modernos de monitoreo permiten detectar rápidamente un evento una vez iniciado y emitir alertas tempranas en determinadas regiones, pero no anticipar un terremoto antes de que ocurra.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los sismos en Estados Unidos

¿Cuál fue el último temblor registrado hoy en Estados Unidos?

La información se actualiza constantemente a través de los reportes oficiales del USGS. Esta cobertura incorpora los datos más recientes conforme son publicados por la agencia.

¿Qué estado registra más terremotos cada año?

Alaska suele liderar el número de sismos registrados anualmente en Estados Unidos debido a su intensa actividad tectónica.

¿California puede sufrir un gran terremoto?

Sí. Debido a la presencia de importantes fallas geológicas activas, California mantiene una actividad sísmica constante y continúa siendo una de las regiones más vigiladas por los especialistas.

¿Qué aplicación envía alertas de terremotos?

Las más conocidas son MyShake, Wireless Emergency Alerts (WEA) y Android Earthquake Alerts, dependiendo del dispositivo y la ubicación del usuario.

¿Se puede saber cuándo ocurrirá un terremoto?

No. La ciencia actual no permite predecir el momento exacto, la ubicación ni la magnitud de un terremoto antes de que suceda.