El monitoreo en tiempo real del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mantiene un rastreo estricto sobre la actividad sísmica del país este sábado 19 de septiembre de 2026. Mediante su extensa red de sensores tectónicos, la agencia federal actualiza minuto a minuto la magnitud, profundidad y ubicación exacta de los temblores. Este sistema resulta indispensable para territorios de alta vulnerabilidad como California, Alaska, Nevada y Hawái, donde los movimientos telúricos integran el ciclo geológico diario. La consulta directa de esta base de datos oficial permite a los residentes confirmar el impacto real en sus comunidades y evitar la desinformación durante emergencias.

Los mapas interactivos de la dependencia facilitan la identificación inmediata de cada epicentro, delimitando si el evento golpeó zonas urbanas pobladas o áreas remotas. La Costa Oeste experimenta la mayor fricción debido al constante roce entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica, generando un flujo incesante de reportes. Mientras California documenta decenas de microsismos a lo largo de sus fallas activas, Alaska lidia con movimientos por subducción y Hawái reporta temblores ligados a su dinámica volcánica. Esta segmentación geoespacial resulta crucial para que los equipos de protección civil coordinen operativos si las magnitudes superan los umbrales de riesgo local.

A pesar de que los sismógrafos detectan múltiples anomalías cada veinticuatro horas, la inmensa mayoría de estos eventos transcurren sin ser percibidos por los ciudadanos ni causar daños materiales. Apenas una fracción mínima genera sacudidas superficiales en metrópolis clave del Pacífico norteamericano como Los Ángeles, San Francisco, Seattle o Anchorage. Ante cualquier percepción de movimiento, los especialistas recomiendan verificar la hora exacta y magnitud exclusivamente a través de los canales oficiales del USGS. Este rigor científico permanente no solo desmiente rumores infundados en redes sociales, sino que es fundamental para proyectar posibles secuencias de réplicas y perfeccionar los protocolos de evacuación.

Últimos temblores en Estados Unidos hoy, sábado 19 de septiembre de 2026

Esta cobertura seguirá las actualizaciones oficiales publicadas por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

¿Cuál fue el último temblor reportado por el USGS?

El último sismo registrado en Estados Unidos puede variar constantemente debido a la actividad sísmica que se reporta a lo largo del día.

Por esa razón, esta cobertura EN VIVO actualiza los registros oficiales conforme son publicados por el USGS, incluyendo información sobre magnitud, epicentro, profundidad y hora exacta del evento más reciente detectado por la red sísmica nacional.

Los reportes oficiales incluyen:

Magnitud del sismo.

Hora exacta del evento.

Ubicación del epicentro.

Profundidad.

Coordenadas geográficas.

Información sobre percepción y posibles réplicas cuando corresponde.

¿Cuántos sismos ocurren cada día en Estados Unidos?

El USGS detecta diariamente decenas e incluso cientos de movimientos sísmicos de distintas magnitudes.

La mayoría corresponde a eventos menores que pasan desapercibidos para la población. Sin embargo, todos son registrados por las estaciones sismológicas y forman parte de los estudios científicos que permiten comprender mejor el comportamiento tectónico del país.

¿Por qué ocurren tantos sismos en California?

California es uno de los estados con mayor actividad sísmica de Estados Unidos debido a que se encuentra sobre el límite entre la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte.

La famosa falla de San Andrés forma parte de un extenso sistema de fallas activas que atraviesa el estado y que libera energía constantemente mediante pequeños, medianos y, en ocasiones, grandes terremotos.

Los especialistas consideran que California seguirá registrando actividad sísmica relevante durante las próximas décadas debido a su ubicación geológica.

Mapa de la falla de San Andrés, lugar donde ocurren la mayor cantidad sismos en el estado de California, Estados Unidos. (Foto: latimes.com)

¿Qué es ShakeAlert y cómo funciona?

ShakeAlert es el sistema oficial de alerta temprana de terremotos desarrollado para la costa oeste de Estados Unidos.

