El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) continúa con el monitoreo de la actividad sísmica durante este jueves 17 de septiembre de 2026, ofreciendo información actualizada sobre los temblores en Estados Unidos registrados en las últimas horas. Mediante su red de estaciones y sistemas de vigilancia sísmica, el USGS recopila datos como la magnitud, profundidad, hora y ubicación del epicentro de cada sismo en Estados Unidos, permitiendo consultar en tiempo real los movimientos telúricos detectados en diferentes regiones del país. Esta información es especialmente relevante para las zonas cercanas a fallas tectónicas activas, desde la costa del Pacífico hasta Alaska y otros territorios insulares, donde la actividad sísmica puede registrarse con mayor frecuencia. Los reportes oficiales del USGS permiten conocer los últimos temblores en Estados Unidos, verificar dónde ocurrió cada terremoto y mantenerse informado sobre la actividad sísmica registrada durante el día.

La herramienta interactiva del USGS despliega mapas geoespaciales que permiten visualizar la concentración de los eventos más recientes en estados clave como California, Alaska y Hawái. Al seleccionar cada punto en el mapa, los usuarios acceden al cálculo inmediato de la profundidad y las coordenadas geográficas del evento sísmico. Esta información oficial ayuda a determinar rápidamente si la liberación de energía ocurrió cerca de áreas altamente pobladas o en zonas rurales apartadas. Tanto autoridades de protección civil como ciudadanos encuentran en esta plataforma un recurso verificado para evaluar posibles impactos en la infraestructura local.

Durante las primeras horas de esta jornada, los registros muestran un comportamiento dentro de los parámetros habituales de baja y moderada intensidad en la franja occidental. California concentra la mayor parte de los microsismos cotidianos en sectores recurrentes como The Geysers, Salton City y el desierto de Mojave. En el caso de Alaska, los movimientos responden a procesos de subducción activa, mientras que en Hawái y Puerto Rico obedecen a dinámicas volcánicas e interacciones de placas caribeñas. La inmensa mayoría de estos eventos telúricos se mantienen en rangos menores que no representan riesgo directo de daños.

A pesar de que los sensores del USGS llegan a contabilizar docenas de sacudidas en un lapso de 24 horas, casi la totalidad de estos movimientos resultan imperceptibles para la población urbana. Únicamente una pequeña fracción de los sismos diarios genera vibraciones suficientes para ser notadas por residentes en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle o Las Vegas. El portal técnico permite filtrar las búsquedas por magnitud y ubicación geográfica exacta para identificar cuáles eventos sísmicos generaron reportes ciudadanos. Esta segmentación facilita distinguir entre la actividad microtectónica regular y aquellos temblores que exigen atención preventiva.

El análisis continuo de las series temporales permite a los sismólogos detectar enjambres anómalos o fluctuaciones en la frecuencia sísmica de regiones específicas del país. Al identificar variaciones en las fallas activas, los organismos de emergencia pueden coordinar avisos técnicos oportunos y evaluar la posibilidad de réplicas secundarias. Esta labor científica permanente no solo fortalece la capacidad de respuesta de los gobiernos estatales y locales ante eventualidades, sino que refuerza la cultura de prevención sísmica entre las comunidades residentes en Estados Unidos.

Últimos temblores en Estados Unidos hoy, jueves 17 de septiembre de 2026

Esta cobertura seguirá las actualizaciones oficiales publicadas por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

¿Cuál fue el último temblor reportado por el USGS?

El último sismo registrado en Estados Unidos puede variar constantemente debido a la actividad sísmica que se reporta a lo largo del día.

Por esa razón, esta cobertura EN VIVO actualiza los registros oficiales conforme son publicados por el USGS, incluyendo información sobre magnitud, epicentro, profundidad y hora exacta del evento más reciente detectado por la red sísmica nacional.

Los reportes oficiales incluyen:

Magnitud del sismo.

Hora exacta del evento.

Ubicación del epicentro.

Profundidad.

Coordenadas geográficas.

Información sobre percepción y posibles réplicas cuando corresponde.

¿Cuántos sismos ocurren cada día en Estados Unidos?

El USGS detecta diariamente decenas e incluso cientos de movimientos sísmicos de distintas magnitudes.

La mayoría corresponde a eventos menores que pasan desapercibidos para la población. Sin embargo, todos son registrados por las estaciones sismológicas y forman parte de los estudios científicos que permiten comprender mejor el comportamiento tectónico del país.

¿Por qué ocurren tantos sismos en California?

California es uno de los estados con mayor actividad sísmica de Estados Unidos debido a que se encuentra sobre el límite entre la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte.

