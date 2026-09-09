Un mapa sísmico de Estados Unidos puede cambiar constantemente. Nuevos eventos se incorporan en distintas regiones del país mientras los especialistas analizan las señales captadas por una extensa red de estaciones de monitoreo. Muchos de estos movimientos son de magnitud baja y pasan inadvertidos para la población, aunque otros pueden generar sacudidas perceptibles y, dependiendo de sus características, ocasionar daños o activar protocolos de respuesta.

El seguimiento de esta actividad depende en gran medida del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), organismo encargado de recopilar, procesar y difundir información procedente de su red de observación sísmica. Estos registros permiten determinar la hora de ocurrencia, localizar el epicentro, calcular la magnitud y estimar la profundidad de cada terremoto. Los primeros parámetros son preliminares y pueden modificarse conforme avanza el análisis técnico.

La actividad sísmica tampoco se distribuye de manera uniforme en todo Estados Unidos. California concentra algunos de los sistemas de fallas más conocidos del país; Alaska destaca por su elevada actividad tectónica; y Hawái presenta una dinámica particular, relacionada en parte con sus procesos volcánicos. Sin embargo, los terremotos también pueden producirse en otras regiones, incluso lejos de los principales límites entre placas tectónicas.

La magnitud es solo uno de los factores que permite evaluar cómo puede sentirse un sismo. La profundidad del foco, la distancia respecto de las áreas pobladas, el tipo de suelo y las características de las construcciones pueden influir de manera decisiva en sus efectos. Por ello, dos terremotos de magnitud similar pueden generar respuestas muy diferentes en la superficie.

Últimos sismos reportados en Estados Unidos hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026

El registro sísmico permite consultar los principales parámetros de los terremotos detectados durante la jornada, como la hora del evento, la magnitud, la profundidad, la ubicación del epicentro y las zonas donde el movimiento pudo haber sido percibido. Esta información ayuda a distinguir entre pequeños movimientos detectados únicamente por instrumentos y aquellos que, por su ubicación y características, pudieron sentirse entre la población o generar algún tipo de afectación.

Más allá de la consulta inmediata, estos registros permiten estudiar el comportamiento de las fallas, comparar las sacudidas entre distintas localidades y mejorar la evaluación de la amenaza sísmica en Estados Unidos. Aunque la ciencia todavía no puede predecir con precisión la fecha, la hora y el lugar exacto de un terremoto, la vigilancia permanente de la actividad sísmica es fundamental para comprender estos fenómenos y reducir sus posibles impactos.

¿Qué hacer durante un sismo en Estados Unidos?

Si comienza un temblor, lo primero es protegerse y evitar reaccionar de manera impulsiva. Dentro de un edificio, las autoridades recomiendan aplicar la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, protegiendo la cabeza y el cuello y alejándose de ventanas, estanterías u otros objetos que puedan caer. Mientras dure la sacudida, no se debe correr hacia las salidas ni utilizar ascensores.

Durante un sismo, la recomendación es agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine la sacudida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Cuando el movimiento termine, revise si usted o las personas que lo rodean presentan lesiones y preste atención a posibles daños en la estructura, instalaciones eléctricas o tuberías de gas. Manténgase informado a través de los canales oficiales, siga las indicaciones de las autoridades y permanezca alerta ante eventuales réplicas.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Estados Unidos

¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

La actividad sísmica está relacionada con el movimiento de placas tectónicas, fallas activas y otros procesos geológicos. Alaska, California, Hawái y Nevada se encuentran entre las zonas con mayor actividad.

¿Qué es el USGS?

El Servicio Geológico de Estados Unidos es una de las principales entidades científicas encargadas de monitorear y analizar los terremotos. Sus reportes incluyen información sobre magnitud, profundidad, hora y ubicación de los eventos registrados.

¿Dónde puedo ver los últimos temblores en Estados Unidos?

El USGS dispone de una plataforma de Latest Earthquakes donde se pueden consultar los movimientos sísmicos más recientes registrados en Estados Unidos y otras partes del mundo.

ShakeAlert es el sistema de alerta temprana que detecta terremotos en curso y puede enviar avisos antes de que las sacudidas más fuertes lleguen a determinadas zonas de California, dando a la población unos segundos para ponerse a salvo. FOTO DE USGS / USGS

¿Se pueden predecir los terremotos?

No existe actualmente un método científico capaz de predecir con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Los sistemas de monitoreo pueden detectar el movimiento una vez iniciado y, en determinadas regiones, emitir alertas tempranas.

¿Qué debo hacer si estoy dentro de un edificio durante un temblor?

La recomendación general es protegerse de inmediato mediante la técnica de “agáchate, cúbrete y sujétate”, evitando ventanas y objetos que puedan caer, y esperar a que termine la sacudida antes de evacuar si las condiciones lo permiten.