Su tecnología detecta un sismo en sus primeros segundos y envía advertencias automáticas antes de que las ondas sísmicas más fuertes alcancen determinadas ciudades.

Las alertas pueden recibirse mediante:

MyShake .

. Wireless Emergency Alerts (WEA) .

. Android Earthquake Alerts .

. Sistemas de emergencia estatales compatibles.

Dependiendo de la distancia al epicentro, las personas pueden recibir algunos segundos de anticipación para ponerse a salvo.

Imagen de la app MyShake que emite alertas sísmicas segundos antes de un fuerte sismo en los estados de California, Oregón y Washington DC. (Foto: myshake.berkeley.edu)

¿Cuáles son los estados de EE.UU. con mayor actividad sísmica?

Los registros históricos muestran que las regiones con más movimientos sísmicos son:

Alaska .

. California .

. Hawái .

. Nevada .

. Washington .

. Utah .

. Puerto Rico.

Estas zonas concentran gran parte de la actividad tectónica estadounidense debido a su ubicación geológica y a la presencia de importantes sistemas de fallas activas.

El USGS presentó su nuevo informe sobre las zonas de sismicidad del territorio estadounidense donde hay alta probabilidad de producirse un fuerte temblor. (Foto: USGS)

¿Qué hacer antes de un sismo?

Elaborar un plan familiar de emergencia.

Identificar zonas seguras dentro de casa.

Preparar un kit de emergencia.

Asegurar muebles, estanterías y objetos pesados.

Conocer las rutas de evacuación.

Mantener actualizados los números de emergencia.

¿Qué hacer durante un sismo?

Las autoridades estadounidenses recomiendan la estrategia:

Drop, Cover and Hold On

Agáchate .

. Cúbrete debajo de una mesa resistente.

debajo de una mesa resistente. Sujétate hasta que termine el movimiento.

Además:

Mantente alejado de ventanas.

No utilices ascensores.

Evita correr mientras el suelo continúa moviéndose.

Protege tu cabeza y cuello.

¿Qué hacer después de un terremoto?

Verifica si hay personas heridas.

Revisa posibles daños estructurales.

Comprueba si existen fugas de gas.

Prepárate para posibles réplicas.

Mantente informado mediante fuentes oficiales.

Sigue las instrucciones de las autoridades locales.

¿Se pueden predecir los terremotos?

No.

Actualmente no existe ningún método científico capaz de predecir con precisión cuándo ocurrirá un terremoto, dónde se producirá o cuál será su magnitud.

Los sistemas modernos de monitoreo permiten detectar rápidamente un evento una vez iniciado y emitir alertas tempranas en determinadas regiones, pero no anticipar un terremoto antes de que ocurra.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los sismos en Estados Unidos

¿Cuál fue el último temblor registrado hoy en Estados Unidos?

La información se actualiza constantemente a través de los reportes oficiales del USGS. Esta cobertura incorpora los datos más recientes conforme son publicados por la agencia.

¿Qué estado registra más terremotos cada año?

Alaska suele liderar el número de sismos registrados anualmente en Estados Unidos debido a su intensa actividad tectónica.

¿California puede sufrir un gran terremoto?

Sí. Debido a la presencia de importantes fallas geológicas activas, California mantiene una actividad sísmica constante y continúa siendo una de las regiones más vigiladas por los especialistas.

¿Qué aplicación envía alertas de terremotos?

Las más conocidas son MyShake, Wireless Emergency Alerts (WEA) y Android Earthquake Alerts, dependiendo del dispositivo y la ubicación del usuario.

¿Se puede saber cuándo ocurrirá un terremoto?

No. La ciencia actual no permite predecir el momento exacto, la ubicación ni la magnitud de un terremoto antes de que suceda.

La peligrosidad sísmica es el riesgo asociado a los terremotos potenciales en una zona determinada, y un mapa de peligrosidad sísmica muestra los riesgos relativos en diferentes zonas.

SOBRE EL AUTOR Ronie Bautista Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

Bibliografía de sismos en Estados Unidos