La famosa falla de San Andrés forma parte de un extenso sistema de fallas activas que atraviesa el estado y que libera energía constantemente mediante pequeños, medianos y, en ocasiones, grandes terremotos.

Los especialistas consideran que California seguirá registrando actividad sísmica relevante durante las próximas décadas debido a su ubicación geológica.

Mapa de la falla de San Andrés, lugar donde ocurren la mayor cantidad sismos en el estado de California, Estados Unidos. (Foto: latimes.com)

¿Qué es ShakeAlert y cómo funciona?

ShakeAlert es el sistema oficial de alerta temprana de terremotos desarrollado para la costa oeste de Estados Unidos.

Su tecnología detecta un sismo en sus primeros segundos y envía advertencias automáticas antes de que las ondas sísmicas más fuertes alcancen determinadas ciudades.

Las alertas pueden recibirse mediante:

MyShake .

. Wireless Emergency Alerts (WEA) .

. Android Earthquake Alerts .

. Sistemas de emergencia estatales compatibles.

Dependiendo de la distancia al epicentro, las personas pueden recibir algunos segundos de anticipación para ponerse a salvo.

Imagen de la app MyShake que emite alertas sísmicas segundos antes de un fuerte sismo en los estados de California, Oregón y Washington DC. (Foto: myshake.berkeley.edu)

¿Cuáles son los estados de EE.UU. con mayor actividad sísmica?

Los registros históricos muestran que las regiones con más movimientos sísmicos son:

Alaska .

. California .

. Hawái .

. Nevada .

. Washington .

. Utah .

. Puerto Rico.

Estas zonas concentran gran parte de la actividad tectónica estadounidense debido a su ubicación geológica y a la presencia de importantes sistemas de fallas activas.

El USGS presentó su nuevo informe sobre las zonas de sismicidad del territorio estadounidense donde hay alta probabilidad de producirse un fuerte temblor. (Foto: USGS)

¿Qué hacer antes de un sismo?

Elaborar un plan familiar de emergencia.

Identificar zonas seguras dentro de casa.

Preparar un kit de emergencia.

Asegurar muebles, estanterías y objetos pesados.

Conocer las rutas de evacuación.

Mantener actualizados los números de emergencia.

¿Qué hacer durante un sismo?

Las autoridades estadounidenses recomiendan la estrategia:

Drop, Cover and Hold On

Agáchate .

. Cúbrete debajo de una mesa resistente.

debajo de una mesa resistente. Sujétate hasta que termine el movimiento.

Además:

Mantente alejado de ventanas.

No utilices ascensores.

Evita correr mientras el suelo continúa moviéndose.

Protege tu cabeza y cuello.

¿Qué hacer después de un terremoto?

Verifica si hay personas heridas.

Revisa posibles daños estructurales.

Comprueba si existen fugas de gas.

Prepárate para posibles réplicas.

Mantente informado mediante fuentes oficiales.

Sigue las instrucciones de las autoridades locales.

¿Se pueden predecir los terremotos?

No.

Actualmente no existe ningún método científico capaz de predecir con precisión cuándo ocurrirá un terremoto, dónde se producirá o cuál será su magnitud.

Los sistemas modernos de monitoreo permiten detectar rápidamente un evento una vez iniciado y emitir alertas tempranas en determinadas regiones, pero no anticipar un terremoto antes de que ocurra.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los sismos en Estados Unidos

¿Cuál fue el último temblor registrado hoy en Estados Unidos?

La información se actualiza constantemente a través de los reportes oficiales del USGS. Esta cobertura incorpora los datos más recientes conforme son publicados por la agencia.

¿Qué estado registra más terremotos cada año?

Alaska suele liderar el número de sismos registrados anualmente en Estados Unidos debido a su intensa actividad tectónica.

¿California puede sufrir un gran terremoto?

Sí. Debido a la presencia de importantes fallas geológicas activas, California mantiene una actividad sísmica constante y continúa siendo una de las regiones más vigiladas por los especialistas.

¿Qué aplicación envía alertas de terremotos?

Las más conocidas son MyShake, Wireless Emergency Alerts (WEA) y Android Earthquake Alerts, dependiendo del dispositivo y la ubicación del usuario.

¿Se puede saber cuándo ocurrirá un terremoto?

No. La ciencia actual no permite predecir el momento exacto, la ubicación ni la magnitud de un terremoto antes de que suceda.

La peligrosidad sísmica es el riesgo asociado a los terremotos potenciales en una zona determinada, y un mapa de peligrosidad sísmica muestra los riesgos relativos en diferentes zonas.

SOBRE EL AUTOR Piero Hatto - Analista SEO Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

Bibliografía de sismos en Estados Unidos