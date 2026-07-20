El United States Geological Survey (USGS) publica actualizaciones en tiempo real sobre la actividad sísmica en Estados Unidos, mostrando magnitud, profundidad y coordenadas de cada evento. Su mapa interactivo permite verificar rápidamente la ubicación del epicentro y el alcance geográfico del temblor, una herramienta clave para autoridades locales y ciudadanos preocupados por la seguridad pública.

En la jornada del martes 21 de julio de 2026 predomina actividad de baja a moderada intensidad, un patrón común en zonas con fallas tectónicas activas. California registra la mayor cantidad de microtemblores en la Costa Oeste; Alaska y Hawái continúan con actividad asociada a procesos volcánicos; y Puerto Rico mantiene movimientos por la dinámica de la cuenca del Caribe.

La mayoría de los sismos diarios son imperceptibles y no comprometen la integridad de estructuras. No obstante, el USGS permite filtrar eventos por proximidad a centros urbanos como Los Ángeles, San Francisco y Seattle para evaluar si un movimiento fue sentido en áreas densamente pobladas y estimar el número potencial de observaciones humanas.

El monitoreo científico permanente es crucial para detectar enjambres, anomalías o eventos precursores. El análisis de series temporales facilita estimaciones sobre réplicas y mejora la coordinación de respuesta de equipos estatales y locales. Cuando los datos indican riesgo real, las agencias responsables emiten avisos técnicos a la población.

Últimos temblores en Estados Unidos hoy, martes 21 de julio de 2026

Esta cobertura seguirá las actualizaciones oficiales publicadas por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

¿Cuál fue el último temblor reportado por el USGS?

El último sismo registrado en Estados Unidos puede variar constantemente debido a la actividad sísmica que se reporta a lo largo del día.

Por esa razón, esta cobertura EN VIVO actualiza los registros oficiales conforme son publicados por el USGS, incluyendo información sobre magnitud, epicentro, profundidad y hora exacta del evento más reciente detectado por la red sísmica nacional.

Los reportes oficiales incluyen:

Magnitud del sismo.

Hora exacta del evento.

Ubicación del epicentro.

Profundidad.

Coordenadas geográficas.

Información sobre percepción y posibles réplicas cuando corresponde.

¿Cuántos sismos ocurren cada día en Estados Unidos?

El USGS detecta diariamente decenas e incluso cientos de movimientos sísmicos de distintas magnitudes.

La mayoría corresponde a eventos menores que pasan desapercibidos para la población. Sin embargo, todos son registrados por las estaciones sismológicas y forman parte de los estudios científicos que permiten comprender mejor el comportamiento tectónico del país.

¿Por qué ocurren tantos sismos en California?

California es uno de los estados con mayor actividad sísmica de Estados Unidos debido a que se encuentra sobre el límite entre la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte.

La famosa falla de San Andrés forma parte de un extenso sistema de fallas activas que atraviesa el estado y que libera energía constantemente mediante pequeños, medianos y, en ocasiones, grandes terremotos.

Los especialistas consideran que California seguirá registrando actividad sísmica relevante durante las próximas décadas debido a su ubicación geológica.

Mapa de la falla de San Andrés, lugar donde ocurren la mayor cantidad sismos en el estado de California, Estados Unidos. (Foto: latimes.com)

¿Qué es ShakeAlert y cómo funciona?

ShakeAlert es el sistema oficial de alerta temprana de terremotos desarrollado para la costa oeste de Estados Unidos.

Su tecnología detecta un sismo en sus primeros segundos y envía advertencias automáticas antes de que las ondas sísmicas más fuertes alcancen determinadas ciudades.

Las alertas pueden recibirse mediante:

MyShake .

. Wireless Emergency Alerts (WEA) .

. Android Earthquake Alerts .

. Sistemas de emergencia estatales compatibles.

Dependiendo de la distancia al epicentro, las personas pueden recibir algunos segundos de anticipación para ponerse a salvo.

Imagen de la app MyShake que emite alertas sísmicas segundos antes de un fuerte sismo en los estados de California, Oregón y Washington DC. (Foto: myshake.berkeley.edu)

¿Cuáles son los estados de EE.UU. con mayor actividad sísmica?

Los registros históricos muestran que las regiones con más movimientos sísmicos son:

Alaska .

. California .

. Hawái .

. Nevada .

. Washington .

. Utah .

. Puerto Rico.

Estas zonas concentran gran parte de la actividad tectónica estadounidense debido a su ubicación geológica y a la presencia de importantes sistemas de fallas activas.

El USGS presentó su nuevo informe sobre las zonas de sismicidad del territorio estadounidense donde hay alta probabilidad de producirse un fuerte temblor. (Foto: USGS)

¿Qué hacer antes de un sismo?

Elaborar un plan familiar de emergencia.

Identificar zonas seguras dentro de casa.

Preparar un kit de emergencia.

Asegurar muebles, estanterías y objetos pesados.

Conocer las rutas de evacuación.

Mantener actualizados los números de emergencia.

¿Qué hacer durante un sismo?

Las autoridades estadounidenses recomiendan la estrategia:

Drop, Cover and Hold On

Agáchate .

. Cúbrete debajo de una mesa resistente.

debajo de una mesa resistente. Sujétate hasta que termine el movimiento.

Además:

Mantente alejado de ventanas.

No utilices ascensores.

Evita correr mientras el suelo continúa moviéndose.

Protege tu cabeza y cuello.

¿Qué hacer después de un terremoto?

Verifica si hay personas heridas.

Revisa posibles daños estructurales.

Comprueba si existen fugas de gas.

Prepárate para posibles réplicas.

Mantente informado mediante fuentes oficiales.

Sigue las instrucciones de las autoridades locales.

¿Se pueden predecir los terremotos?

No.

Actualmente no existe ningún método científico capaz de predecir con precisión cuándo ocurrirá un terremoto, dónde se producirá o cuál será su magnitud.

Los sistemas modernos de monitoreo permiten detectar rápidamente un evento una vez iniciado y emitir alertas tempranas en determinadas regiones, pero no anticipar un terremoto antes de que ocurra.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los sismos en Estados Unidos

¿Cuál fue el último temblor registrado hoy en Estados Unidos?

La información se actualiza constantemente a través de los reportes oficiales del USGS. Esta cobertura incorpora los datos más recientes conforme son publicados por la agencia.

¿Qué estado registra más terremotos cada año?

Alaska suele liderar el número de sismos registrados anualmente en Estados Unidos debido a su intensa actividad tectónica.

¿California puede sufrir un gran terremoto?

Sí. Debido a la presencia de importantes fallas geológicas activas, California mantiene una actividad sísmica constante y continúa siendo una de las regiones más vigiladas por los especialistas.

¿Qué aplicación envía alertas de terremotos?

Las más conocidas son MyShake, Wireless Emergency Alerts (WEA) y Android Earthquake Alerts, dependiendo del dispositivo y la ubicación del usuario.

¿Se puede saber cuándo ocurrirá un terremoto?

No. La ciencia actual no permite predecir el momento exacto, la ubicación ni la magnitud de un terremoto antes de que suceda.

La peligrosidad sísmica es el riesgo asociado a los terremotos potenciales en una zona determinada, y un mapa de peligrosidad sísmica muestra los riesgos relativos en diferentes zonas.

SOBRE EL AUTOR Ronie Bautista Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

Bibliografía de sismos en Estados Unidos